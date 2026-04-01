ΔΕΗ: Οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι για τον Απρίλιο 2026. Συγκράτηση τιμών στα κυμαινόμενα τιμολόγια

Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
03/04/2026 - 09:28
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
03/04/2026 - 08:57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
03/04/2026 - 08:50
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
03/04/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
03/04/2026 - 08:18
Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
03/04/2026 - 08:09
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 08:04
Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
03/04/2026 - 06:34
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
03/04/2026 - 06:34
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
03/04/2026 - 06:34
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
02/04/2026 - 15:42
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
02/04/2026 - 15:17
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
02/04/2026 - 14:50
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
02/04/2026 - 14:25
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
02/04/2026 - 13:59
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
02/04/2026 - 13:19
Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
02/04/2026 - 12:51
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
02/04/2026 - 12:25

ΔΕΗ: Οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι για τον Απρίλιο 2026. Συγκράτηση τιμών στα κυμαινόμενα τιμολόγια

Τετάρτη, 01/04/2026 - 13:22

Αναρτήθηκαν πριν λίγο στο site της ΔΕΗ οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι για τον Απρίλιο 2026.

Η ΔΕΗ συγκρατεί τις τιμές ενέργειας για τον Απρίλιο, απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου της χονδρικής στα πράσινα τιμολόγια και κρατώντας αμετάβλητα και διαθέσιμα όλα τα σταθερά μπλε της προγράμματα.

«Παρά την αύξηση της χονδρικής τιμής ενέργειας κατά 21%, η ΔΕΗ συγκρατεί την τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου για τον Απρίλιο στα 0,138 €/kWh, εφαρμόζοντας έκπτωση στην ονομαστική τιμή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του πράσινου τιμολογίου τον Απρίλιο του 2026 είναι φθηνότερη από τον Φεβρουάριο του 2026.

Αντίστοιχα, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου myHome4All διαμορφώνεται σε 0,1379 €/kWh, προσφέροντας μια εναλλακτική επιλογή για πελάτες που επιλέγουν ευελιξία».

Καμία αλλαγή στα μπλε της ΔΕΗ

Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων τιμών στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας, η ΔΕΗ διατηρεί χωρίς αλλαγές τις χρεώσεις των σταθερών μπλε τιμολογίων της και για νέους πελάτες, προσφέροντας προβλεψιμότητα και έλεγχο στο ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, οι τιμές των myHomeEnter και myHomeOnline παραμένουν αμετάβλητες στα 0,145 €/kWh και 0,142 €/kWh αντίστοιχα, με χαμηλότερη χρέωση 0,132 €/kWh στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης.

Παράλληλα, το διετούς διάρκειας μπλε myHomeEnterTwo, συνεχίζει να προσφέρει σταθερή χρέωση στα 0,145 €/kWh και 0,095 €/kWh στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης, ενισχύοντας τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου προγραμματισμού για τα νοικοκυριά.

Το σταθερό μπλε myHome Plan που απευθύνεται σε νοικοκυριά που επιδιώκουν καλύτερο προγραμματισμό του κόστους ενέργειας, προσφέρει ενιαία μηνιαία χρέωση 60€ για ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες χρεώσεις και εκκαθάριση ανά εξάμηνο.

Το myHome Maxima, το σταθερό μπλε πρόγραμμα για πελάτες με μεγάλες καταναλώσεις, προσφέρει σταθερή χρέωση 0,132 €/kWh για τις πρώτες 600 kWh και μόλις 0,092 €/kWh για την κατανάλωση άνω των 600 kWh.

Νέο δυναμικό τιμολόγιο για οικιακούς πελάτες

Από σήμερα είναι διαθέσιμη και για οικιακούς πελάτες η δυναμική τιμολόγηση ρεύματος, με το ΔΕΗ myHome Dynamic, το νέο προϊόν ρεύματος σχεδιασμένο για νοικοκυριά που διαθέτουν έξυπνο μετρητή. Μετά το ΔΕΗ myBusiness Dynamic για επιχειρήσεις, που παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο, η ΔΕΗ επεκτείνει τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης και στους οικιακούς πελάτες δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους και να ελέγχουν αποτελεσματικότερα το ενεργειακό τους κόστος.

Η ΔΕΗ συνεχίζει να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερότητας και ευελιξίας, με διαφάνεια και σαφήνεια στη χρέωση».

Ρεύμα: Ο πόλεμος κοστίζει ήδη 14 δισ. στην ΕΕ- Αυξήσεις στα τιμολόγια Απριλίου
Protergia Dynamic One Home: Το νέο δυναμικό τιμολόγιο της Protergia 01 Απριλίου 2026
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
Protergia Dynamic One Home: Το νέο δυναμικό τιμολόγιο της Protergia
Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της Τεχεράνης μετά τις επιθέσεις σε υποδομές
Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και άλμα εξαγωγών τον Φεβρουάριο
Καλλιόπη Βέττα: Η κυβέρνηση και η Δ.Ε.Η. να δεσμευτούν για το μέλλον των εργαζομένων και των εργολαβικών στη Δυτική Μακεδονία
Στο επίκεντρο του Eurogroup οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής
