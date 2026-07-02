10 απλοί τρόποι για να μειώσετε άμεσα τον λογαριασμό ρεύματος

Με αυτές τις μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας, προστατεύουμε έμπρακτα το περιβάλλον και περιορίζουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα.

Η ενεργειακή κρίση και οι συνεχείς ανατιμήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος τους τελευταίους μήνες ανάγκασαν όλο και περισσότερα νοικοκυριά να αναζητήσουν τρόπους εξοικονόμησης.

Πολλές φορές όμως, η λύση δεν κρύβεται σε δαπανηρές ανακαινίσεις, αλλά σε μικρές, καθημερινές αλλαγές στις συνήθειές μας που μπορούν να επιφέρουν σημαντική ελάφρυνση στην τσέπη μας.

Ακολουθούν δέκα πρακτικές συμβουλές για να μειώσετε το ενεργειακό σας αποτύπωμα και να εξοικονομήσετε χρήματα άμεσα:

1. Περιορίστε το στεγνωτήριο: Το στεγνωτήριο είναι από τις πιο ενεργοβόρες οικιακές συσκευές. Προτιμήστε το παραδοσιακό άπλωμα των ρούχων, ειδικά τις ημέρες με ηλιοφάνεια ή αέρα.

2. Μειώστε τον χρόνο στο ντους: Περιορίζοντας τη διάρκεια του ντους στα 4 λεπτά, μειώνετε δραστικά την κατανάλωση ζεστού νερού και το κόστος του θερμοσίφωνα ή του μπόιλερ.

3. Κλείνετε τις συσκευές από το standby: Μην αφήνετε την τηλεόραση, τον υπολογιστή ή τους φορτιστές στην πρίζα όταν δεν τα χρησιμοποιείτε. Η λειτουργία αναμονής συνεχίζει να «κλέβει» ρεύμα.

4. Μονώστε τον θερμοσίφωνα: Μια καλή μόνωση στον κύλινδρο ζεστού νερού και στους σωλήνες διατηρεί τη θερμοκρασία για περισσότερη ώρα, μειώνοντας τις ανάγκες επαναθέρμανσης.

5. Προσοχή στον βραστήρα: Μην γεμίζετε τον βραστήρα με περισσότερο νερό από όσο πραγματικά χρειάζεστε για τον καφέ ή το τσάι σας. Λιγότερο νερό σημαίνει ταχύτερος βρασμός και λιγότερο ρεύμα.

6. Τοποθετήστε φίλτρα ροής στις βρύσες: Πρόκειται για οικονομικά εξαρτήματα που αναμιγνύουν το νερό με αέρα, μειώνοντας την ποσότητα που καταναλώνεται χωρίς να χάνεται η πίεση.

7. Πλύνετε σε χαμηλές θερμοκρασίες: Ρυθμίστε το πλυντήριο ρούχων στους 30°C. Οι σύγχρονες συσκευές και τα απορρυπαντικά καθαρίζουν αποτελεσματικά, εξοικονομώντας την ενέργεια που θα χρειαζόταν για να ζεσταθεί το νερό.

8. Γεμίστε το πλυντήριο πιάτων: Θέστε το σε λειτουργία μόνο όταν είναι πλήρως γεμάτο, ώστε να αποφεύγετε τις άσκοπες, επαναλαμβανόμενες πλύσεις μέσα στην εβδομάδα.

9. Αλλάξτε τις λάμπες με LED: Αντικαταστήστε τους παλιούς λαμπτήρες με τεχνολογία LED και θυμηθείτε να σβήνετε τα φώτα όταν βγαίνετε από ένα δωμάτιο.

10. Θωρακίστε πόρτες και παράθυρα: Χρησιμοποιήστε προστατευτικά αεροστόπ ή σιλικόνη για να καλύψετε τα κενά από όπου μπάζει κρύο ή ζέστη, ώστε να μην υπερλειτουργούν το κλιματιστικό ή η θέρμανση.

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ζήτημα σωστής διαχείρισης. Ξεκινώντας από σήμερα κιόλας με μερικές από αυτές τις κινήσεις, θα δείτε διαφορά στον επόμενο κιόλας λογαριασμό.

Πηγή: Energy Saving Trust