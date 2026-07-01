Κόκκαλης: Η απολιγνιτοποίηση χωρίς σχέδιο είναι εθνικό λάθος – Το πανάκριβο ρεύμα το πληρώνουν όλοι οι πολίτες

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Newsroom
Τετάρτη, 01/07/2026 - 15:43
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Σαφές μήνυμα για την ανάγκη αναθεώρησης της ενεργειακής πολιτικής της χώρας και διατήρησης της ενεργειακής ασφάλειας έστειλε από τη Λάρισα ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, συμμετέχοντας στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ με θέμα τις εξελίξεις στις λιγνιτικές μονάδες της Δυτικής Μακεδονίας.

Ο κ. Κόκκαλης τόνισε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη Δυτική Μακεδονία, αλλά κάθε ελληνικό νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση, καθώς όλοι οι πολίτες είναι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και επηρεάζονται άμεσα από τις επιλογές που γίνονται στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας.

Υπενθύμισε ότι η πράσινη μετάβαση αποτελούσε εθνικό και ευρωπαϊκό στόχο, επισημαίνοντας όμως πως το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα του 2017-2018 προέβλεπε μια οργανωμένη μετάβαση, βασισμένη σε τρεις αδιαπραγμάτευτους πυλώνες: την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, την πρόσβαση των πολιτών σε φθηνή ηλεκτρική ενέργεια και την περιβαλλοντική προστασία. Όπως υπογράμμισε, τότε προβλεπόταν συμμετοχή του λιγνίτη κατά 17% στο ενεργειακό μείγμα, ποσοστό που σήμερα έχει μηδενιστεί.

Ο Λαρισαίος βουλευτής άσκησε έντονη κριτική στην απόφαση της κυβέρνησης το 2019 για την ταχεία απολιγνιτοποίηση, υποστηρίζοντας ότι ελήφθη χωρίς ολοκληρωμένη μελέτη επιπτώσεων και χωρίς συγκροτημένο εθνικό σχεδιασμό, παρά τις προειδοποιήσεις που είχαν διατυπωθεί τότε για τους κινδύνους που θα δημιουργούνταν στην ενεργειακή επάρκεια της χώρας.

Αναφερόμενος στις πληροφορίες για την κατεδάφιση των πύργων ψύξης στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Αγίου Δημητρίου, σημείωσε ότι, εφόσον προχωρήσει η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων στον χώρο, ουσιαστικά αποκλείεται οριστικά κάθε ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων. «Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που δεν αφήνει περιθώρια επιστροφής», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας την κοινωνία να αντιδράσει, καθώς το θέμα αφορά το σύνολο των Ελλήνων πολιτών.

Ο κ. Κόκκαλης έθεσε σειρά κρίσιμων ερωτημάτων προς την κυβέρνηση, ζητώντας να αποσαφηνιστεί αν προτίθεται να διατηρήσει λιγνιτικές μονάδες στο ενεργειακό σύστημα, όπως –όπως είπε– επιβάλλουν οι σημερινές γεωπολιτικές εξελίξεις και οι ανάγκες ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας. Παράλληλα, ζήτησε να γνωστοποιηθούν οι επιστημονικές μελέτες και τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η απόφαση για το κλείσιμο των μονάδων, ενώ έθεσε ζητήματα που αφορούν το μέλλον των εργαζομένων και τη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης στη δίκαιη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, χαρακτηρίζοντας αδιανόητο το γεγονός ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τις υψηλότερες τιμές ρεύματος στην Ευρώπη. Όπως επισήμανε, η ενεργειακή πολιτική πρέπει να υπηρετεί πρώτα τον πολίτη, διασφαλίζοντας προσιτές τιμές και ενεργειακή επάρκεια, αντί να επιβαρύνει διαρκώς νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, συνεχάρη την Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ για την πρωτοβουλία της, διαβεβαιώνοντας ότι θα σταθεί αρωγός στις προσπάθειές της για την ανάδειξη ενός ζητήματος που, όπως υπογράμμισε, δεν αφορά μόνο μια περιοχή της χώρας, αλλά το ενεργειακό μέλλον και την καθημερινότητα όλων των Ελλήνων.

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