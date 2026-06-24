ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Mapei Hellas γιόρτασε 25 χρόνια στην Ελλάδα ανακοινώνοντας νέο επενδυτικό πλάνο €25 εκατ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
24/06/2026 - 08:51
ΕΤΕπ, HSBC και Hellenic Cables ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας αιολικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/06/2026 - 08:24
Μάνος Μανουσάκης: Αλλάζει πίστα ο ΑΔΜΗΕ μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/06/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Ο ευτελισμός του Κοινοβουλίου και τα νυχτερινά νομοθετικά «ριφιφί»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
24/06/2026 - 08:06
Σε λειτουργία το μεγαλύτερο έργο καθαρής ενέργειας στις ΗΠΑ, μετά από 17 χρόνια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/06/2026 - 06:43
Πώς να δροσίσετε το σπίτι χωρίς να πειράξετε τον θερμοστάτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/06/2026 - 06:43
Συστήματα ERV: Η οικολογική τάση που μειώνει τους λογαριασμούς ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/06/2026 - 06:43
METLEN: Εγκαινιάστηκε στον Βόλο η νέα βιομηχανική μονάδα της M Technologies
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/06/2026 - 15:40
Η nrg επεκτείνεται και στον Κορυδαλλό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/06/2026 - 15:30
REVOIL: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/06/2026 - 15:18
Γιατί παραμένει ακαθάριστος ο Υμηττός; Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης ενημερώνει τους πολίτες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/06/2026 - 15:13
Αστυνομική επιχείρηση για εγκληματική οργάνωση ρευματοκλοπής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/06/2026 - 14:57
Viohalco: Επιταχυνόμενη ιδιωτική τοποθέτηση μέσω accelerated bookbuilding 6,3 εκατ. υφιστάμενων κοινών μετοχών της Cenergy Holdings
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/06/2026 - 14:40
Γ. Μανιάτης προς Επιτροπή: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στις ακριβές τιμές ενέργειας και ουραγός στην αποθήκευση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/06/2026 - 14:16
Κ. Χατζηδάκης: Πλήρης ολοκλήρωση του Κτηματολογίου μέσα στο 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/06/2026 - 13:39
Στις εγκαταστάσεις του Πρίνου, η Πρόεδρος του Διεθνούς Επιμελητηρίου Μηχανικών Πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/06/2026 - 13:01
Φρ. Παρασύρης: Το ρεύμα μπορεί να μειωθεί άμεσα — Η κυβέρνηση αρνείται
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/06/2026 - 12:41
GreenTank: «Φρένο» στη συμμετοχή πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση: Επιβράδυνση σε ενεργειακές κοινότητες και αυτοπαραγωγή
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/06/2026 - 12:10
Υπεγράφη η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων του Δήμου Αγίας Παρασκευής, ύψους 1,18 εκατ. ευρώ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/06/2026 - 11:49
Η Italgas παρουσιάζει το Στρατηγικό της Σχέδιο για την περίοδο 2026-2032
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/06/2026 - 11:39
Το ΚΚΕ για την ανατίναξη των εκσκαφέων στο ορυχείο της Μαυροπηγής: Πρόκειται για έγκλημα με ιστορία και ενόχους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/06/2026 - 11:06
Σ. Αρναούτογλου: Ανταποδοτικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες που φιλοξενούν μεγάλα ενεργειακά έργα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/06/2026 - 10:40
Νίκος Δένδιας: Η κλιματική αλλαγή πρώτη και μέγιστη απειλή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/06/2026 - 10:07
Σε δημόσια διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/06/2026 - 09:42
Κατάρ: Η έκρηξη στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν δεν θα επηρεάσει τις εξαγωγές, δηλώνει ο υπ. Ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ
23/06/2026 - 09:13
Ευ.Τουρνάς: Η πρόληψη δεν είναι κάτι που σταματάει σήμερα – Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/06/2026 - 08:41
Κυριάκος Πιερρακάκης: Σε «Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο» μετονομάζεται το Υπερταμείο – Η νέα στρατηγική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/06/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Το «ξέπλυμα» του Υπερταμείου - Αλλάζουν τη μαρκίζα, αφήνουν τη φτώχεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
23/06/2026 - 08:09
Γ. Στάσσης: ΑΠΕ, αποθήκευση και διασυνδέσεις το «κλειδί» για φθηνότερη ενέργεια- Το μήνυμα στις Βρυξέλλες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/06/2026 - 08:07
Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης: Βλέπει κίνδυνο καθυστερήσεων από το νέο χρονοδιάγραμμα του ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/06/2026 - 07:57

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μάνος Μανουσάκης: Αλλάζει πίστα ο ΑΔΜΗΕ μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Μάνος Μανουσάκης: Αλλάζει πίστα ο ΑΔΜΗΕ μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Newsroom
Τετάρτη, 24/06/2026 - 08:20
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο νέο επεισόδιο της σειράς podcast «Στην Πρίζα»

Στην ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, ύψους 1 δισ. ευρώ, εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με την επιτάχυνση του επενδυτικού του προγράμματος, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή κ. Μάνος Μανουσάκης, στο νέο επεισόδιο του podcast «Στην Πρίζα».

«Η επιτυχία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου είναι ουσιαστικά η “αλλαγή πίστας” για τον ΑΔΜΗΕ. Αποτελεί την πιστοποίηση της προόδου του Διαχειριστή όλα αυτά τα χρόνια και αντανακλά τη συνολική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας» είπε ο κ. Μανουσάκης κατά τη συνομιλία του με τον δημοσιογράφο κ. Θοδωρή Παναγούλη. Πρόσθεσε ότι η εταιρεία είναι πλέον ορατή από κεφάλαια διεθνούς εμβέλειας που πραγματοποιούν στρατηγικές επενδύσεις.

Επισήμανε πως σε ό,τι αφορά τη δημόσια εγγραφή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για 262 εκατ. ευρώ, οι προσφορές που υποβλήθηκαν από τους επενδυτές άγγιξαν τα 3,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,8 δισ. ευρώ προήλθαν από το διεθνές βιβλίο προσφορών και τα υπόλοιπα από το εγχώριο επενδυτικό κοινό. Λόγω της ραγδαίας διείσδυσης ΑΠΕ, εξήγησε πώς έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι αγορές αντιμετωπίζουν πλέον τους Διαχειριστές, καθώς από «ομόλογα χαμηλής απόδοσης, διαβλέπουν πλέον μεγάλη ανάπτυξη», ειδικά σε ό,τι αφορά την περαιτέρω διασυνδεσιμότητα των ευρωπαϊκών κρατών.

Αναφερόμενος στα έργα διασυνδέσεων που θα χρηματοδοτηθούν από τα κεφάλαια της αύξησης και τα οποία εντάσσονται στον πυρήνα της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε πως οι διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και των νησιών του βορείου Αιγαίου θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη τετραετία. Για τη διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας έχει ξεκινήσει η πρώτη έρευνα βυθού και ωριμάζει το αίτημα χρηματοδότησης ως Έργο Κοινού και Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος. Όπως είπε, την τελευταία 9ετία ο ΑΔΜΗΕ έχει αντλήσει σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια για την ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών, η ολοκλήρωση των οποίων ήταν έγκαιρη, γεγονός που αναγνωρίστηκε ως ιστορικό επιτυχίας από την Ε.Ε. Αναφέρθηκε ακόμη στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που πραγματοποιεί τη δέουσα επιμέλεια για όλα τα έργα, χαρακτηρίζοντάς την ως έναν από τους βασικότερους συνεργάτες του Διαχειριστή.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο το στρατηγικό όραμα του ΑΔΜΗΕ, το οποίο συνάδει με την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, είναι η μετατροπή του σε περιφερειακή δύναμη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με έργα που θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

«Ο ΑΔΜΗΕ πρέπει να καταστεί περιφερειακός παίκτης στη βιομηχανία της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να συνδράμουμε στην αναβάθμιση της Ελλάδας, της οικονομίας της και της γεωπολιτικής της θέσης», κατέληξε.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η nrg επεκτείνεται και στον Κορυδαλλό
Η nrg επεκτείνεται και στον Κορυδαλλό 23 Ιουνίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γ. Στάσσης: ΑΠΕ, αποθήκευση και διασυνδέσεις το «κλειδί» για φθηνότερη ενέργεια- Το μήνυμα στις Βρυξέλλες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Γ. Στάσσης: ΑΠΕ, αποθήκευση και διασυνδέσεις το «κλειδί» για φθηνότερη ενέργεια- Το μήνυμα στις Βρυξέλλες

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης. για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης. για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών

Εμβληματική ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ οδηγεί σε ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ισχυρά δίκτυα και μειώσεις στις τιμές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Εμβληματική ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ οδηγεί σε ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ισχυρά δίκτυα και μειώσεις στις τιμές

Σταύρος Παπασταύρου: Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 9 Ιουλίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 9 Ιουλίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για την τροποποίηση του προσωρινού κατώτατου ορίου υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για την τροποποίηση του προσωρινού κατώτατου ορίου υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης