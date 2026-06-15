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Περαιτέρω παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών εξετάζει το ΥΠΕΝ

Περαιτέρω παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών εξετάζει το ΥΠΕΝ
Newsroom
Δευτέρα, 15/06/2026 - 10:23
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Δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών εξετάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς, παρά τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί μέχρι στιγμής, το πρόβλημα παραμένει. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ οι ρευματοκλοπές, επιβαρύνουν σε ετήσια βάση τους συνεπείς καταναλωτές (που πληρώνουν το κόστος της κλαπείσας ενέργειας) με ποσό που υπερβαίνει τα 450 εκατ. ευρώ, ή κατά μέσο όρο, περίπου 60 ευρώ τον χρόνο.

Τα μέτρα που εξετάζονται, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, είναι:

  • Ένταση των ελέγχων.
  • Σύντμηση των προθεσμιών που προβλέπονται σήμερα για ενστάσεις, επανελέγχους κλπ.
  • Περιορισμός του πλήθους των δόσεων για την εξόφληση της αξίας της κλαπείσας ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν από το ΥΠΕΝ, το ποσοστό των ρευματοκλοπών επί του συνόλου της ενέργειας που καταναλώνεται αυξήθηκε από 1,1% το 2012-2013 σε 4-4,5% το 2017-2019, 4,5 - 5% στην περίοδο του κορονοϊού (οπότε οι έλεγχοι ήταν δυσχερείς) και έφθασε σε 5,6% κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, οπότε εκτοξεύθηκαν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2024 οι ρευματοκλοπές υποχώρησαν στο 5,1% ενώ για το 2025 εκτιμάται ότι υπήρξε περαιτέρω μείωση, δεδομένου ότι τη χρονιά αυτή ο ΔΕΔΔΗΕ έκανε σχεδόν 50% περισσότερους ελέγχους σε σχέση με το 2024. Τα στοιχεία που υπάρχουν για το 2025 αφορούν το σύνολο των απωλειών ρεύματος οι οποίες, εκτός από τις ρευματοκλοπές, περιλαμβάνουν και τις τεχνικές απώλειες που οφείλονται στον τρόπο λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά του δικτύου. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, το σύνολο των απωλειών ήταν 10,8% το 2024 και 10,4% το 2025, ενώ στόχος είναι να περιοριστούν σε 10% το 2026. Αναφορικά δε με τις αστοχίες που εντοπίστηκαν σε προηγούμενους ελέγχους του ΔΕΔΔΗΕ, επισημαίνεται ότι αντιστοιχούν στο 1,5% των φακέλων.

Βασικό εργαλείο για τον περιορισμό των ρευματοκλοπών είναι η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών στο δίκτυο, πρόγραμμα που έχει καθυστερήσει λόγω ενστάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού, ο οποίος κατακυρώθηκε τελικά το Μάιο του 2025. Σε σύνολο 7,7 εκατ. καταναλωτών στη χώρα, έξυπνους μετρητές το 2018 διέθεταν οι 85.000 (ποσοστό 1,1%) ενώ σήμερα έχουν φθάσει σε 1,4 εκατ. που αντιστοιχούν όμως στο 66% της κατανάλωσης ρεύματος, δεδομένου ότι η εγκατάσταση γίνεται κατά προτεραιότητα στις παροχές με τις μεγαλύτερες καταναλώσεις. Ο στόχος είναι να εγκατασταθούν έξυπνοι μετρητές στο σύνολο (100%) των παροχών έως το 2030.

Σε σχέση με τον ΔΕΔΔΗΕ αναφέρεται ακόμη ότι:

  • Οι επενδύσεις του Διαχειριστή για εκσυγχρονισμό, επέκταση του δικτύου κλπ. που ήταν 500 εκατ. ευρώ ετησίως πριν την κρίση, περιορίστηκαν δραστικά κατά την περίοδο 2014-2019 οπότε σωρευτικά διαμορφώθηκαν σε 800 εκατ. ευρώ και αποκαταστάθηκαν στη συνέχεια καθώς στην περίοδο 2020-2025 έφθασαν σωρευτικά σε 2,8 δισ.
  • Στο δίκτυο διανομής συνδέονται πάνω από 100.000 παραγωγοί ΑΠΕ, κυρίως φωτοβολταϊκά που είναι στην μεγάλη τους πλειονότητα μικροί παραγωγοί (οι 90.000 με ισχύ κάτω από 1000 κιλοβάτ). Η ισχύς των ΑΠΕ στο δίκτυο ήταν 4 γιγαβάτ το 2019 και σήμερα ξεπερνά τα 9 γιγαβάτ ή 50% περίπου του συνόλου των ΑΠΕ (οι μονάδες μεγαλύτερης ισχύος συνδέονται στο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ).
  • Το υπογειοποιημένο δίκτυο από 25.000 χιλιόμετρα το 2014 και 26.000 το 2019 αυξήθηκε σε 32.300 χιλιόμετρα το 2025.
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