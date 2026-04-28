ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στα Τίρανα η Κ. Γκιλφόιλ - Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 15:40
Η Enterprise Greece στην WindEurope 2026: Η ενεργειακή κρίση αναθερμαίνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/04/2026 - 15:37
ΣΠΕΦ: Υπόμνημα προς τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με αλλαγές και προτάσεις επί του ν/σ του ΥΠΕΝ για τις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/04/2026 - 15:23
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Ημέρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία με το βλέμμα στραμμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/04/2026 - 15:09
myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/04/2026 - 14:41
Κ. Χατζηδάκης: Η ΔΕΗ από το χείλος της χρεωκοπίας επί ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται εθνικός πρωταθλητής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 14:29
Η Volton και η Orizon στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Η νέα πραγματικότητα του customer journey στην εποχή του AI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/04/2026 - 14:25
Η Ελλάδα στην 11η θέση του κόσμου στις περιβαλλοντικές επιδόσεις
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/04/2026 - 12:49
Η Alpha Bank ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση έως 80%
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/04/2026 - 12:38
ΠΟΣΠΗΕΦ: Απρέπεια, αντιδεοντολογική κίνηση και ομολογία αδυναμίας μέρους της ηγεσίας του ΥΠΕΝ η μη πρόσκληση της Ομοσπονδίας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/04/2026 - 12:02
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στρατηγική συνεργασία με την Airbus Space & Defence
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
28/04/2026 - 11:29
Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό στο τομέα των ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/04/2026 - 11:01
Μ. Ρούμπιο: «Οικονομικό πυρηνικό όπλο» ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
28/04/2026 - 10:32
Ν. Παπαθανάσης: Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 10:00
Στην Κροατία σήμερα Τρίτη 28 και αύριο Τετάρτη 29 Απριλίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 09:29
Συνεργασία ΕΤΕπ-Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την προώθηση βιώσιμων αστικών επενδύσεων στην Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 09:26
Η Πρώτη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα – Το ελληνικό παράδειγμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/04/2026 - 08:36
Γεραπετρίτης: Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορούν την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Πρωθυπουργική αμετροέπεια - Βαφτίζοντας «επιτυχία» τη φτώχεια και τα λουκέτα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/04/2026 - 08:05
Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και έκρηξη εξαγωγών τον Μάρτιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/04/2026 - 08:04
ΑΔΜΗΕ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ- «Κλειδώνει» έως 350 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/04/2026 - 08:01
Πώς να μειώσετε τους λογαριασμούς ενέργειας: 5 πρακτικές κινήσεις που κάνουν την διαφορά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/04/2026 - 12:56
Το συχνό λάθος με τις πρίζες που μπορεί να σας κοστίσει ακριβά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/04/2026 - 12:55
Το «κρυφό» κουμπί του θερμοστάτη που μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/04/2026 - 12:55
Στο “Greece–France Economic Forum” συμμετείχε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 15:52
Άλμα σχεδόν 3% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/04/2026 - 15:49
Η METLEN επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το “Engineering The World 2026”
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 15:45
Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Η Ελλάδα κρατά χαμηλά τις αυξήσεις στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/04/2026 - 15:23
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ribera: Οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/04/2026 - 15:00
Η θαλάσσια ζωή της Μεσογείου απειλείται άμεσα από τις σεισμικές έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/04/2026 - 14:36

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Enterprise Greece στην WindEurope 2026: Η ενεργειακή κρίση αναθερμαίνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για έργα ΑΠΕ

Η Enterprise Greece στην WindEurope 2026: Η ενεργειακή κρίση αναθερμαίνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για έργα ΑΠΕ
Newsroom
Τρίτη, 28/04/2026 - 15:37

Σημαντικές ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Η Enterprise Greece συμμετείχε ενεργά στο ετήσιο συνέδριο και έκθεση της WindEurope, που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη από τις 21 έως τις 23 Απριλίου 2026. Στη διοργάνωση παρευρέθηκαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπουργοί, εκπρόσωποι ρυθμιστικών αρχών και κορυφαίες επιχειρήσεις του ενεργειακού τομέα.

Η φετινή έκθεση έλαβε χώρα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη, όπου η ενεργειακή ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας έχουν αναδειχθεί σε απόλυτες προτεραιότητες. Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο υπενθύμισαν εκ νέου ότι η ταχεία μετάβαση σε εγχώρια, καθαρή και οικονομικά προσιτή ενέργεια αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη στρατηγική αυτονομία και την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Διευθυντής Προσέλκυσης Επενδύσεων της Enterprise Greece, κ. Νίκος Στάμου, συμμετείχε σε πάνελ συζήτησης για τις προοπτικές ανάπτυξης των αγορών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στη Νότια Ευρώπη (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία). Το πάνελ παρακολούθησαν περισσότεροι από 120 σύνεδροι. Ο κ. Στάμου παρουσίασε τις πρόσφατες και επικείμενες ρυθμιστικές εξελίξεις στον κλάδο, την αγορά των εταιρικών συμβολαίων ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs), τις επενδύσεις που υλοποιούνται και προγραμματίζονται στην αιολική τεχνολογία, την αποθήκευση ενέργειας και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, καθώς και τη συνολική πορεία της χώρας προς την Πράσινη Μετάβαση, σύμφωνα με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης έγιναν διμερείς συναντήσεις με διεθνείς επενδυτές και εταιρείες του κλάδου. Στις συναντήσεις αυτές παρουσιάστηκαν οι πρόσφατες βελτιώσεις στο επενδυτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της Ελλάδας, οι δυνατότητες ανάπτυξης χερσαίων και υπεράκτιων αιολικών πάρκων, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αξιοποιώντας τη γεωστρατηγική της θέση, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και την έντονη παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η WindEurope 2026 ανέδειξε τον κεντρικό ρόλο της αιολικής ενέργειας στην ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική. Στο πλαίσιο του τριημέρου διοργανώθηκαν εξειδικευμένα σεμινάρια, ομιλίες, θεματικά πάνελ και side events με τη συμμετοχή κορυφαίων εμπειρογνωμόνων. Η πολυάριθμη ελληνική αποστολή – αποτελούμενη από εκπροσώπους ελληνικών εταιρειών και θεσμικών φορέων – είχε δυναμική παρουσία, με ενεργή συμμετοχή σε ομιλίες και τοποθετήσεις. Επιπλέον, έξι ελληνικές εξωστρεφείς εταιρείες συμμετείχαν στην έκθεση, παρουσιάζοντας τα εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες τους στον διεθνή κλάδο της αιολικής ενέργειας.

Στην επιτυχημένη παρουσία της Enterprise Greece αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος: «Η συμμετοχή της Enterprise Greece στην WindEurope 2026 επιβεβαιώνει τη στρατηγική δέσμευση της χώρας μας να ενισχύσει περαιτέρω την Ελλάδα ως κορυφαίο επενδυτικό προορισμό στον τομέα της καθαρής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μια περιοχή που συνδυάζει εξαιρετικό αιολικό δυναμικό με την παράλληλη ανάπτυξη πολλαπλών διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων.

Μέσα από στοχευμένες δράσεις και διεθνείς συνεργασίες, συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ανάπτυξη του αιολικού κλάδου και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου, ανταγωνιστικού και ανθεκτικού ενεργειακού μέλλοντος για την Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΠΕΦ: Υπόμνημα προς τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με αλλαγές και προτάσεις επί του ν/σ του ΥΠΕΝ για τις ΑΠΕ
ΣΠΕΦ: Υπόμνημα προς τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με αλλαγές και προτάσεις επί του ν/σ του ΥΠΕΝ για τις ΑΠΕ 28 Απριλίου 2026

