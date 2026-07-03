Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ προς τον ΔΑΠΕΕΠ για τις εκκαθαρίσεις στα οικιακά φωτοβολταϊκά

Σε επιστολή προς τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., ο ΕΣΠΕΝ επισημαίνει την ανάγκη άμεσης έναρξης των εκκαθαρίσεων και των αντίστοιχων πληρωμών για παροχές που έχουν ενταχθεί σε σχήματα ταυτοχρονισμένου και εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού, στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος «Οικιακών Φωτοβολταϊκών» έως 10,8 kW για νοικοκυριά.

Όπως τονίζει ο Σύνδεσμος, μεγάλος αριθμός καταναλωτών έχει ήδη υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις, έχει αναλάβει το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης του εξοπλισμού, ενώ οι Προμηθευτές επιβαρύνονται με το αντίστοιχο διαχειριστικό κόστος. Παρ’ όλα αυτά, η ΔΑΠΕΕΠ δεν έχει μέχρι σήμερα διενεργήσει τις απαιτούμενες εκκαθαρίσεις ούτε έχει καταβάλει στους Προμηθευτές τη χρηματική αξία της εγχυθείσας ενέργειας, όπως προβλέπει το ισχύον πλαίσιο.

Η καθυστέρηση αυτή καθιστά αδύνατη την εκκαθάριση των σχετικών παροχών από την πλευρά των Προμηθευτών, δημιουργώντας αβεβαιότητα και δυσαρέσκεια στους καταναλωτές, οι οποίοι δεν μπορούν να απολαύσουν τα οφέλη του σχήματος που επέλεξαν ούτε να γνωρίζουν τις πραγματικές οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Ο ΕΣΠΕΝ ζητά την άμεση έναρξη των εκκαθαρίσεων και πληρωμών σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ακόμη εφικτό, ζητά να υπάρξει άμεσα σαφής ενημέρωση προς τους Προμηθευτές και τους καταναλωτές για τους λόγους της καθυστέρησης και για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών.



