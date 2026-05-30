Μια μικρή ρύθμιση στο ψυγείο μπορεί να μειώσει τους λογαριασμούς ρεύματος

Ακόμη και μικρές ρυθμίσεις στις οικιακές συσκευές μπορούν να περιορίσουν τη σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος και να μειώσουν αισθητά τους λογαριασμούς.

Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, πολλοί καταναλωτές αναζητούν τρόπους να μειώσουν τα έξοδα ενέργειας, και μία από τις πιο απλές παρεμβάσεις αφορά το ψυγείο.

Μια μικρή αλλαγή στη ρύθμιση της θερμοκρασίας μπορεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, να οδηγήσει σε αισθητή εξοικονόμηση χωρίς να επηρεαστεί η ασφάλεια των τροφίμων.

Η ιδανική θερμοκρασία και το περιθώριο εξοικονόμησης

Τα ψυγεία διαθέτουν διαφορετικές ρυθμίσεις, όμως όταν λειτουργούν πιο «χαμηλά» από το απαραίτητο, καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται ειδικοί στην ενέργεια, η προσαρμογή της θερμοκρασίας από τους -1°C στους 3°C μπορεί να μειώσει το ετήσιο κόστος έως και κατά 40 ευρώ.

Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) συστήνει το ψυγείο να διατηρείται στους 4°C ή χαμηλότερα, ενώ πολλοί ειδικοί προτείνουν ως πιο ρεαλιστική και ασφαλή ρύθμιση τους 3°C, καθώς τα θερμόμετρα των οικιακών ψυγείων δεν είναι πάντα απόλυτα ακριβή.

Πώς προκύπτει η εξοικονόμηση

Η βασική λογική είναι ότι κάθε μείωση της υπερβολικής ψύξης περιορίζει τη λειτουργία του συμπιεστή, άρα και την κατανάλωση ρεύματος. Σύμφωνα με την Edison International, μια διαφορά 10 βαθμών στη θερμοκρασία του ψυγείου μπορεί να επηρεάσει τον λογαριασμό ενέργειας έως και κατά 25%.

Με βάση μια ενδεικτική κατανάλωση 72 kWh τον μήνα και μέση τιμή ηλεκτρικού ρεύματος περίπου 0,17 ευρώ ανά kWh, η προσαρμογή της θερμοκρασίας μπορεί να μεταφραστεί σε εξοικονόμηση περίπου 2,5 ευρώ τον μήνα ή 30 ευρώ τον χρόνο.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αλλαγή στη ρύθμιση δεν έχει άμεσο αποτέλεσμα, καθώς τα ψυγεία χρειάζονται περίπου 24 ώρες για να σταθεροποιηθούν στη νέα θερμοκρασία. Ωστόσο, σε ετήσια βάση, το όφελος θεωρείται σημαντικό σε σχέση με την ελάχιστη προσπάθεια που απαιτείται.

Παράλληλα, τονίζεται ότι κάθε σπίτι έχει διαφορετικά δεδομένα κατανάλωσης, επομένως η πραγματική εξοικονόμηση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χρήση και την ενεργειακή απόδοση της συσκευής.

Πηγή: The Sun