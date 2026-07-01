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ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης νοτίων Κυκλάδων

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης νοτίων Κυκλάδων
Newsroom
Τετάρτη, 01/07/2026 - 10:44
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Τη διασύνδεση των νοτίων Κυκλάδων ολοκλήρωσε κατασκευαστικά ο ΑΔΜΗΕ, έργο που ενσωματώνει τα νησιά Σαντορίνη, Φολέγανδρο, Μήλο και Σέριφο στο ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα, μέσω Αττικής.

Πρόκειται για την 4η και τελευταία φάση του ευρύτερου έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων, μέσω της οποίας -από το 2018 και έπειτα- έχουν επίσης διασυνδεθεί άμεσα στην υψηλή τάση τα νησιά Πάρος, Μύκονος, Σύρος, Νάξος και έχουν αναβαθμιστεί οι υποβρύχιες καλωδιακές συνδέσεις Εύβοιας-Άνδρου και Άνδρου-Τήνου.

Η διασύνδεση των νοτίων Κυκλάδων πραγματοποιήθηκε με υποβρύχια και υπόγεια καλώδια υψηλής τάσης 150 kV, μήκους περίπου 294 χλμ. Τα υποβρύχια καλώδια ποντίστηκαν σε μέγιστο βάθος άνω των 500 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας ενώ, στο πλαίσιο του έργου, ο ΑΔΜΗΕ κατασκεύασε 4 πλήρως ψηφιοποιημένους υποσταθμούς κλειστού τύπου (GIS), για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων με τα τοπικά δίκτυα διανομής των νησιών.

Στη Σαντορίνη, εγκαταστάθηκε επίσης σύστημα αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος (SVC), μία υποδομή ειδικά σχεδιασμένη για τη διατήρηση της ευστάθειας τάσης και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του διασυνδεδεμένου δικτύου στις νότιες Κυκλάδες.

Η ηλεκτρική διασύνδεση των νοτίων Κυκλάδων, συνολικού προϋπολογισμού 385,7 εκατ. ευρώ είναι έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή θωράκιση των νησιών, ειδικά σε συνθήκες υψηλής ζήτησης που καταγράφεται τους θερινούς μήνες λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης. Με την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών, το έργο εισέρχεται πλέον στην τελική φάση δοκιμών και ελέγχων.

Με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των υφιστάμενων διασυνδέσεων, οι νέες γραμμές θα ενταχθούν σταδιακά στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ξεκινώντας από τη Σαντορίνη, λαμβάνοντας υπόψη και την τρέχουσα τουριστική περίοδο. Η πλήρης ηλέκτριση του συνόλου της διασύνδεσης θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση πολλών νησιών, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το ηπειρωτικό δίκτυο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Η παύση λειτουργίας των ρυπογόνων μονάδων που χρησιμοποιούν πετρέλαιο για την τοπική ηλεκτροπαραγωγή, προσφέρει επίσης σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη για το οικοσύστημα του Αιγαίου λόγω της μείωσης των εκπομπών CO2 καθώς και εξοικονόμηση για τους καταναλωτές όλης της χώρας, λόγω της ελάφρυνσης των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Το έργο έχει χαρακτηρισθεί με Υπουργική Απόφαση ως «γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας» και η κατασκευή του χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους, ύψους 164,5 εκατ. ευρώ, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0. Στη χρηματοδότηση του έργου συμμετέχει επίσης η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μέσω απευθείας δανειακής σύμβασης 157 εκατ. ευρώ που έχει συνάψει ο ΑΔΜΗΕ, αλλά και μέσω δεύτερης δανειακής σύμβασης ύψους 108,44 εκατ. ευρώ η οποία υποστηρίχθηκε με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0.

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