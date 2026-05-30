Πόσο κοστίζει πραγματικά το να αφήνετε τις συσκευές σας στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/05/2026 - 07:15
Τα ηλιακά πάρκα κάνουν πολλά περισσότερα από το να παράγουν απλώς ενέργεια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/05/2026 - 07:16
Μια μικρή ρύθμιση στο ψυγείο μπορεί να μειώσει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/05/2026 - 07:16
Παράταση της διάρκειας υλοποίησης της επένδυσης στο Πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 17:33
Το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης των υδρογονανθράκων με επιπολαιότητα, αναφέρουν πηγές του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 17:30
Ν.Τσάφος: Μηχανισμό παρακολούθησης των εξελίξεων στην πυρηνική ενέργεια δημιουργεί η κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 17:26
Στ. Παπασταύρου: Οι δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 17:20
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/05/2026 - 17:14
Κερδίστε 6% σε GO FOR MORE πόντους με καύσιμα κίνησης ελίν για όλα τα τριήμερα του Ιουνίου!
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 17:04
Αλ. Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 16:55
«ΑΤΛΑΣ 2026»: Μεγάλη Άσκηση με Σενάρια Σεισμού για την Επιχειρησιακή Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/05/2026 - 16:44
Νέες επιδοτήσεις 1.066 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 16:40
H Πειραιώς για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/05/2026 - 16:38
ΥΠΕΘΟ, ΥΠΕΝ, ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης 2025 – 2026 σε 868.466 δικαιούχους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 16:31
17 Ιουνίου: Η Σόφια Φιλοξενεί το 16ο “South East Europe Energy Dialogue” του ΙΕΝΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 11:50
AVAX: Κυρίαρχη δύναμη στις υποδομές Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 07:59
ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης και Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης (Απρίλιος 2026)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/05/2026 - 10:13
Στ. Παπασταύρου στο Atlantic Council: Η Ελλάδα ως ενεργειακή γέφυρα Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 10:02
Attica Green Expo: Το στοίχημα της βιωσιμότητας και της κοινωνικής συνοχής στα μικρά νησιά μέσα από την πρωτοβουλία GReco Islands
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/05/2026 - 09:34
Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 07:48
Στ. Παπασταύρου: Για την Ελλάδα και την κυβέρνηση, η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 07:53
Γιάννης Τριήρης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα κάνει το κράτος καλύτερο ή απλώς πιο ψηφιακό;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/05/2026 - 08:13
Motor Oil: Ισχυρή ζήτηση και κερδοφορία παρά τις ανατροπές στην αγορά πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 08:12
Πώς η ενέργεια τροφοδοτεί τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα - Τι δείχνει η μελέτη του ΙΟΒΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 08:04
Μπορεί μια smart TV να λειτουργήσει χωρίς WiFi;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 06:31
Το πρωτότυπο σύστημα ψύξης που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρισμό
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/05/2026 - 06:31
Συνάντηση Μητσοτάκη με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας Jessika Roswall
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 15:46
Κ. Βέττα: Στήριξη στις ενεργειακές κοινότητες και τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε. για να αντιμετωπίσουν την οικονομική ασφυξία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 15:36
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 15:12
Παύλος Μαρινάκης: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 14:35

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τα ηλιακά πάρκα κάνουν πολλά περισσότερα από το να παράγουν απλώς ενέργεια

Τα ηλιακά πάρκα κάνουν πολλά περισσότερα από το να παράγουν απλώς ενέργεια
Newsroom
Σάββατο, 30/05/2026 - 07:16
Τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, όπως η μονάδα 8.000 στρεμμάτων που πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία στο Τέξας το 2028, αποτελούν την απόλυτη τάση στις μέρες μας.

Όταν τα ηλιακά πάρκα γίνονται είδηση, αυτό συμβαίνει συνήθως για δύο λόγους: για το μέγεθός τους και για το πόση ενέργεια παράγουν.

Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ένα πραγματικά τεράστιο φωτοβολταϊκό πάρκο που παράγει μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, τα ηλιακά πάρκα της χώρας κρύβουν πολλά περισσότερα από όσα βλέπει το «γυμνό» μάτι.

Στην Καλιφόρνια, για παράδειγμα, στο πλαίσιο ενός προγράμματος με την ονομασία «Project Nexus», τα ηλιακά πάνελ σκιάζουν τα επίγεια αρδευτικά συστήματα που μεταφέρουν το λιωμένο χιόνι από τα βουνά της Σιέρα Νεβάδα προς τις καλλιέργειες της κοιλάδας Σαν Χοακίν.

Αυτή η στρατηγική έχει εφαρμοστεί και αλλού, όπως στην Αριζόνα, και αποτελεί μια επαναστατική λύση που κάνει κάτι παραπάνω από το να εξοικονομεί απλώς νερό.

{https://www.youtube.com/watch?v=U1yAxRxRpuc}

Τοποθετώντας τα ηλιακά πάνελ σε αυτές τις περιοχές με υψηλή ηλιοφάνεια, οι πολιτείες δεν χρειάζεται να δεσμεύσουν χώρο για αυτά κάπου αλλού. Αυτό σημαίνει περισσότερο χώρο για την ανάπτυξη αγροτικής γης, η οποία διαφορετικά θα μπορούσε να παραγκωνιστεί προς όφελος των ηλιακών πάρκων.

Μιλώντας για γεωργία, ορισμένες περιοχές έχουν επίσης εφαρμόσει τα αγροφωτοβολταϊκά (agrivoltaics), μια πρακτική που περιλαμβάνει την καλλιέργεια φυτών κάτω από υπερυψωμένα ηλιακά πάνελ. Η αναδυόμενη αυτή πρακτική βοηθά τις καλλιέργειες να διατηρούν την υγρασία τους και να παραμένουν σχετικά δροσερές σε περιβάλλοντα με υψηλές θερμοκρασίες και άμεσο ηλιακό φως.

{https://www.youtube.com/watch?v=u_hRm-WFM1M}

Τα αγροφωτοβολταϊκά φέρνουν μια σειρά από οφέλη

Στόχος των αγροφωτοβολταϊκών είναι να βοηθήσουν στην ανάπτυξη καλλιεργειών, προστατεύοντάς τις από το έντονο ηλιακό φως.

Στα ηλιακά πάρκα των ΗΠΑ, ωστόσο, καταγράφονται πολλαπλά οφέλη από αυτή την πρακτική. Ο οργανισμός «The Nature Conservancy» στο Κολοράντο, υπό την καθοδήγηση του Μπάιρον Κόμινεκ - ιδιοκτήτη και διαχειριστή του «Jack's Solar Garden» με τα 3.276 πάνελ - δημιούργησε μια μικρή αγροφωτοβολταϊκή θέση φύτευσης σε ένα ήδη υπάρχον ηλιακό πάρκο.

Το 83% των φυτών επιβίωσε μετά τον πρώτο χρόνο, με μια παράλληλη αύξηση της βιοποικιλότητας των εντόμων, συμπεριλαμβανομένων τόσο των θηρευτών όσο και των επικονιαστών.

Έτσι, υπάρχει η ελπίδα ότι τα αγροφωτοβολταϊκά πάρκα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση πληθυσμών φυτών των εντόμων, παράγοντας ταυτόχρονα καθαρή ενέργεια και παρέχοντας αποδοτικές εκτάσεις για καλλιέργειες.

Το έργο αγροφωτοβολταϊκών «Big Lake» στη Μινεσότα δείχνει πόσο ευεργετική μπορεί να είναι αυτή η πρακτική για μια κοινότητα. Το συγκεκριμένο έργο έχει εμπλέξει περισσότερο τον τοπικό πληθυσμό με τη γεωργία μέσα από προσπάθειες όπως οι ενεργειακές κοινότητες, διασφαλίζοντας παράλληλα τοπικά παραγόμενα αγροτικά προϊόντα για όλους.

Επιπλέον, τα αγροφωτοβολταϊκά έχουν καταστήσει την ίδια τη γεωργία πιο προσιτή σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους δραστηριότητα. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό τρόπο ώστε οι νέοι αγρότες να αποκτήσουν πρόσβαση σε γη που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά: Οι εταιρείες ηλιακής ενέργειας διατηρούν την ιδιοκτησία της γης, αλλά οι αγρότες μπορούν να συνεργαστούν μαζί τους για να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα, με τις δύο πλευρές να αποκομίζουν εξίσου δυναμικά οφέλη.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 30/05/2026 - 07:16
Την Τετάρτη 10 Ιουνίου οι επόμενες 2 δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
ΡΑΑΕΥ: Ματαίωση υποβολή προφορών για σταθμούς παραγωγής η/ε από φωτοβολταϊκά με σύστημα αποθήκευσης προς ένταξη στο «Πρόγραμμα Απόλλων» 27 Μαϊος 2026
Π. Πέρκα: Εγκατάσταση mega φ/β πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτ. Μακεδονίας με οριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης γης
Η BayWa r.e. Solar Trade και η WHES παρουσιάζουν λύσεις αποθήκευσης ενέργειας για επιχειρήσεις και φωτοβολταϊκά πάρκα
Θετική αξιολόγηση της ΕΕ για το 6ο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας ύψους 2,1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας στα εγκαίνια του προγράμματος φωτοβολταϊκών πάρκων της Ολυμπίας Οδού
Η METLEN επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο
Η Alpha Bank χρηματοδοτεί 4 φωτοβολταϊκά πάρκα με ομολογιακό δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης
