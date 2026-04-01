Ρεύμα: Ο πόλεμος κοστίζει ήδη 14 δισ. στην ΕΕ- Αυξήσεις στα τιμολόγια Απριλίου

Άννα Διανά
Τετάρτη, 01/04/2026 - 08:01

Με άνοδο κάνει εκκίνηση ο Απρίλιος στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, την ώρα που και ο Μάρτιος, βάσει του οποίου διαμορφώνονται τα κυμαινόμενα «πράσινα» τιμολόγια που ανακοινώνονται σήμερα από τους προμηθευτές, κινήθηκε έντονα ανοδικά, προδιαγράφοντας νέες αυξήσεις για τα νοικοκυριά

Η μέση χονδρεμπορική τιμή με βάση την Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς έκλεισε με άνοδο περίπου 20% και διαμορφώθηκε στα 94,4% έναντι 78,35% τον Φεβρουάριο. Άνοδος, η οποία μαζί την αβεβαιότητα που έχει φέρει στην αγορά ενέργειας η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, προοιωνίζεται αυξήσεις. Με τους μεγάλους προμηθευτές και κυρίως τη ΔΕΗ, η οποία συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μερίδιο των καταναλωτών που έχουν πράσινα τιμολόγια, να αποτελεί ρυθμιστή για το πώς θα κινηθεί η αγορά. Για σήμερα η χονδρική Τετάρτη η χονδρική τιμή αυξήθηκε κατά 15% με την τιμή της μεγαβατώρας να διαμορφώνεται στα 154,99 ευρώ. Στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής οι ΑΠΕ και το φυσικό αέριο συμμετέχουν σχεδόν με το ίδιο ποσοστό, που διαμορφώνεται στο 41%. Σε ανάλογα επίπεδα με την ελληνική αγορά κινούνται αρκετές ευρωπαϊκές χώρες με την αγορά της Βουλγαρίας να διαμορφώνεται στα 155,36 ευρώ/MWh, της Ρουμανίας στα 156,26 ευρώ/MWh, της Ουγγαρίας στα 154,3 ευρώ/MWh, της Αυστρίας στα 149,85 ευρώ/MWh, της Γερμανίας στα 144,21 ευρώ/MWh, της Γαλλίας στα 134,7 ευρώ/MWh και της Ιταλίας στα 159,86 ευρώ/MWh. Πολύ χαμηλά έκλεισαν οι αγορές της Ισπανίας με 5,15 ευρώ/MWh και της Πορτογαλίας με 5,35 ευρώ/MWh όπου φαίνεται ότι το σύνολο της ζήτησης καλύφθηκε από ΑΠΕ.

Και ενώ το ενεργειακό κόστος για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις πρώτες 30 ημέρες του πολέμου στη Μέση Ανατολή υπολογίζεται σε 14 δις ευρώ με την τιμή φυσικού αερίου αυξημένη κατά 70% και του πετρελαίου κατά 60% η ΕΕ δεν φαίνεται έτοιμη να λάβει άμεσα μέτρα στήριξης των πολιτών. Για άλλη μια φορά χθες το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, έδωσε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει εργαλειοθήκη μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης στα νοικοκυριά και τις βιομηχανίες, αλλά ο κ. Γιόργκενσεν, δεν ήταν σε θέση να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αλλά και ενεργοποίησης αυτής της εργαλειοθήκης. Ωστόσο όπως είπε ο αρμόδιος επίτροπος Ενέργειας, «αντιμετωπίζουμε μια πολύ σοβαρή κατάσταση». Επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στη στενότητα εφοδιασμού της ευρωπαϊκής αγοράς με ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα και πρόσθεσε ότι ο καλύτερος τρόπος για τη αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης είναι ο έλεγχος της ζήτησης καλώντας μάλιστα τις χώρες να περιορίσουν τη ζήτηση ειδικότερα σε αυτά τα δύο καύσιμα. Σε αυτή τη κατεύθυνση όπως είπε θα μπορούσαν να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό των μετακινήσεων όπως η εξ αποστάσεως εργασία. Επιπλέον, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος σημείωσε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη στήριξη των νοικοκυριών και της βιομηχανίας, καθώς οι επιπτώσεις της κρίσης δεν θα αρθούν σύντομα.

Έμφαση έδωσε επίσης στο ότι τα μέτρα που θα ληφθούν θα πρέπει να έχουν πανευρωπαϊκό χαρακτήρα καθώς εκτιμάται πως εάν κάθε χώρα προχωρήσει σε δικές της κινήσεις το δημοσιονομικό κόστος θα είναι μεγάλο και τα μηνύματα που θα δοθούν στην αγορά δεν θα είναι τα κατάλληλα.

«Τα μέτρα, είπε ο κ. Γιόργκενσεν πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά» κάτι στο οποίο φαίνεται να συμφωνεί πλήρως η ελληνική κυβέρνηση αφού ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε: «Πρέπει να δράσουμε ενωμένοι. Πρέπει να υπάρχει συντονισμός, αλλά και ευελιξία για τα κράτη-μέλη. Τα μέτρα πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα».

