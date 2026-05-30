Τα ηλιακά πάρκα κάνουν πολλά περισσότερα από το να παράγουν απλώς ενέργεια

Τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, όπως η μονάδα 8.000 στρεμμάτων που πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία στο Τέξας το 2028, αποτελούν την απόλυτη τάση στις μέρες μας.

Όταν τα ηλιακά πάρκα γίνονται είδηση, αυτό συμβαίνει συνήθως για δύο λόγους: για το μέγεθός τους και για το πόση ενέργεια παράγουν.

Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ένα πραγματικά τεράστιο φωτοβολταϊκό πάρκο που παράγει μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, τα ηλιακά πάρκα της χώρας κρύβουν πολλά περισσότερα από όσα βλέπει το «γυμνό» μάτι.

Στην Καλιφόρνια, για παράδειγμα, στο πλαίσιο ενός προγράμματος με την ονομασία «Project Nexus», τα ηλιακά πάνελ σκιάζουν τα επίγεια αρδευτικά συστήματα που μεταφέρουν το λιωμένο χιόνι από τα βουνά της Σιέρα Νεβάδα προς τις καλλιέργειες της κοιλάδας Σαν Χοακίν.

Αυτή η στρατηγική έχει εφαρμοστεί και αλλού, όπως στην Αριζόνα, και αποτελεί μια επαναστατική λύση που κάνει κάτι παραπάνω από το να εξοικονομεί απλώς νερό.

Τοποθετώντας τα ηλιακά πάνελ σε αυτές τις περιοχές με υψηλή ηλιοφάνεια, οι πολιτείες δεν χρειάζεται να δεσμεύσουν χώρο για αυτά κάπου αλλού. Αυτό σημαίνει περισσότερο χώρο για την ανάπτυξη αγροτικής γης, η οποία διαφορετικά θα μπορούσε να παραγκωνιστεί προς όφελος των ηλιακών πάρκων.

Μιλώντας για γεωργία, ορισμένες περιοχές έχουν επίσης εφαρμόσει τα αγροφωτοβολταϊκά (agrivoltaics), μια πρακτική που περιλαμβάνει την καλλιέργεια φυτών κάτω από υπερυψωμένα ηλιακά πάνελ. Η αναδυόμενη αυτή πρακτική βοηθά τις καλλιέργειες να διατηρούν την υγρασία τους και να παραμένουν σχετικά δροσερές σε περιβάλλοντα με υψηλές θερμοκρασίες και άμεσο ηλιακό φως.

Τα αγροφωτοβολταϊκά φέρνουν μια σειρά από οφέλη

Στόχος των αγροφωτοβολταϊκών είναι να βοηθήσουν στην ανάπτυξη καλλιεργειών, προστατεύοντάς τις από το έντονο ηλιακό φως.

Στα ηλιακά πάρκα των ΗΠΑ, ωστόσο, καταγράφονται πολλαπλά οφέλη από αυτή την πρακτική. Ο οργανισμός «The Nature Conservancy» στο Κολοράντο, υπό την καθοδήγηση του Μπάιρον Κόμινεκ - ιδιοκτήτη και διαχειριστή του «Jack's Solar Garden» με τα 3.276 πάνελ - δημιούργησε μια μικρή αγροφωτοβολταϊκή θέση φύτευσης σε ένα ήδη υπάρχον ηλιακό πάρκο.

Το 83% των φυτών επιβίωσε μετά τον πρώτο χρόνο, με μια παράλληλη αύξηση της βιοποικιλότητας των εντόμων, συμπεριλαμβανομένων τόσο των θηρευτών όσο και των επικονιαστών.

Έτσι, υπάρχει η ελπίδα ότι τα αγροφωτοβολταϊκά πάρκα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση πληθυσμών φυτών των εντόμων, παράγοντας ταυτόχρονα καθαρή ενέργεια και παρέχοντας αποδοτικές εκτάσεις για καλλιέργειες.

Το έργο αγροφωτοβολταϊκών «Big Lake» στη Μινεσότα δείχνει πόσο ευεργετική μπορεί να είναι αυτή η πρακτική για μια κοινότητα. Το συγκεκριμένο έργο έχει εμπλέξει περισσότερο τον τοπικό πληθυσμό με τη γεωργία μέσα από προσπάθειες όπως οι ενεργειακές κοινότητες, διασφαλίζοντας παράλληλα τοπικά παραγόμενα αγροτικά προϊόντα για όλους.

Επιπλέον, τα αγροφωτοβολταϊκά έχουν καταστήσει την ίδια τη γεωργία πιο προσιτή σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους δραστηριότητα. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό τρόπο ώστε οι νέοι αγρότες να αποκτήσουν πρόσβαση σε γη που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά: Οι εταιρείες ηλιακής ενέργειας διατηρούν την ιδιοκτησία της γης, αλλά οι αγρότες μπορούν να συνεργαστούν μαζί τους για να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα, με τις δύο πλευρές να αποκομίζουν εξίσου δυναμικά οφέλη.

Πηγή: slashgear.com