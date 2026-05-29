Ν.Τσάφος: Μηχανισμό παρακολούθησης των εξελίξεων στην πυρηνική ενέργεια δημιουργεί η κυβέρνηση

Δύο σημαντικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της ωρίμανσης του πλαισίου για την υιοθέτηση της πυρηνικής ενέργειας, εφόσον αυτό αποφασιστεί στο μέλλον, ανακοινώθηκαν σήμερα στο πλαίσιο της εκδήλωσης με θέμα «Η Ελλάδα στην Νέα Εποχή της Πυρηνικής Ενέργειας».

Συγκεκριμένα ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικος Τσάφος, τόνισε πως η κυβέρνηση προχωρά στην θέσπιση ενός μηχανισμού που θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην τεχνολογία και θα εισηγηθεί μελλοντικά αν είναι σκόπιμη η εγκατάσταση τέτοιας μονάδας στη χώρα.

«Σήμερα το εγχείρημα είναι δύσκολο. Υπάρχουν καθυστερήσεις και υψηλό κόστος. Θέλουμε όμως να βάλουμε τα θεμέλια, ώστε όταν ωριμάσουν οι τεχνολογικές συνθήκες να μην χρειαστεί να ξεκινήσουμε από το μηδέν και να κλείσουμε το κενό πολύ πιο γρήγορα. Παρακολουθούμε την τεχνολογία ώστε να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε όταν οι συνθήκες είναι ώριμες». Ο υφυπουργός, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, υπογράμμισε ακόμη ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς κοινωνική συναίνεση και ότι διεθνώς και στην ΕΕ παρατηρείται μια στροφή και πάλι προς την πυρηνική ενέργεια.

Στην ίδια εκδήλωση ο πρόεδρος του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Βαγγέλης Καρκαλέτσης ανήγγειλε ότι από το 2027 θα ξεκινήσει μεταπτυχιακό σε συνεργασία με το ΕΜΠ και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο για θέματα πυρηνικής τεχνολογίας, τονίζοντας ότι η ανασυγκρότηση του ανθρώπινου κεφαλαίου στον τομέα αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας Χρήστος Χουσιάδας υπογράμμισε επίσης την ανάγκη στελέχωσης της Επιτροπής εφόσον προχωρήσει η χώρα προς την κατεύθυνση της πυρηνικής τεχνολογίας.

Τέλος, η Αναστασία Μακρή της εταιρείας Ζέπος & Γιαννόπουλος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει θεσμικό πλαίσιο για την πυρηνική ενέργεια που απορρέει από τη συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς του ΟΗΕ και της ΕΕ (για την πυρηνική ασφάλεια, την έγκαιρη γνωστοποίηση, τη μεταφορά και ανακύκλωση αναλωμένου καυσίμου και αποβλήτων , κ.α.) Ωστόσο δεν υπάρχει πλαίσιο για την αδειοδότηση, χωροθέτηση, εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων, που πρέπει να θεσπιστεί εφόσον ληφθεί η απόφαση να αναπτυχθεί πυρηνικό πρόγραμμα.