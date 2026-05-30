Πόσο κοστίζει πραγματικά το να αφήνετε τις συσκευές σας στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/05/2026 - 07:15
Τα ηλιακά πάρκα κάνουν πολλά περισσότερα από το να παράγουν απλώς ενέργεια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/05/2026 - 07:16
Μια μικρή ρύθμιση στο ψυγείο μπορεί να μειώσει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/05/2026 - 07:16
Παράταση της διάρκειας υλοποίησης της επένδυσης στο Πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 17:33
Το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης των υδρογονανθράκων με επιπολαιότητα, αναφέρουν πηγές του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 17:30
Ν.Τσάφος: Μηχανισμό παρακολούθησης των εξελίξεων στην πυρηνική ενέργεια δημιουργεί η κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 17:26
Στ. Παπασταύρου: Οι δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 17:20
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/05/2026 - 17:14
Κερδίστε 6% σε GO FOR MORE πόντους με καύσιμα κίνησης ελίν για όλα τα τριήμερα του Ιουνίου!
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 17:04
Αλ. Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 16:55
«ΑΤΛΑΣ 2026»: Μεγάλη Άσκηση με Σενάρια Σεισμού για την Επιχειρησιακή Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/05/2026 - 16:44
Νέες επιδοτήσεις 1.066 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 16:40
H Πειραιώς για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/05/2026 - 16:38
ΥΠΕΘΟ, ΥΠΕΝ, ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης 2025 – 2026 σε 868.466 δικαιούχους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 16:31
17 Ιουνίου: Η Σόφια Φιλοξενεί το 16ο “South East Europe Energy Dialogue” του ΙΕΝΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 11:50
AVAX: Κυρίαρχη δύναμη στις υποδομές Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 07:59
ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης και Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης (Απρίλιος 2026)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/05/2026 - 10:13
Στ. Παπασταύρου στο Atlantic Council: Η Ελλάδα ως ενεργειακή γέφυρα Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 10:02
Attica Green Expo: Το στοίχημα της βιωσιμότητας και της κοινωνικής συνοχής στα μικρά νησιά μέσα από την πρωτοβουλία GReco Islands
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/05/2026 - 09:34
Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 07:48
Στ. Παπασταύρου: Για την Ελλάδα και την κυβέρνηση, η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 07:53
Γιάννης Τριήρης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα κάνει το κράτος καλύτερο ή απλώς πιο ψηφιακό;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/05/2026 - 08:13
Motor Oil: Ισχυρή ζήτηση και κερδοφορία παρά τις ανατροπές στην αγορά πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 08:12
Πώς η ενέργεια τροφοδοτεί τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα - Τι δείχνει η μελέτη του ΙΟΒΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 08:04
Μπορεί μια smart TV να λειτουργήσει χωρίς WiFi;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 06:31
Το πρωτότυπο σύστημα ψύξης που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρισμό
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/05/2026 - 06:31
Συνάντηση Μητσοτάκη με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας Jessika Roswall
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 15:46
Κ. Βέττα: Στήριξη στις ενεργειακές κοινότητες και τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε. για να αντιμετωπίσουν την οικονομική ασφυξία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 15:36
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 15:12
Παύλος Μαρινάκης: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 14:35

Μια μικρή ρύθμιση στο ψυγείο μπορεί να μειώσει τους λογαριασμούς ρεύματος
Pexels
Newsroom
Σάββατο, 30/05/2026 - 07:16
Ακόμη και μικρές ρυθμίσεις στις οικιακές συσκευές μπορούν να περιορίσουν τη σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος και να μειώσουν αισθητά τους λογαριασμούς.

Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, πολλοί καταναλωτές αναζητούν τρόπους να μειώσουν τα έξοδα ενέργειας, και μία από τις πιο απλές παρεμβάσεις αφορά το ψυγείο.

Μια μικρή αλλαγή στη ρύθμιση της θερμοκρασίας μπορεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, να οδηγήσει σε αισθητή εξοικονόμηση χωρίς να επηρεαστεί η ασφάλεια των τροφίμων.

Η ιδανική θερμοκρασία και το περιθώριο εξοικονόμησης

Τα ψυγεία διαθέτουν διαφορετικές ρυθμίσεις, όμως όταν λειτουργούν πιο «χαμηλά» από το απαραίτητο, καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται ειδικοί στην ενέργεια, η προσαρμογή της θερμοκρασίας από τους -1°C στους 3°C μπορεί να μειώσει το ετήσιο κόστος έως και κατά 40 ευρώ.

Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) συστήνει το ψυγείο να διατηρείται στους 4°C ή χαμηλότερα, ενώ πολλοί ειδικοί προτείνουν ως πιο ρεαλιστική και ασφαλή ρύθμιση τους 3°C, καθώς τα θερμόμετρα των οικιακών ψυγείων δεν είναι πάντα απόλυτα ακριβή.

Πώς προκύπτει η εξοικονόμηση

Η βασική λογική είναι ότι κάθε μείωση της υπερβολικής ψύξης περιορίζει τη λειτουργία του συμπιεστή, άρα και την κατανάλωση ρεύματος. Σύμφωνα με την Edison International, μια διαφορά 10 βαθμών στη θερμοκρασία του ψυγείου μπορεί να επηρεάσει τον λογαριασμό ενέργειας έως και κατά 25%.

Με βάση μια ενδεικτική κατανάλωση 72 kWh τον μήνα και μέση τιμή ηλεκτρικού ρεύματος περίπου 0,17 ευρώ ανά kWh, η προσαρμογή της θερμοκρασίας μπορεί να μεταφραστεί σε εξοικονόμηση περίπου 2,5 ευρώ τον μήνα ή 30 ευρώ τον χρόνο.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αλλαγή στη ρύθμιση δεν έχει άμεσο αποτέλεσμα, καθώς τα ψυγεία χρειάζονται περίπου 24 ώρες για να σταθεροποιηθούν στη νέα θερμοκρασία. Ωστόσο, σε ετήσια βάση, το όφελος θεωρείται σημαντικό σε σχέση με την ελάχιστη προσπάθεια που απαιτείται.

Παράλληλα, τονίζεται ότι κάθε σπίτι έχει διαφορετικά δεδομένα κατανάλωσης, επομένως η πραγματική εξοικονόμηση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χρήση και την ενεργειακή απόδοση της συσκευής.

Πηγή: The Sun

Τελευταία τροποποίηση στις 30/05/2026 - 07:16
Το λάθος στο πλυντήριο πιάτων που σου κοστίζει ακριβά
Πόσο κοστίζει πραγματικά το να αφήνετε τις συσκευές σας στην πρίζα
Πόσο κοστίζει πραγματικά το να αφήνετε τις συσκευές σας στην πρίζα

Το πρωτότυπο σύστημα ψύξης που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρισμό
Το πρωτότυπο σύστημα ψύξης που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρισμό

Ο απλός κανόνας που γλιτώνει έως 100 ευρώ από το ρεύμα
Ο απλός κανόνας που γλιτώνει έως 100 ευρώ από το ρεύμα

7 «κόλπα» για τον λογαριασμό ρεύματος - Αξίζει να τα δοκιμάσετε; Τι λένε οι ειδικοί
7 «κόλπα» για τον λογαριασμό ρεύματος - Αξίζει να τα δοκιμάσετε; Τι λένε οι ειδικοί

Η ιδανική θερμοκρασία ύπνου για οικονομία και άνεση
Η ιδανική θερμοκρασία ύπνου για οικονομία και άνεση

Ηλεκτρολόγος αποκαλύπτει τις τρεις συσκευές που πρέπει να βγάζεις από την πρίζα πριν κοιμηθείς
Ηλεκτρολόγος αποκαλύπτει τις τρεις συσκευές που πρέπει να βγάζεις από την πρίζα πριν κοιμηθείς