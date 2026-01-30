ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Αδικαιολόγητες αυξήσεις στις αμοιβές στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ και οι επιπτώσεις στους καταναλωτές

Με την υπ’ αριθ. 1525-115/28-11-2025 Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων μας (Α.Κ.Ε.), ζητήσαμε διαφάνεια σχετικά με τις υπέρογκες και αδικαιολόγητες αμοιβές των ανώτερων στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ. Ωστόσο, ούτε τα ζητούμενα στοιχεία κατατέθηκαν, ούτε δόθηκαν ουσιαστικές απαντήσεις. Συγκεκριμένα, μόνο για το έτος 2024 οι συνολικές αμοιβές του Δ/ντος Συμβούλου-ως μόνο εκτελεστικό μέλος- ανήλθαν στα 598.000€, ποσό αυξημένο κατά 210% σε σχέση με το 2023 (193.000€), ενώ οι αμοιβές των Γενικών Διευθυντών αυξήθηκαν κατά 109% για την ίδια περίοδο.

Στην απάντησή του ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, αποφεύγει να εξηγήσει πώς δικαιολογούνται αυτές οι ακραίες αυξήσεις. Περιορίζεται σε γενικές και αόριστες αναφορές, επισημαίνοντας ότι οι μεταβλητές αποδοχές δεν επιβαρύνουν το εγκεκριμένο έσοδο του Διαχειριστή. Όμως, δεν διευκρινίζει ποιο μέρος από το συνολικό ποσό των 598.000€ αφορά πράγματι σε μεταβλητές αποδοχές και ποιο σε σταθερές, αποκρύπτοντας έτσι την πραγματική εικόνα των αμοιβών του.

Η αποσιώπηση αυτή γίνεται ακόμη πιο προβληματική αν ληφθεί υπόψη ότι, το ίδιο έτος οι αποζημιώσεις και οι έκτακτες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτοξεύθηκαν στα 522.000€, καταγράφοντας αύξηση κατά 160% σε σχέση με το 2023. Τα στοιχεία αυτά γεννούν εύλογα ερωτήματα για τη διαχείριση των οικονομικών του ΔΕΔΔΗΕ και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα χρήματα που προέρχονται από τους λογαριασμούς των καταναλωτών. Για τους λόγους αυτούς, επανερχόμαστε ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις.

Ο ΔΕΔΔΗΕ υποστηρίζει ότι οι αυξήσεις στις αμοιβές των στελεχών της δικαιολογούνται από την πολιτική αποδοχών που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση Μετόχων. Ωστόσο, η πολιτική αυτή δεν μπορεί να θεωρείται δικαιολογία όταν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από ενέργειες της Διοίκησης δεν αντικατοπτρίζουν τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. Η κατά 210% αύξηση στις αμοιβές του Διευθύνοντος Συμβούλου, που πληρώνεται από τα έσοδα των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων στους λογαριασμούς των καταναλωτών που ούτε υπηρεσίες ανάλογες λαμβάνουν, καταδεικνύει μια διοίκηση, που απομακρύνεται από τις ανάγκες των καταναλωτών που καλείται να υπηρετήσει. Επιπλέον, η επιτυχία μιας διοίκησης μετράται και αξιολογείται πρώτα από την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει, κάτι που ο ΔΕΔΔΗΕ φαίνεται να παραβλέπει.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, επίσης, ισχυρίζεται ότι οι στρατηγικές που εφαρμόζει είναι επαρκείς για την επίτευξη των στόχων του, επικαλούμενος αυξημένες επενδύσεις και βελτίωση σε δείκτες ποιότητας. Οι αυξημένες επενδύσεις δεν δικαιολογούν τον τριπλασιασμό των τακτικών αμοιβών του Διευθύνοντος Συμβούλου, αλλά τα αποτελέσματα. Οι αριθμοί δείχνουν μια διαφορετική εικόνα: οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή έργων, όπως η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και η αποτυχία μείωσης των ρευματοκλοπών, αποδεικνύουν ότι οι στρατηγικές του είναι είτε ανεπαρκείς, είτε κακοσχεδιασμένες.

Η αναφορά σε αυξημένες επενδύσεις δίχως να συνοδεύεται από μετρήσιμα, απτά αποτελέσματα για τους πολίτες, είναι απλώς μια επικοινωνιακή τακτική που αποσκοπεί στην κάλυψη των εσωτερικών αποτυχιών του ΔΕΔΔΗΕ. Άλλωστε το γεγονός ότι στο νέο πρόγραμμά του, ο Διαχειριστής αποφεύγει να δεσμευτεί για στόχο μείωσης των ρευματοκλοπών επιβεβαιώνει τη συστημική του αδυναμία να το αντιμετωπίσει. Κατά τον ίδιο τρόπο, ούτε η απλή παράθεση δεικτών μείωσης βλαβών (SAIDI, SAIFI) αντιπροσωπεύουν κάτι αν δεν συγκρίνονται με στοιχεία σε βάθος χρόνου. Η επιλεκτική σύγκριση με το 2019 χρησιμοποιείται μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων και επιφανειακών συμπερασμάτων.

Η φωτογραφία του υπόγειου καλωδίου Μέσης Τάσης που αποκαλύφθηκε μετά την πλημμύρα στην Άνω Γλυφάδα, καταδεικνύει με τον πιο εύγλωττο τρόπο την επιπολαιότητα και τη στρεβλή λογική που διέπει ορισμένες επιλογές του ΔΕΔΔΗΕ. Η Διοίκηση παρουσιάζει την υπογειοποίηση ως πανάκεια, ενώ πρακτικά χρησιμοποιείται για να αποφεύγεται η στοιχειώδης συντήρηση του εναέριου δικτύου, όπως το κλάδεμα δέντρων σε δασικές περιοχές. Το υπόγειο δίκτυο καλωδίων έχει κόστος έως και εξαπλάσιο σε σχέση με το εναέριο, γεγονός που αυξάνει την αξία των παγίων και συνακόλουθα το ρυθμιζόμενο κέρδος (WACC), δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο οι επιλογές αυτές υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον ή άλλες σκοπιμότητες.

Επειδή οι πολίτες πληρώνουν αδρά για τις υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ, αναμένουν αποτελεσματικές λύσεις και όχι υποσχέσεις και στατιστικά στοιχεία που δεν αντικατοπτρίζουν την καθημερινότητά τους,

Επειδή η έλλειψη απαντήσεων σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα επιβεβαιώνει την ανάγκη για άμεσες ενέργειες και διαφάνεια,

Επειδή οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν πως διαχειρίζονται τα χρήματά τους και ποιες είναι οι ευθύνες των διοικούντων στο δημόσιο αγαθό της ενέργειας.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

Σκοπεύει να εφαρμόσει στρατηγικές για να διασφαλίσει ότι οι αμοιβές των στελεχών είναι αναλογικές με την απόδοση και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο ΔΕΔΔΗΕ; Κρίνει ότι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επιτελεί́ με επιτυχία τον σκοπό́ της; Αν ναι, σε ποια τεκμηρίωση βασίζεται; Ποιοι στόχοι της περιόδου 2021-2024 εκπληρώθηκαν επιτυχώς; Γιατί́ το νέο Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2026-2030 δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένο δεσμευτικό́ στόχο μείωσης των ρευματοκλοπών; Πώς δικαιολογείται ο τριπλασιασμός των τακτικών αμοιβών του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μάνου;

Παρακαλούμε για την ενημέρωση της Βουλής και των πολιτών να κατατεθούν τα ακόλουθα:

-Συγκεντρωτικός πίνακας με όλα τα έργα/μελέτες που έχει αναλάβει η PWC από́ τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. κατά́ το διάστημα 2019-2025. Στον πίνακα παρακαλούμε να συμπεριληφθούν στοιχεία όπως το κόστος του κάθε έργου, ο τρόπος ανάθεσης, καθώς και όποια άλλη τυχόν αμοιβή́ πάγια ή έκτακτη της PWC .

-Συγκεντρωτικός πίνακας με τις τακτικές και έκτακτες αμοιβές των στελεχών της Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ και των Γενικών Διευθυντών και οι πηγές προέλευσης αυτών, για τα έτη 2021-2025.

