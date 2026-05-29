29/05/2026 - 17:33
Το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης των υδρογονανθράκων με επιπολαιότητα, αναφέρουν πηγές του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 17:30
Ν.Τσάφος: Μηχανισμό παρακολούθησης των εξελίξεων στην πυρηνική ενέργεια δημιουργεί η κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 17:26
Στ. Παπασταύρου: Οι δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 17:20
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/05/2026 - 17:14
Κερδίστε 6% σε GO FOR MORE πόντους με καύσιμα κίνησης ελίν για όλα τα τριήμερα του Ιουνίου!
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 17:04
Αλ. Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 16:55
«ΑΤΛΑΣ 2026»: Μεγάλη Άσκηση με Σενάρια Σεισμού για την Επιχειρησιακή Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/05/2026 - 16:44
Νέες επιδοτήσεις 1.066 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 16:40
H Πειραιώς για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/05/2026 - 16:38
ΥΠΕΘΟ, ΥΠΕΝ, ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης 2025 – 2026 σε 868.466 δικαιούχους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 16:31
17 Ιουνίου: Η Σόφια Φιλοξενεί το 16ο “South East Europe Energy Dialogue” του ΙΕΝΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 11:50
AVAX: Κυρίαρχη δύναμη στις υποδομές Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 07:59
ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης και Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης (Απρίλιος 2026)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/05/2026 - 10:13
Στ. Παπασταύρου στο Atlantic Council: Η Ελλάδα ως ενεργειακή γέφυρα Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 10:02
Attica Green Expo: Το στοίχημα της βιωσιμότητας και της κοινωνικής συνοχής στα μικρά νησιά μέσα από την πρωτοβουλία GReco Islands
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/05/2026 - 09:34
Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 07:48
Στ. Παπασταύρου: Για την Ελλάδα και την κυβέρνηση, η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 07:53
Γιάννης Τριήρης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα κάνει το κράτος καλύτερο ή απλώς πιο ψηφιακό;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/05/2026 - 08:13
Motor Oil: Ισχυρή ζήτηση και κερδοφορία παρά τις ανατροπές στην αγορά πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 08:12
Πώς η ενέργεια τροφοδοτεί τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα - Τι δείχνει η μελέτη του ΙΟΒΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 08:04
Μπορεί μια smart TV να λειτουργήσει χωρίς WiFi;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 06:31
Το πρωτότυπο σύστημα ψύξης που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρισμό
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/05/2026 - 06:31
Συνάντηση Μητσοτάκη με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας Jessika Roswall
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 15:46
Κ. Βέττα: Στήριξη στις ενεργειακές κοινότητες και τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε. για να αντιμετωπίσουν την οικονομική ασφυξία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 15:36
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 15:12
Παύλος Μαρινάκης: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 14:35
Με μικρό πλεόνασμα έκλεισε τον πρώτο μήνα του 2026 ο ΕΛΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/05/2026 - 13:42
Κυρ. Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί – Τα προβλήματα των πολιτών είναι και δικά μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 12:52
Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: Συμμετοχή Chevron στο Block 10
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/05/2026 - 12:10

ΥΠΕΘΟ, ΥΠΕΝ, ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης 2025 – 2026 σε 868.466 δικαιούχους
Newsroom
Παρασκευή, 29/05/2026 - 16:31
Ολοκληρώθηκε η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026 σε 868.466 δικαιούχους, για αγορές και καταναλώσεις επιδοτούμενων καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν έως και την 31η Μαρτίου 2026. Το ποσό καταβολής της β’ δόσης ανέρχεται σε 41.047.949,27 ευρώ. Συνολικά, ως σήμερα έχουν δοθεί 165,260 εκατ. ευρώ, με τα 124,2 εκατ. ευρώ να αφορούν τις προκαταβολές του Δεκεμβρίου 2025.

Παράλληλα, υπεγράφη από τους συναρμόδιους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου και τους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γιώργο Κώτσηρα και κ. Θάνο Πετραλιά και τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαο Τσάφο, με εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κου Γιώργου Πιτσιλή, Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με την οποία τροποποιείται η απόφαση Α.1151/2025, με σκοπό την διευκόλυνση καταβολής του επιδόματος θέρμανσης σε δικαιούχους προς τους οποίους εκ παραδρομής είχαν εκδοθεί ελλιπή ή εσφαλμένα παραστατικά πώλησης πετρελαίου θέρμανσης.

Πιο συγκεκριμένα, με την τροποποίηση αυτή δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των ως άνω παραστατικών για αγορές που πραγματοποιήθηκαν από 1/1/2026 έως 31/3/2026. Τα ορθά παραστατικά δύνανται να εκδοθούν και να διαβιβαστούν έως τις 31/8/2026, προκειμένου να αποτυπωθούν πλήρως και ορθά οι σχετικές συναλλαγές. Η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης για τις ανωτέρω αγορές πετρελαίου θέρμανσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30/09/2026, με συμψηφισμό των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.

Η διαδικασία έκδοσης των διορθωμένων παραστατικών πραγματοποιείται από τα πρατήρια πώλησης πετρελαίου θέρμανσης. Για τη διόρθωση των ελλιπών ή εσφαλμένων παραστατικών και τη διαβίβαση των αναγκαίων δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, ο πρατηριούχος οφείλει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

  1. i) Έκδοση πιστωτικού παραστατικού. Εκδίδεται πιστωτικό παραστατικό με τα ίδια στοιχεία του ελλιπούς ή εσφαλμένου χρεωστικού παραστατικού. Εφόσον το αρχικό ελλιπές ή εσφαλμένο παραστατικό δεν περιείχε τους κωδικούς καυσίμου, τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να αναγράφονται ούτε στο πιστωτικό παραστατικό.
  2. ii) Έκδοση νέου, ορθού παραστατικού. Στη συνέχεια, ο Πρατηριούχος εκδίδει το ορθό χρεωστικό παραστατικό, στο οποίο αναγράφεται το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων (ΑΦΜ λήπτη, λίτρα και κωδικός καυσίμου, αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος) για τη διενέργεια της καταβολής του επιδόματος θέρμανσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο my1521 – Κέντρο Εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ:

  • Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7.00 έως 20:00.
  • Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Κοινωνική Πολιτική & Επιδόματα > Επιδόματα > Επίδομα θέρμανσης – myΘέρμανση > myΘέρμανση.
