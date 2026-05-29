ΥΠΕΘΟ, ΥΠΕΝ, ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης 2025 – 2026 σε 868.466 δικαιούχους

Ολοκληρώθηκε η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026 σε 868.466 δικαιούχους , για αγορές και καταναλώσεις επιδοτούμενων καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν έως και την 31η Μαρτίου 2026. Το ποσό καταβολής της β’ δόσης ανέρχεται σε 41.047.949,27 ευρώ. Συνολικά, ως σήμερα έχουν δοθεί 165,260 εκατ. ευρώ, με τα 124,2 εκατ. ευρώ να αφορούν τις προκαταβολές του Δεκεμβρίου 2025.

Παράλληλα, υπεγράφη από τους συναρμόδιους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου και τους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γιώργο Κώτσηρα και κ. Θάνο Πετραλιά και τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαο Τσάφο, με εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κου Γιώργου Πιτσιλή, Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με την οποία τροποποιείται η απόφαση Α.1151/2025, με σκοπό την διευκόλυνση καταβολής του επιδόματος θέρμανσης σε δικαιούχους προς τους οποίους εκ παραδρομής είχαν εκδοθεί ελλιπή ή εσφαλμένα παραστατικά πώλησης πετρελαίου θέρμανσης.

Πιο συγκεκριμένα, με την τροποποίηση αυτή δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των ως άνω παραστατικών για αγορές που πραγματοποιήθηκαν από 1/1/2026 έως 31/3/2026. Τα ορθά παραστατικά δύνανται να εκδοθούν και να διαβιβαστούν έως τις 31/8/2026, προκειμένου να αποτυπωθούν πλήρως και ορθά οι σχετικές συναλλαγές. Η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης για τις ανωτέρω αγορές πετρελαίου θέρμανσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30/09/2026, με συμψηφισμό των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.

Η διαδικασία έκδοσης των διορθωμένων παραστατικών πραγματοποιείται από τα πρατήρια πώλησης πετρελαίου θέρμανσης. Για τη διόρθωση των ελλιπών ή εσφαλμένων παραστατικών και τη διαβίβαση των αναγκαίων δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, ο πρατηριούχος οφείλει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

i) Έκδοση πιστωτικού παραστατικού. Εκδίδεται πιστωτικό παραστατικό με τα ίδια στοιχεία του ελλιπούς ή εσφαλμένου χρεωστικού παραστατικού. Εφόσον το αρχικό ελλιπές ή εσφαλμένο παραστατικό δεν περιείχε τους κωδικούς καυσίμου, τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να αναγράφονται ούτε στο πιστωτικό παραστατικό. ii) Έκδοση νέου, ορθού παραστατικού. Στη συνέχεια, ο Πρατηριούχος εκδίδει το ορθό χρεωστικό παραστατικό, στο οποίο αναγράφεται το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων (ΑΦΜ λήπτη, λίτρα και κωδικός καυσίμου, αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος) για τη διενέργεια της καταβολής του επιδόματος θέρμανσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο my1521 – Κέντρο Εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ: