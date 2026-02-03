Φθηνά τα «μπλε» τιμολόγια στην Ελλάδα, ακριβότερο το πραγματικό κόστος για τα νοικοκυριά

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Άννα Διανά
Τρίτη, 03/02/2026 - 08:11

Μεταξύ των χωρών με τα φθηνότερα σταθερά οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της HEPI για τον Ιανουάριο

Η ελληνική αγορά συγκαταλέγεται στις επτά από τις 15 ευρωπαϊκές αγορές όπου τα σταθερά συμβόλαια διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα από τα κυμαινόμενα, σε μια περίοδο που αυξάνεται ο αριθμός των διαθέσιμων προσφορών σταθερής χρέωσης. Μάλιστα η Ελλάδα είχε την Τρίτη χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στα μπλε τιμολόγια σε ονομαστικές τιμές ωστόσο σε όρους αγοραστικής δύναμης, με 29,32 μονάδες ήταν ακριβότερη για τους πολίτες της σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ-27 που ήταν 28,09 μονάδες και των 26,92 μονάδων της Ευρώπης των 33 χωρών. Όπως προκύπτει από τη μηνιαία έκθεση HEPI που καταγράφει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στα νοικοκυριά (συμπεριλαμβανομένων πέραν την χρέωσης ενέργειας, των φόρων και τελών όπως δίκτυο κλπ) τον Ιανουάριο, ο αριθμός των προσφερόμενων συμβάσεων σταθερής χρέωσης φαίνεται να έχει αυξηθεί, ενώ η μέση τιμή τους είναι χαμηλότερη από τη μέση τιμή των κυμαινόμενων τιμολογίων κατά 1,05 λεπτό/kWh.

Συγκεκριμένα ο μέσος όρος τιμής των σταθερών συμβολαίων στις 15 χώρες - μέλη της ΕΕ που παρακολουθεί η μελέτη, ήταν 28,57 λεπτά/KWh ενώ στα κυμαινόμενα συμβόλαια ο μέσος όρος ήταν 29,62 λεπτά/ KWh.

Επτά από τις αγορές των 15 χωρών- εμφάνισαν χαμηλότερη τιμή στα σταθερά τιμολόγια, σε σχέση με τα κυμαινόμενα και ανάμεσά τους η Αθήνα, το Άμστερνταμ, το Βερολίνο, το Ελσίνκι, το Λονδίνο, η Στοκχόλμη και η Βιέννη.

Η εικόνα αυτή συνδέεται και με τη σταδιακή αντιστροφή της τάσης που είχε διαμορφωθεί την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, όταν τα σταθερά τιμολόγια ήταν σε πολλές αγορές ακριβότερα από τα κυμαινόμενα. Σύμφωνα με τη μελέτη, τον Ιανουάριο αυξήθηκε ο αριθμός των διαθέσιμων προσφορών σταθερής χρέωσης, ενώ το μέσο κόστος τους διαμορφώθηκε χαμηλότερα από εκείνο των κυμαινόμενων, καθώς περιορίστηκε ο κίνδυνος για τους προμηθευτές και υποχώρησε η μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η τελική επιβάρυνση των νοικοκυριών εξακολουθεί να επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από τα ρυθμιζόμενα τέλη, τις χρεώσεις δικτύου και τη φορολογία, στοιχεία που διαφοροποιούν αισθητά την εικόνα μεταξύ ονομαστικών τιμών και πραγματικού κόστους για τους καταναλωτές ￼

Συνολικά, σταθερά και κυμαινόμενα, η μέση τιμή των τιμολογίων ρεύματος στην Ελλάδα διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο στα 23,83 λεπτά/KWh, σε σχέση με τα 25,83 λεπτά/KWh της μέσης τιμής της ΕΕ των 27 χωρών-μελών και των 24,76 λεπτών της Ευρώπης των 33 χωρών, που παρακολουθεί συνολικά η μελέτη.

Παρότι στη χώρα μας η μέση τιμή Ιανουαρίου δεν παρουσίασε μεταβολές σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σε όλη την Ευρώπη η μέση τιμή τελικού χρήστη ηλεκτρισμού κατέγραψε αύξηση 1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και 2% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2024.

Σε 22 χώρες σημειώθηκε άνοδος των τιμών, σε 5 χώρες οι τιμές μειώθηκαν και στις υπόλοιπες έμειναν σταθερές. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στη Βαρσοβία (+17%), όπου καταργήθηκε το πάγωμα τιμών και αυξήθηκαν μία σειρά από τέλη, όπως το τέλος δυναμικότητας και το τέλος υπέρ ΑΠΕ, καθώς και τα τέλη διανομής. Στο Βουκουρέστι καταγράφηκε άνοδος 5% λόγω αύξησης τόσο της χρέωσης ενέργειας όσο και στα τέλη διανομής.

Όπως αναφέρει η μελέτη, η έναρξη του νέου έτους σηματοδότησε επίσης μια γενική ανοδική τάση στα τέλη χρήσης δικτύου σε ορισμένες ευρωπαϊκές αγορές. Τα υψηλότερα τέλη διανομής ήταν ο κύριος λόγος για την αύξηση 5% των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τους τελικούς χρήστες στη Βέρνη, το Βουκουρέστι και το Ζάγκρεμπ.

