Παράταση της διάρκειας υλοποίησης της επένδυσης στο Πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις»
29/05/2026 - 17:33
Το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης των υδρογονανθράκων με επιπολαιότητα, αναφέρουν πηγές του ΥΠΕΝ
29/05/2026 - 17:30
Ν.Τσάφος: Μηχανισμό παρακολούθησης των εξελίξεων στην πυρηνική ενέργεια δημιουργεί η κυβέρνηση
29/05/2026 - 17:26
Στ. Παπασταύρου: Οι δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
29/05/2026 - 17:20
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026 (διορθωτική)
29/05/2026 - 17:14
Κερδίστε 6% σε GO FOR MORE πόντους με καύσιμα κίνησης ελίν για όλα τα τριήμερα του Ιουνίου!
29/05/2026 - 17:04
Αλ. Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
29/05/2026 - 16:55
«ΑΤΛΑΣ 2026»: Μεγάλη Άσκηση με Σενάρια Σεισμού για την Επιχειρησιακή Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ
29/05/2026 - 16:44
Νέες επιδοτήσεις 1.066 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
29/05/2026 - 16:40
H Πειραιώς για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders
29/05/2026 - 16:38
ΥΠΕΘΟ, ΥΠΕΝ, ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης 2025 – 2026 σε 868.466 δικαιούχους
29/05/2026 - 16:31
17 Ιουνίου: Η Σόφια Φιλοξενεί το 16ο “South East Europe Energy Dialogue” του ΙΕΝΕ
29/05/2026 - 11:50
AVAX: Κυρίαρχη δύναμη στις υποδομές Φυσικού Αερίου
29/05/2026 - 07:59
ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης και Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης (Απρίλιος 2026)
29/05/2026 - 10:13
Στ. Παπασταύρου στο Atlantic Council: Η Ελλάδα ως ενεργειακή γέφυρα Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και ΗΠΑ
29/05/2026 - 10:02
Attica Green Expo: Το στοίχημα της βιωσιμότητας και της κοινωνικής συνοχής στα μικρά νησιά μέσα από την πρωτοβουλία GReco Islands
29/05/2026 - 09:34
Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών
29/05/2026 - 07:48
Στ. Παπασταύρου: Για την Ελλάδα και την κυβέρνηση, η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη
29/05/2026 - 07:53
Γιάννης Τριήρης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα κάνει το κράτος καλύτερο ή απλώς πιο ψηφιακό;
29/05/2026 - 08:13
Motor Oil: Ισχυρή ζήτηση και κερδοφορία παρά τις ανατροπές στην αγορά πετρελαίου
29/05/2026 - 08:12
Πώς η ενέργεια τροφοδοτεί τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα - Τι δείχνει η μελέτη του ΙΟΒΕ
29/05/2026 - 08:04
Μπορεί μια smart TV να λειτουργήσει χωρίς WiFi;
29/05/2026 - 06:31
Το πρωτότυπο σύστημα ψύξης που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρισμό
29/05/2026 - 06:31
Συνάντηση Μητσοτάκη με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας Jessika Roswall
28/05/2026 - 15:46
Κ. Βέττα: Στήριξη στις ενεργειακές κοινότητες και τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε. για να αντιμετωπίσουν την οικονομική ασφυξία
28/05/2026 - 15:36
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025
28/05/2026 - 15:12
Παύλος Μαρινάκης: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα
28/05/2026 - 14:35
Με μικρό πλεόνασμα έκλεισε τον πρώτο μήνα του 2026 ο ΕΛΑΠΕ
28/05/2026 - 13:42
Κυρ. Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί – Τα προβλήματα των πολιτών είναι και δικά μας
28/05/2026 - 12:52
Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: Συμμετοχή Chevron στο Block 10
28/05/2026 - 12:10

H Πειραιώς για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders
Newsroom
Παρασκευή, 29/05/2026 - 16:38
Η Πειραιώς για έκτη συνεχόμενη χρονιά συγκαταλέγεται στις 600 κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη, σε ό,τι αφορά τη σημαντική της απόδοση στη μείωση των εκπομπών της και τις πρωτοβουλίες δέσμευσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τη λίστα του 2026 που δημοσιοποίησαν οι Financial Times σε συνεργασία με τη Statista.

Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει τη σταθερή πρόοδο της Τράπεζας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη λειτουργία της και τη διαρκή προσήλωσή της σε δράσεις για το κλίμα που υποστηρίζουν τη μετάβαση των πελατών της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πειραιώς αποτελεί τη μόνη ελληνική εταιρεία που συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των Financial Times για έξι συνεχόμενα έτη.

Στην κατάταξη του 2026, η Πειραιώς διακρίθηκε:

  • στην 5η θέση συνολικάανάμεσα σε 600 ευρωπαϊκές εταιρείες,
  • στην 1η θέση ανάμεσα σε 62 Ιδρύματα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών,
  • στην 1η θέσημεταξύ των 6 ελληνικών εταιρειών που περιλαμβάνονται στην κατάταξη.

Τα αποτελέσματα αυτά αντανακλούν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τα καταστήματα και τα κτήρια Διοίκησης για την περίοδο μεταξύ 2019 και 2024. Συγκεκριμένα, η Πειραιώς πέτυχε:

  • μείωση των απόλυτων άμεσων εκπομπών (Scope 1) και έμμεσων εκπομπών που σχετίζονται με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (Scope 2) κατά 70,9%,
  • μείωση της έντασης των εκπομπών Scope 1 και Scope 2 (τόνοι ισοδύναμων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανά €1 εκ. εσόδων) κατά 28,1%.

Εκτός από τις επιδόσεις της στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η υψηλή κατάταξη της Πειραιώς οφείλεται τόσο στη βαθμολογία της από τη συμμετοχή στο διεθνή δείκτη CDP, όσο και στους ενδιάμεσους στόχους μείωσης των εκπομπών που έχει θέσει και έχουν επικυρωθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Science Based Targets (SBTi), επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευση της Τράπεζας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με αξιοπιστία και διαφάνεια.

Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε: «Η διάκριση αυτή από τους Financial Times επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Τράπεζας Πειραιώς στην επίτευξη των κλιματικών της στόχων και στη βελτίωση των επιχειρησιακών της επιδόσεων. Η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας, καθοδηγώντας τις δράσεις μας για ενίσχυση της διαφάνειας, επίτευξη μείωσης των εκπομπών και υποστήριξη των πελατών μας στη μετάβασή τους προς μια πιο ανθεκτική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.»

Ανταποκρινόμενη στις ολοένα και πιο δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην οικονομία και την κοινωνία, η Πειραιώς συνεχίζει να υλοποιεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική βιωσιμότητας, με έμφαση στις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Μέσα από πολιτικές, στόχους απανθρακοποίησης, ξεκάθαρο επιχειρηματικό σχεδιασμό και στρατηγική συνεργασία με πελάτες και επενδυτές, η Τράπεζα επιδιώκει να συμβάλλει ουσιαστικά στη μετάβαση προς μία βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία.



Attica Green Expo: Το στοίχημα της βιωσιμότητας και της κοινωνικής συνοχής στα μικρά νησιά μέσα από την πρωτοβουλία GReco Islands
Στ. Παπασταύρου: Για την Ελλάδα και την κυβέρνηση, η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη
Συνάντηση Μητσοτάκη με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας Jessika Roswall
Lidl Ελλάς και Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης θωρακίζουν το μέλλον των ελληνικών θαλασσών
Πλαστική σακούλα σούπερ μάρκετ: το χειρότερο απόβλητο μετά τα χημικά
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: We Hike – We Connect – We Protect 2026- Wellness των εργαζομένων προστασία του Περιβάλλοντος
Κυρ. Μητσοτάκης: Έως τέλη Αυγούστου το «Σπίτι μου 2
