GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Φεβρουάριος 2026

Τους πρώτους δύο μήνες του 2026, οι καθαρές εξαγωγές σημείωσαν ιστορικό υψηλό (2,356 GWh), γεγονός που σχετίζεται με τον υπερ-τετραπλασιασμό της υδροηλεκτρικής παραγωγής σε σχέση με το 2025, αλλά και τη μεγάλη άνοδο των ΑΠΕ, παρά τις πολύ υψηλές περικοπές του Φεβρουαρίου (208 GWh ή 8.7% της συνολικής παραγωγής ΑΠΕ). Η αύξηση της καθαρής ενέργειας συνέβαλε καθοριστικά και στον περιορισμό της ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτό αέριο σε χαμηλό 9μηνου με αποτέλεσμα η μέση τιμή στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού να πέσει στα 78.4 €/MWh (-27.9%).

Η παρούσα ανάλυση αφορά την ηλεκτροπαραγωγή σε ολόκληρη την επικράτεια, και βασίζεται στα τελευταία διαθέσιμα μηνιαία δεδομένα του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεδεμένο δίκτυο (Φεβρουάριος 2026) και του ΔΕΔΔΗΕ για τα μη διασυνδεμένα νησιά (Δεκέμβριος 2025). Επιπλέον, αξιοποιεί τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ για τη χαμηλή και μέση τάση, καθώς και για την εγκατεστημένη ισχύ συστημάτων αυτοπαραγωγής (Σεπτέμβριος 2025). Για την ακριβέστερη προσέγγιση της ηλεκτροπαραγωγής από ΣΗΘΥΑ στη χαμηλή και μέση τάση, όπως και για τους συντελεστές χρησιμοποίησης φωτοβολταϊκών που απαιτούνται για την εκτίμηση της αυτοπαραγωγής, αξιοποιούνται τα δεδομένα του δελτίου του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) του ΔΑΠΕΕΠ (Δεκέμβριος 2025). Για τις τιμές στην χονδρεμπορική αγορά, αξιοποιούνται τα δεδομένα των τιμών στην αγορά επόμενης ημέρας (Day-Ahead Market) από το Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ENTSO-E). Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε εδώ.

Ο μήνας Φεβρουάριος

Τον Φεβρουάριο 2026, οι ΑΠΕ ήταν και πάλι στην πρώτη θέση της ηλεκτροπαραγωγής με 2,196 GWh, μειωμένες κατά 13.8% σε σχέση με τον Ιανουάριο, αλλά αυξημένες κατά 29.9% σε σχέση με τον περσινό Φεβρουάριο.

Στη δεύτερη θέση ήταν το αέριο με 1,621 GWh συνεχίζοντας την καθοδική πορεία που έχει ξεκινήσει από τον προηγούμενο μήνα και φτάνοντας σε χαμηλό εννεαμήνου. Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο το αέριο μειώθηκε κατά 32.7%, ενώ σε σύγκριση με τον περσινό Φεβρουάριο το αέριο ήταν μειωμένο κατά 34%.

Στη τρίτη θέση βρέθηκαν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά φτάνοντας τις 1,086 GWh και ιστορικό υψηλό ηλεκτροπαραγωγής. Το προηγούμενο υψηλό ήταν τον Μάρτιο 2018 με 1,083 GWh. Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο τα μεγάλα υδροηλεκτρικά αυξήθηκαν κατά 47.4%, ενώ σε σύγκριση με τον περσινό Φεβρουάριο η φετινή ηλεκτροπαραγωγή ήταν υπερ-πενταπλάσια.

Στις δύο τελευταίες θέσεις της ηλεκτροπαραγωγής ήταν το πετρέλαιο και ο λιγνίτης με 269 GWh και 235 GWh αντίστοιχα. Το πετρέλαιο είχε αύξηση 2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και 11.4% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025. Για τον λιγνίτη, η ηλεκτροπαραγωγή αυτού του μήνα ήταν η χαμηλότερη ιστορικά για τον μήνα Φεβρουάριο, ενώ σε σύγκριση με τον Ιανουάριο μειώθηκε κατά 37.2%.

Η συνολική εγχώρια ζήτηση ήταν 4,319 GWh, καταγράφοντας μείωση 14.8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ η συνολική ηλεκτροπαραγωγή ήταν 5,411 GWh, μειωμένη κατά 14.5% συγκριτικά με τον Ιανουάριο.

Στο ισοζύγιο διασυνδέσεων, η χώρα ήταν για δέκατο συνεχόμενο μήνα καθαρά εξαγωγική με καθαρές εξαγωγές 1,093 GWh. Σε σχέση με τον Ιανουάριο οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 13.6%, ωστόσο ήταν οι δεύτερες υψηλότερες ιστορικά μετά το ρεκόρ του Ιανουαρίου.

Η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας τον Φεβρουάριο 2026 έπεσε στα 78.4 €/MWh, μειωμένη κατά 27.9% σε σχέση Ιανουάριο χάρη στην υψηλή ηλεκτροπαραγωγή από καθαρή ενέργεια (ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά) και τη μειωμένη ηλεκτροπαραγωγή από αέριο και λιγνίτη.

Σύγκριση με προηγούμενα έτη – πρώτοι δύο μήνες του έτους

Συγκρίνοντας αθροιστικά τους δύο πρώτους μήνες του 2026 με τους αντίστοιχους των τελευταίων 11 ετών, παρατηρείται ότι οι ΑΠΕ πέρασαν στην πρώτη θέση με ιστορικό υψηλό ηλεκτροπαραγωγής 4,742 GWh.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το αέριο με 4,030 GWh και μειωμένο 16.3% σε σχέση με το 2025 αντιστρέφοντας την περσινή τάση όταν το αέριο ήταν στην πρώτη θέση με ιστορικό υψηλό για τους δύο πρώτους μήνες του έτους. Ωστόσο, η ηλεκτροπαραγωγή από μονάδες αερίου το πρώτο δίμηνο του 2026 παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα αφού καταλαμβάνει τη 2η θέση των τελευταίων τουλάχιστον 14 ετών, πίσω μόνο από την επίδοση του 2025.

Στην τρίτη θέση ήταν η συνεισφορά των μεγάλων υδροηλεκτρικών με 1,824 GWh, αυξημένη κατά 288% σε σχέση με πέρυσι και καταγράφοντας ιστορικό υψηλό για αυτό το διάστημα του έτους.

Ακολούθησε ο λιγνίτης με 608 GWh και τη χαμηλότερη ηλεκτροπαραγωγή της τελευταίας δεκαετίας τουλάχιστον, για τους δύο πρώτους μήνες του έτους. Τελευταίο ήταν το πετρέλαιο με 533 GWh.

Οι καθαρές εξαγωγές της χώρας έφτασαν τις 2,356 GWh και σε υψηλό δεκαετίας, ενώ αυξήθηκαν κατά 186.7% σε σχέση με το πρώτο δίμηνο του 2025.

Μεταβολές πηγών στην κάλυψη της ζήτησης

Συγκρίνοντας τους πρώτους δύο μήνες του 2026 με τους αντίστοιχους του 2025, παρατηρούμε ότι η μείωση του αερίου και του λιγνίτη (785 GWh ή -16.3% και 342 GWh ή -36%, αντίστοιχα), καθώς και η μικρή αύξηση της ζήτησης (24 GWh ή +0.3%), υπερκαλύφθηκε από την αύξηση των ΑΠΕ (+1,278 GWh ή 36.9%). Έτσι, τμήμα της αύξησης των ΑΠΕ, αλλά κυρίως η τεράστια αύξηση στην ηλεκτροπαραγωγή των μεγάλων υδροηλεκτρικών (+1,353 GWh ή 287.9%), διοχετεύθηκε σε μεγάλο βαθμό σε εξαγωγές, οι οποίες αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 1,534 GWh (ή 186.7%).

Η άνοδος των ΑΠΕ τους πρώτους δύο μήνες του έτους φαίνεται να οφείλεται κυρίως στη μεγάλη αύξηση της παραγωγής των αιολικών και λιγότερο σε αυτή των φωτοβολταϊκών. Ενδεικτικά για την υψηλή τάση, η παραγωγή από αιολικά έφτασε τις 2,588 GWh (+964 GWh από το 2025), ενώ η παραγωγή από φωτοβολταϊκά έφτασε τις 525 GWh (+82 GWh από το 2025).

Οι αντίστοιχες ποσοστιαίες μεταβολές το πρώτο δίμηνο του 2026, σε σχέση με το πρώτο δίμηνο του 2025 ήταν:

Λιγνίτης: -36%

Ορυκτό αέριο: -16.3%

Πετρέλαιο: +10.5%

ΑΠΕ: +36.9%

Μεγάλα υδροηλεκτρικά: +287.9%

Καθαρές εξαγωγές: +186.7%

Εγχώρια ζήτηση: +0.3%

Σύγκριση καθαρής ενέργειας με ορυκτά καύσιμα

Αθροιστικά τους δύο πρώτους μήνες του 2026 οι καθαρές πηγές ενέργειας (αιολικά, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά, βιομάζα, αυτοπαραγωγή) με συνολική παραγωγή 6,566 GWh ξεπέρασαν τα ορυκτά καύσιμα (ορυκτό αέριο, λιγνίτης, πετρέλαιο), που παρήγαγαν 5,171 GWh.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, οι καθαρές πηγές ενέργειας παρουσίασαν αύξηση 66.9%, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό για την ηλεκτροπαραγωγή των πρώτων δύο μηνών του έτους. Τα ορυκτά καύσιμα αντίθετα μειώθηκαν κατά 17.2% σε σχέση με πέρυσι. Έτσι, η καθαρή ενέργεια ανέτρεψε την εικόνα του 2025 για τους πρώτους δύο μήνες του έτους, περνώντας πρώτη τόσο στην κάλυψη της ζήτησης όσο και στην ηλεκτροπαραγωγή με μερίδια 70% και 55.9% αντίστοιχα.

Περικοπές ενέργειας από ΑΠΕ

Βάση του συνδυασμού των προβλέψεων που εμφανίζονται στις επιλύσεις ISP2 και ISP3 του ΑΔΜΗΕ, οι περικοπές από ΑΠΕ τον Φεβρουάριο εκτοξεύθηκαν στις 208 GWh (ή 8.7% της παραγωγής ΑΠΕ), και ήταν 35 φορές μεγαλύτερες συγκριτικά με τις περικοπές Ιανουαρίου (5.9 GWh), αλλά και 60πλάσιες των περικοπών του περσινού Φεβρουαρίου (3.4 GWh). Είναι αξιοσημείωτο ότι από το 2024 έως σήμερα ο πρώτος μήνας με περικοπές πάνω από 200 GWh έχει μετατοπιστεί κατά δύο μήνες νωρίτερα; το 2024 ο πρώτος μήνας με περικοπές πάνω από 200 GWh ήταν ο Απρίλιος, το 2025 ο Μάρτιος και το 2026 ο Φεβρουάριος.

Η μέρα με τις υψηλότερες περικοπές ήταν η Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 με συνολικές περικοπές ΑΠΕ 27.76 GWh, και μερίδιο 13% των συνολικών. Από τις 28 ημέρες του μήνα, 17 ημέρες οι περικοπές ΑΠΕ ξεπέρασαν τις 3,000 MWh, και οι περισσότερες περικοπές τον Φεβρουάριο σημειώθηκαν μεταξύ 10 το πρωί και 1 το μεσημέρι.

Όσον αφορά τις ώρες με μηδενικές[1] ή αρνητικές τιμές στην χονδρεμπορική αγορά ενέργειας, τον Φεβρουάριο 2026 σημειώθηκαν 113.8 ώρες, 106.8 ώρες επιπλέον από τον προηγούμενο μήνα. Εν αντιθέσει τον Φεβρουάριο 2025 δεν είχαμε καμία ώρα με μηδενικές ή αρνητικές τιμές.

[1] Θεωρούμε μηδενικές τις τιμές κάτω από 0.05 €/MWh.