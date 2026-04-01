ΔΕΗ: Οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι για τον Απρίλιο 2026. Συγκράτηση τιμών στα κυμαινόμενα τιμολόγια

Αναρτήθηκαν πριν λίγο στο site της ΔΕΗ οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι για τον Απρίλιο 2026.

Η ΔΕΗ συγκρατεί τις τιμές ενέργειας για τον Απρίλιο, απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου της χονδρικής στα πράσινα τιμολόγια και κρατώντας αμετάβλητα και διαθέσιμα όλα τα σταθερά μπλε της προγράμματα.

«Παρά την αύξηση της χονδρικής τιμής ενέργειας κατά 21%, η ΔΕΗ συγκρατεί την τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου για τον Απρίλιο στα 0,138 €/kWh, εφαρμόζοντας έκπτωση στην ονομαστική τιμή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του πράσινου τιμολογίου τον Απρίλιο του 2026 είναι φθηνότερη από τον Φεβρουάριο του 2026.

Αντίστοιχα, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου myHome4All διαμορφώνεται σε 0,1379 €/kWh, προσφέροντας μια εναλλακτική επιλογή για πελάτες που επιλέγουν ευελιξία».

Καμία αλλαγή στα μπλε της ΔΕΗ

Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων τιμών στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας, η ΔΕΗ διατηρεί χωρίς αλλαγές τις χρεώσεις των σταθερών μπλε τιμολογίων της και για νέους πελάτες, προσφέροντας προβλεψιμότητα και έλεγχο στο ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, οι τιμές των myHomeEnter και myHomeOnline παραμένουν αμετάβλητες στα 0,145 €/kWh και 0,142 €/kWh αντίστοιχα, με χαμηλότερη χρέωση 0,132 €/kWh στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης.

Παράλληλα, το διετούς διάρκειας μπλε myHomeEnterTwo, συνεχίζει να προσφέρει σταθερή χρέωση στα 0,145 €/kWh και 0,095 €/kWh στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης, ενισχύοντας τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου προγραμματισμού για τα νοικοκυριά.

Το σταθερό μπλε myHome Plan που απευθύνεται σε νοικοκυριά που επιδιώκουν καλύτερο προγραμματισμό του κόστους ενέργειας, προσφέρει ενιαία μηνιαία χρέωση 60€ για ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες χρεώσεις και εκκαθάριση ανά εξάμηνο.

Το myHome Maxima, το σταθερό μπλε πρόγραμμα για πελάτες με μεγάλες καταναλώσεις, προσφέρει σταθερή χρέωση 0,132 €/kWh για τις πρώτες 600 kWh και μόλις 0,092 €/kWh για την κατανάλωση άνω των 600 kWh.

Νέο δυναμικό τιμολόγιο για οικιακούς πελάτες

Από σήμερα είναι διαθέσιμη και για οικιακούς πελάτες η δυναμική τιμολόγηση ρεύματος, με το ΔΕΗ myHome Dynamic, το νέο προϊόν ρεύματος σχεδιασμένο για νοικοκυριά που διαθέτουν έξυπνο μετρητή. Μετά το ΔΕΗ myBusiness Dynamic για επιχειρήσεις, που παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο, η ΔΕΗ επεκτείνει τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης και στους οικιακούς πελάτες δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους και να ελέγχουν αποτελεσματικότερα το ενεργειακό τους κόστος.

Η ΔΕΗ συνεχίζει να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερότητας και ευελιξίας, με διαφάνεια και σαφήνεια στη χρέωση».