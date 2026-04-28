Η Enterprise Greece στην WindEurope 2026: Η ενεργειακή κρίση αναθερμαίνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για έργα ΑΠΕ

Η Enterprise Greece συμμετείχε ενεργά στο ετήσιο συνέδριο και έκθεση της WindEurope, που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη από τις 21 έως τις 23 Απριλίου 2026. Στη διοργάνωση παρευρέθηκαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπουργοί, εκπρόσωποι ρυθμιστικών αρχών και κορυφαίες επιχειρήσεις του ενεργειακού τομέα.

Η φετινή έκθεση έλαβε χώρα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη, όπου η ενεργειακή ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας έχουν αναδειχθεί σε απόλυτες προτεραιότητες. Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο υπενθύμισαν εκ νέου ότι η ταχεία μετάβαση σε εγχώρια, καθαρή και οικονομικά προσιτή ενέργεια αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη στρατηγική αυτονομία και την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Διευθυντής Προσέλκυσης Επενδύσεων της Enterprise Greece, κ. Νίκος Στάμου, συμμετείχε σε πάνελ συζήτησης για τις προοπτικές ανάπτυξης των αγορών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στη Νότια Ευρώπη (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία). Το πάνελ παρακολούθησαν περισσότεροι από 120 σύνεδροι. Ο κ. Στάμου παρουσίασε τις πρόσφατες και επικείμενες ρυθμιστικές εξελίξεις στον κλάδο, την αγορά των εταιρικών συμβολαίων ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs), τις επενδύσεις που υλοποιούνται και προγραμματίζονται στην αιολική τεχνολογία, την αποθήκευση ενέργειας και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, καθώς και τη συνολική πορεία της χώρας προς την Πράσινη Μετάβαση, σύμφωνα με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης έγιναν διμερείς συναντήσεις με διεθνείς επενδυτές και εταιρείες του κλάδου. Στις συναντήσεις αυτές παρουσιάστηκαν οι πρόσφατες βελτιώσεις στο επενδυτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της Ελλάδας, οι δυνατότητες ανάπτυξης χερσαίων και υπεράκτιων αιολικών πάρκων, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αξιοποιώντας τη γεωστρατηγική της θέση, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και την έντονη παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η WindEurope 2026 ανέδειξε τον κεντρικό ρόλο της αιολικής ενέργειας στην ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική. Στο πλαίσιο του τριημέρου διοργανώθηκαν εξειδικευμένα σεμινάρια, ομιλίες, θεματικά πάνελ και side events με τη συμμετοχή κορυφαίων εμπειρογνωμόνων. Η πολυάριθμη ελληνική αποστολή – αποτελούμενη από εκπροσώπους ελληνικών εταιρειών και θεσμικών φορέων – είχε δυναμική παρουσία, με ενεργή συμμετοχή σε ομιλίες και τοποθετήσεις. Επιπλέον, έξι ελληνικές εξωστρεφείς εταιρείες συμμετείχαν στην έκθεση, παρουσιάζοντας τα εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες τους στον διεθνή κλάδο της αιολικής ενέργειας.

Στην επιτυχημένη παρουσία της Enterprise Greece αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος: «Η συμμετοχή της Enterprise Greece στην WindEurope 2026 επιβεβαιώνει τη στρατηγική δέσμευση της χώρας μας να ενισχύσει περαιτέρω την Ελλάδα ως κορυφαίο επενδυτικό προορισμό στον τομέα της καθαρής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μια περιοχή που συνδυάζει εξαιρετικό αιολικό δυναμικό με την παράλληλη ανάπτυξη πολλαπλών διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων.

Μέσα από στοχευμένες δράσεις και διεθνείς συνεργασίες, συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ανάπτυξη του αιολικού κλάδου και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου, ανταγωνιστικού και ανθεκτικού ενεργειακού μέλλοντος για την Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη».