ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Λευκός Οίκος: Πετρελαιοφόρα αρχίζουν με μικρή ροή να διασχίζουν το Στενό του Χορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
17/03/2026 - 15:43
Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στην Agrotica 2026: Καινοτόμες υπηρεσίες και ψηφιακές λύσεις για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/03/2026 - 15:27
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά στη Μ. Ανατολή αλλά πρέπει να εστιάσει στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/03/2026 - 14:58
Η Enerwave Παρουσιάζει για 3η Χρονιά τη Theater Week
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/03/2026 - 14:12
Ρωσική επίθεση προκαλεί ζημιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές στη νότια Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
17/03/2026 - 13:31
Σταύρος Παπασταύρου: Έχουμε εργαλεία και μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης – είμαστε δίπλα στον πολίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/03/2026 - 12:53
Δημοσίευση της 1ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/03/2026 - 12:22
Κίνα: Συνδέθηκε η πρώτη πυρηνική μονάδα παραγωγής ενέργειας με συμμετοχή ιδιωτικού κεφαλαίου
ΚΟΣΜΟΣ
17/03/2026 - 11:46
Σύμπραξη Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και Κέντρου Αειφορίας (CSE) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/03/2026 - 11:02
Νέα επίθεση εναντίον πετρελαϊκής εγκατάστασης στη Φουτζάιρα
ΚΟΣΜΟΣ
17/03/2026 - 10:35
WWF: Τα ορυκτά καύσιμα έχουν φτάσει στο τέλος τους. Το μέλλον ανήκει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/03/2026 - 10:01
Χ. Μαμουλάκης: Προ των πυλών το νέο κύμα ακρίβειας σε αγροτικά προϊόντα και βασικά αγαθά λόγω της αύξησης στις τιμές καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/03/2026 - 09:24
ΔΑΠΕΕΠ: Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης-Δεκέμβριος 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/03/2026 - 08:56
Ανοδικές και πάλι οι τιμές του πετρελαίου στις αγορές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/03/2026 - 08:31
Μ. Μανουσάκης: Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής βάζει το νησί στη σύγχρονη εποχή
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/03/2026 - 08:21
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη πάντοτε έκανε το αναγκαίο βήμα σε περιόδους κρίσης – Τώρα είναι η ώρα να κινηθούμε πιο γρήγορα και πιο μπροστά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/03/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Ο πόλεμος ως νέα «κανονικότητα»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
17/03/2026 - 08:12
Φυσικό αέριο: Βουτιά στην εγχώρια κατανάλωση τον Φεβρουάριο- Υψηλό τριετίας στις εξαγωγές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/03/2026 - 08:10
Μητσοτάκης: Θα σταθούμε δίπλα στην ενεργοβόρο βιομηχανία- Στο τραπέζι στοχευμένα μέτρα και για νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/03/2026 - 08:08
Πόσο γεμάτο πρέπει να είναι το ψυγείο για μικρότερη κατανάλωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/03/2026 - 06:59
Ο πόλεμος «κόβει» το ρεύμα, ακόμη και σε απόσταση 2.000 μιλίων
ΚΟΣΜΟΣ
17/03/2026 - 06:59
Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/03/2026 - 15:53
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Φεβρουάριο 2026 (Ορθή Επανάληψη)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/03/2026 - 15:32
ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά μειώνουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/03/2026 - 14:57
Π. Μαρινάκης: Η κύρωση των ενεργειακών συμφωνιών είναι ένα αποφασιστικό βήμα για την αξιοποίηση των εθνικών πόρων και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/03/2026 - 14:24
ΕΛΕΤΑΕΝ: Μελέτη για την πραγματική κατάληψη γης των αιολικών πάρκων
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/03/2026 - 13:43
Στο Παρίσι ο Κ. Πιερρακάκης - Αύριο, θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της International Energy Agency, Fatih Birol
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/03/2026 - 13:26
Όμιλος ΔΕΗ: Σημαντική αναβάθμιση από την EcoVadis στην αξιολόγηση βιωσιμότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/03/2026 - 12:52
Ξεκινά η διοχέτευση στην αγορά των 400 εκατ. βαρελιών από τα αποθέματα πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/03/2026 - 12:34
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/03/2026 - 11:57

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ. Μανουσάκης: Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής βάζει το νησί στη σύγχρονη εποχή

Newsroom
Τρίτη, 17/03/2026 - 08:21

Η διασύνδεση θα επιτρέψει στην Ελλάδα να εξοικονομήσει περίπου 5 δισ. ευρώ από τους λογαριασμούς ρεύματος μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενώ οι εκπομπές CO2 θα ελαττωθούν κατά 1.500.000 τόνους κάθε χρόνο

Στον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής στην ενεργειακή ανεξαρτησία και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του νησιού, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, κατά την ομιλία του στο Συνέδριο «Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection».

Ο κ. Μανουσάκης τόνισε πως η διασύνδεση ανήκει «στον αστερισμό των έργων που βάζουν την Κρήτη στη σύγχρονη εποχή». Αναφερόμενος στα οφέλη της, εστίασε στο οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου, καθώς θα επιτρέψει στην Ελλάδα να εξοικονομήσει περίπου 5 δισ. ευρώ από τους λογαριασμούς ρεύματος μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενώ οι εκπομπές CO2 θα ελαττωθούν κατά 1.500.000 τόνους κάθε χρόνο, βελτιώνοντας άμεσα την ποιότητα του αέρα στο νησί.

Ταυτόχρονα, η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής ενισχύει και την ενεργειακή ασφάλεια του νησιού, εξαλείφοντας τη χρήση εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων. «Το να έχουμε το μεγαλύτερο νησί μας διασυνδεδεμένο με το ηπειρωτικό σύστημα το καθιστά πιο ασφαλές σε όλα τα επίπεδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τοπική και εθνική μας οικονομία», ανέφερε.

Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που συνεργάστηκαν για την υλοποίηση της διασύνδεσης της Κρήτης, επισημαίνοντας πως αντίστοιχες συνέργειες προσδοκά εν όψει των επικείμενων έργων με τα νησιά των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου που κρίνονται απαραίτητες για οικονομικούς και εθνικούς λόγους.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε στο «πράσινο φως» που έλαβε ο Διαχειριστής από την Κυβέρνηση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 1 δισ. ευρώ, τονίζοντας πως τα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν τις διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου, καθώς και την δεύτερη διασύνδεση με την Ιταλία.

«Όλες αυτές οι διασυνδέσεις θα ενισχύσουν τη θέση της Ελλάδας ως μιας ενεργειακής δύναμης που με τόσο μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ στο μείγμα της, είναι πλέον σε θέση να εξάγει ενέργεια προς τις γειτονικές χώρες», κατέληξε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μητσοτάκης: Θα σταθούμε δίπλα στην ενεργοβόρο βιομηχανία- Στο τραπέζι στοχευμένα μέτρα και για νοικοκυριά 17 Μαρτίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΒΙΚΕΝ: Ζητά επιτάχυνση των νησιωτικών διασυνδέσεων και διαφάνεια για το έλλειμμα ΥΚΩ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΑΔΜΗΕ: Διεθνής διαγωνισμός 291 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση των νησιών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,2 δισ. την τετραετία 2026-2029 και WACC έως 7,68%
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

