ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Παράταση της διάρκειας υλοποίησης της επένδυσης στο Πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 17:33
Το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης των υδρογονανθράκων με επιπολαιότητα, αναφέρουν πηγές του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 17:30
Ν.Τσάφος: Μηχανισμό παρακολούθησης των εξελίξεων στην πυρηνική ενέργεια δημιουργεί η κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 17:26
Στ. Παπασταύρου: Οι δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 17:20
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/05/2026 - 17:14
Κερδίστε 6% σε GO FOR MORE πόντους με καύσιμα κίνησης ελίν για όλα τα τριήμερα του Ιουνίου!
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 17:04
Αλ. Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 16:55
«ΑΤΛΑΣ 2026»: Μεγάλη Άσκηση με Σενάρια Σεισμού για την Επιχειρησιακή Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/05/2026 - 16:44
Νέες επιδοτήσεις 1.066 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 16:40
H Πειραιώς για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/05/2026 - 16:38
ΥΠΕΘΟ, ΥΠΕΝ, ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης 2025 – 2026 σε 868.466 δικαιούχους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 16:31
17 Ιουνίου: Η Σόφια Φιλοξενεί το 16ο “South East Europe Energy Dialogue” του ΙΕΝΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 11:50
AVAX: Κυρίαρχη δύναμη στις υποδομές Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 07:59
ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης και Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης (Απρίλιος 2026)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/05/2026 - 10:13
Στ. Παπασταύρου στο Atlantic Council: Η Ελλάδα ως ενεργειακή γέφυρα Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 10:02
Attica Green Expo: Το στοίχημα της βιωσιμότητας και της κοινωνικής συνοχής στα μικρά νησιά μέσα από την πρωτοβουλία GReco Islands
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/05/2026 - 09:34
Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 07:48
Στ. Παπασταύρου: Για την Ελλάδα και την κυβέρνηση, η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 07:53
Γιάννης Τριήρης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα κάνει το κράτος καλύτερο ή απλώς πιο ψηφιακό;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/05/2026 - 08:13
Motor Oil: Ισχυρή ζήτηση και κερδοφορία παρά τις ανατροπές στην αγορά πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 08:12
Πώς η ενέργεια τροφοδοτεί τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα - Τι δείχνει η μελέτη του ΙΟΒΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 08:04
Μπορεί μια smart TV να λειτουργήσει χωρίς WiFi;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 06:31
Το πρωτότυπο σύστημα ψύξης που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρισμό
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/05/2026 - 06:31
Συνάντηση Μητσοτάκη με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας Jessika Roswall
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 15:46
Κ. Βέττα: Στήριξη στις ενεργειακές κοινότητες και τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε. για να αντιμετωπίσουν την οικονομική ασφυξία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 15:36
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 15:12
Παύλος Μαρινάκης: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 14:35
Με μικρό πλεόνασμα έκλεισε τον πρώτο μήνα του 2026 ο ΕΛΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/05/2026 - 13:42
Κυρ. Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί – Τα προβλήματα των πολιτών είναι και δικά μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 12:52
Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: Συμμετοχή Chevron στο Block 10
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/05/2026 - 12:10

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Αλ. Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Αλ. Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Newsroom
Παρασκευή, 29/05/2026 - 16:55
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Τις προοπτικές του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου και το ενδεχόμενο εμφάνισης έντονων πληθωριστικών πιέσεων στην Ε.Ε. τον ερχόμενο χειμώνα εξ αιτίας της έλλειψης φυσικού αερίου, τις οποίες η Ευρώπη αναγκαστικά θα κληθεί να αντιμετωπίσει, τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τη δημοσιογράφο Νίκη Λυμπεράκη, στο συνέδριο του Economist “Investing in change: How Crete is being transformed” που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά.

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος έχει λιγότερο επιχειρηματικό και περισσότερο εθνικό χαρακτήρα, καθώς αποτελεί ένα στοίχημα της Ελλάδας στο οποίο η Ελληνική κυβέρνηση έχει επενδύσει από την αρχή, αλλά και ένα εγχείρημα που ανταποκρίνεται στις ευρύτερες γεωπολιτικές μεταβολές που καταγράφονται διεθνώς. Και επισήμανε ότι οι μακροχρόνιες συμβάσεις που φέρνει ο Όμιλος AKTOR, όχι μόνο θα εξασφαλίσουν καλύτερη ισορροπία και μικρότερη εξάρτηση, αλλά και θα συμβάλλουν στη βελτίωση της τραπεζικής ελκυστικότητας των απαραίτητων έργων υποδομής που θα χρειαστούν ώστε ο κάθετος διάδρομος να γίνει πραγματικότητα.

Η Ε.Ε θα στηρίξει τον κάθετο διάδρομο

Επιπλέον, παρόλο που αναγνώρισε ότι το εγχείρημα του κάθετου διαδρόμου αντιμετωπίζει την αρνητική στάση ορισμένων κρατών – μελών της Ε.Ε., προέβλεψε ότι όχι μόνο θα εξασφαλίσει εμπορική επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και θα υποστηριχθεί από την Ε.Ε. Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε ότι η πραγματική εξάρτηση της Ευρώπης ήταν αυτή από το ρωσικό φυσικό αέριο, κάτι που απεδείχθη περίτρανα το 2022 με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όταν και εργαλειοποιήθηκε από τη Ρωσία. Και εξήγησε ότι η Ευρώπη χρειάζεται ισορροπία στις πηγές ενέργειας και αυτό είναι κάτι που επιτυγχάνεται μέσα από τις μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας, ξεκαθαρίζοντας ότι κανείς στην Ευρώπη δεν επιδιώκει να έχει μοναδικό προμηθευτή αερίου τις ΗΠΑ.

Δύσκολος χειμώνας λόγω πληθωρισμού

Επιπλέον, σχολίασε ότι η Ε.Ε. θα έπρεπε, αντί να περιμένει άπραγη να εμφανιστούν οι δυσκολίες, να αναλάβει άμεσα δράση ώστε να τις αντιμετωπίσει εγκαίρως και να σχηματίσει αναχώματα κατά των πληθωριστικών πιέσεων με δομημένο τρόπο, κάτι που θα συμβάλει και στην αποκατάσταση της ενεργειακής ισορροπίας.

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR προέβλεψε ότι ο επόμενος χειμώνας θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος για την Ε.Ε. καθώς στην απαγόρευση του ρωσικού αερίου θα έρθουν να προστεθούν και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Κατάρ να εξάγει το δικό του αέριο εξ αιτίας των καταστροφών που υπέστη από τον πόλεμο στο Ιράν. Και εκτίμησε ότι καθώς η εξεύρεση προμηθευτή φυσικού αερίου θα είναι δύσκολη, η Ευρώπη θα βρεθεί σε δυσχερή θέση, η οποία θα επιδεινωθεί από την εμφάνιση πληθωριστικών τάσεων, ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστους ενέργειας και της έλλειψης προσφοράς έλλειψης αερίου. Μάλιστα, εκτίμησε ότι φέτος τα κράτη – μέλη θα υποχρεωθούν να βρουν πόρους ώστε να στηρίξουν τις οικονομίες τους εξ αίτιας του ενεργειακού κενού. Η ενέργεια είναι ασφάλεια και η ασφάλεια έχει κόστος, κατέληξε ο κ. Εξάρχου.

Εξαιρετικές προοπτικές για την Credia Bank

Μιλώντας υπό την ιδιότητα του μετόχου της Thrivest Holdings, ο κ. Εξάρχου τοποθετήθηκε και για την πορεία της Credia Bank. Όπως σημείωσε, όταν πριν από δύο χρόνια μιλούσε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της τότε Παγκρήτιας Τράπεζας και ζητούσε από τους μετόχους της να υποστηρίξουν το εγχείρημα του 5ου τραπεζικού πυλώνα, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι δύο χρόνια αργότερα, οι δύο τότε ανεξάρτητες τράπεζες – Παγκρήτια και Αττικής – που είχαν αρνητικά ίδια κεφάλαια, σήμερα θα είχαν μετασχηματιστεί σε μία απολύτως κεφαλαιοποιημένη τράπεζα με μηδενικό αναβαλλόμενο φόρο και κεφαλαιακούς δείκτες αντίστοιχους με εκείνους των συστημικών τραπεζών.

Και όπως τόνισε, πλέον με την εξυγίανσή της και την εξαγορά της HSBC Μάλτας, η Credia διαθέτει εξαιρετικές προοπτικές που είναι αποτέλεσμα της τεράστιας προσπάθειας που κατέβαλαν όχι μόνο οι μέτοχοι, αλλά κυρίως η διοίκηση της τράπεζας. Ενώ σχολίασε ότι η επιτυχημένη ανάκαμψη της τράπεζας είναι δείγμα του τι μπορεί να συμβεί όταν υπάρχει μία κυβέρνηση η οποία στηρίζει επιχειρηματίες που αναλαμβάνουν ρίσκο σε ένα οικονομικό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη και θετικές προοπτικές.

Κλειδί η πολιτική σταθερότητα

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι η οικονομία δεν θα είχε αναπτυχθεί με επιτυχία, εάν δεν υπήρχε πολιτική σταθερότητα, η οποία δημιουργεί την πεποίθηση στις αγορές ότι τα επενδυτικά έργα που έχουν προωθηθεί, θα υλοποιηθούν με επιτυχία στο μέλλον, σε ένα περιβάλλον ασφαλές και προβλέψιμο. Μάλιστα, σημείωσε ότι, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν εξασφαλιστεί θετικές προοπτικές για την οικονομία, πλέον η επενδυτική κοινότητα δεν διερευνά πια επενδύσεις, αλλά τις υλοποιεί και, μάλιστα, με ίδια κεφάλαια, καθώς αρχίζουν να αποδίδουν οι κόποι της προσπάθειας που κάνει η χώρα τα τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη της οικονομίας της.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Motor Oil: Ισχυρή ζήτηση και κερδοφορία παρά τις ανατροπές στην αγορά πετρελαίου
Motor Oil: Ισχυρή ζήτηση και κερδοφορία παρά τις ανατροπές στην αγορά πετρελαίου 29 Μαϊος 2026
Κερδίστε 6% σε GO FOR MORE πόντους με καύσιμα κίνησης ελίν για όλα τα τριήμερα του Ιουνίου! 29 Μαϊος 2026
Κερδίστε 6% σε GO FOR MORE πόντους με καύσιμα κίνησης ελίν για όλα τα τριήμερα του Ιουνίου!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στ. Παπασταύρου: Οι δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου: Οι δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Στ. Παπασταύρου στο Atlantic Council: Η Ελλάδα ως ενεργειακή γέφυρα Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου στο Atlantic Council: Η Ελλάδα ως ενεργειακή γέφυρα Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και ΗΠΑ

AVAX: Κυρίαρχη δύναμη στις υποδομές Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

AVAX: Κυρίαρχη δύναμη στις υποδομές Φυσικού Αερίου

ΟΗΕ: «Σκληρή υπενθύμιση» της κλιματικής αλλαγής, το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΗΕ: «Σκληρή υπενθύμιση» της κλιματικής αλλαγής, το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη

ΔΕΣΦΑ: Πράσινο φως για τον σταθμό της Βέροιας- Τα έργα που αλλάζουν τον χάρτη του φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΔΕΣΦΑ: Πράσινο φως για τον σταθμό της Βέροιας- Τα έργα που αλλάζουν τον χάρτη του φυσικού αερίου

ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο Αγωγός Φυσικού Αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο Αγωγός Φυσικού Αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία