ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Παράταση της διάρκειας υλοποίησης της επένδυσης στο Πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 17:33
Το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης των υδρογονανθράκων με επιπολαιότητα, αναφέρουν πηγές του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 17:30
Ν.Τσάφος: Μηχανισμό παρακολούθησης των εξελίξεων στην πυρηνική ενέργεια δημιουργεί η κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 17:26
Στ. Παπασταύρου: Οι δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 17:20
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/05/2026 - 17:14
Κερδίστε 6% σε GO FOR MORE πόντους με καύσιμα κίνησης ελίν για όλα τα τριήμερα του Ιουνίου!
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 17:04
Αλ. Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 16:55
«ΑΤΛΑΣ 2026»: Μεγάλη Άσκηση με Σενάρια Σεισμού για την Επιχειρησιακή Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/05/2026 - 16:44
Νέες επιδοτήσεις 1.066 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 16:40
H Πειραιώς για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/05/2026 - 16:38
ΥΠΕΘΟ, ΥΠΕΝ, ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης 2025 – 2026 σε 868.466 δικαιούχους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 16:31
17 Ιουνίου: Η Σόφια Φιλοξενεί το 16ο “South East Europe Energy Dialogue” του ΙΕΝΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 11:50
AVAX: Κυρίαρχη δύναμη στις υποδομές Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 07:59
ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης και Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης (Απρίλιος 2026)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/05/2026 - 10:13
Στ. Παπασταύρου στο Atlantic Council: Η Ελλάδα ως ενεργειακή γέφυρα Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 10:02
Attica Green Expo: Το στοίχημα της βιωσιμότητας και της κοινωνικής συνοχής στα μικρά νησιά μέσα από την πρωτοβουλία GReco Islands
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/05/2026 - 09:34
Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 07:48
Στ. Παπασταύρου: Για την Ελλάδα και την κυβέρνηση, η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 07:53
Γιάννης Τριήρης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα κάνει το κράτος καλύτερο ή απλώς πιο ψηφιακό;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/05/2026 - 08:13
Motor Oil: Ισχυρή ζήτηση και κερδοφορία παρά τις ανατροπές στην αγορά πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 08:12
Πώς η ενέργεια τροφοδοτεί τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα - Τι δείχνει η μελέτη του ΙΟΒΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 08:04
Μπορεί μια smart TV να λειτουργήσει χωρίς WiFi;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 06:31
Το πρωτότυπο σύστημα ψύξης που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρισμό
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/05/2026 - 06:31
Συνάντηση Μητσοτάκη με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας Jessika Roswall
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 15:46
Κ. Βέττα: Στήριξη στις ενεργειακές κοινότητες και τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε. για να αντιμετωπίσουν την οικονομική ασφυξία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 15:36
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 15:12
Παύλος Μαρινάκης: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 14:35
Με μικρό πλεόνασμα έκλεισε τον πρώτο μήνα του 2026 ο ΕΛΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/05/2026 - 13:42
Κυρ. Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί – Τα προβλήματα των πολιτών είναι και δικά μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 12:52
Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: Συμμετοχή Chevron στο Block 10
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/05/2026 - 12:10

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

«ΑΤΛΑΣ 2026»: Μεγάλη Άσκηση με Σενάρια Σεισμού για την Επιχειρησιακή Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ

«ΑΤΛΑΣ 2026»: Μεγάλη Άσκηση με Σενάρια Σεισμού για την Επιχειρησιακή Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ
Newsroom
Παρασκευή, 29/05/2026 - 16:44
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Με προτεραιότητα την ασφάλεια όλων των πολιτών, ο ΔΕΔΔΗΕ υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία για μια ακόμη φορά την άσκηση «ΑΤΛΑΣ 2026», με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων, ιδίως μετά από μια μεγάλη σεισμική δόνηση.

Η εν λόγω δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ) με την υποστήριξη του Προέδρου & Ομότιμου Καθηγητή Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Ευθύμιου Λέκκα.

Στο πλαίσιο της άσκησης επί χάρτου (Tabletop Exercise), που πραγματοποιήθηκε σε ελεγχόμενο περιβάλλον χωρίς ανάπτυξη δυνάμεων πεδίου, εξετάστηκαν τέσσερα επιχειρησιακά σενάρια που αφορούσαν στη Δυτική Αττική και τη Δυτική Αθήνα, βάσει των οποίων οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν κρίσιμες καταστάσεις, να λάβουν αποφάσεις και να ενεργοποιήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Τα επεισόδια αφορούσαν σε υποθετικές καταστάσεις μετά από μια ισχυρή σεισμική δόνηση και περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης λόγω βλαβών σε κρίσιμες υποδομές, ζητήματα υγείας και ασφάλειας προσωπικού, ανάγκες άμεσης ηλεκτροδότησης προσωρινών καταυλισμών σεισμόπληκτων πολιτών, καθώς και ταυτόχρονη διαχείριση πυρκαγιάς που απειλούσε το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Με δεδομένο ότι τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας συνιστούν κρίσιμη εθνική υποδομή στρατηγικής σημασίας και αποτελούν βασικό πυλώνα λειτουργίας σύνθετων κοινωνικοτεχνικών συστημάτων, η άσκηση «ΑΤΛΑΣ 2026» ανέδειξε την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την οργανωτική ανθεκτικότητα του ΔΕΔΔΗΕ μέσα από τη δοκιμή διαδικασιών, την αξιολόγηση του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και τη διαχείριση σύνθετων περιστατικών σε συνθήκες υψηλής πίεσης.

IMAGE-02-scaled.jpg

Η άσκηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς σήμερα οι φυσικές καταστροφές και οι σύνθετες κρίσεις εμφανίζονται με μεγαλύτερη ένταση, συχνότητα και πολυπλοκότητα, επηρεάζοντας κρίσιμες υποδομές, την οικονομική δραστηριότητα και την καθημερινότητα των πολιτών. Τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν ζωτικές υποδομές, από τις οποίες εξαρτώνται κρίσιμες λειτουργίες, όπως οι υπηρεσίες υγείας, οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, οι υποδομές ύδρευσης, οι ψηφιακές υπηρεσίες και οι κρατικοί μηχανισμοί πολιτικής προστασίας.

Για τον ΔΕΔΔΗΕ, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών του, η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και η αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων, αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες. Στο πλαίσιο αυτό δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση σύνθετων καταστάσεων μέσω ρεαλιστικών ασκήσεων και στον αποτελεσματικό συντονισμό με την Πολιτική Προστασία, την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα, στην προστασία ζωτικών λειτουργιών και κρίσιμων υποδομών, καθώς και στην αντιμετώπιση φαινομένων όπως πυρκαγιές ή πλημμύρες, μετά από σεισμό.

Σχετικά με την άσκηση «ΑΤΛΑΣ 2026», ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ Αναστάσιος Μάνος σημείωσε: «Ο ΔΕΔΔΗΕ με την άσκηση αυτή κατέδειξε ότι βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τη διαχείριση σύνθετων καταστάσεων που δύνανται να θέσουν εν κινδύνω τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε συστηματικά στην εκπαίδευση, στη συνεργασία και στην επιχειρησιακή προετοιμασία, ενισχύοντας καθημερινά την ικανότητά μας να προστατεύουμε τους ανθρώπους μας, να θωρακίζουμε τις κρίσιμες υποδομές και να διασφαλίζουμε την αξιόπιστη λειτουργία του δικτύου προς όφελος της κοινωνίας».

Στον σχεδιασμό της άσκησης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου 2026, εκτός από τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ, συμμετείχαν εκπρόσωποι και επιστημονικά στελέχη από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας, το Λιμενικό Σώμα, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΔΙΚΑΦΚΑ) και την Περιφέρεια Αττικής.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης και Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης (Απρίλιος 2026)
ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης και Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης (Απρίλιος 2026) 29 Μαϊος 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης και Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης (Απρίλιος 2026)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης και Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης (Απρίλιος 2026)

Σταθερή ετήσια αύξηση για το επιτρεπόμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ- Στα 1,12 δις ευρώ για το 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Σταθερή ετήσια αύξηση για το επιτρεπόμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ- Στα 1,12 δις ευρώ για το 2026

Σχέδιο εφεδρείας για τα νησιά προτείνει ο ΔΕΔΔΗΕ ενόψει του καλοκαιριού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Σχέδιο εφεδρείας για τα νησιά προτείνει ο ΔΕΔΔΗΕ ενόψει του καλοκαιριού

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα ΜΔΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα ΜΔΝ

2η τροποποίηση της Προκήρυξης των Προγραμμάτων «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» &amp; «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2η τροποποίηση της Προκήρυξης των Προγραμμάτων «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» & «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

Τιμολόγηση Απριλίου των Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τιμολόγηση Απριλίου των Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά