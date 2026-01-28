ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΔΕΣΦΑ: Ολοκληρώθηκαν 1.000 φορτώσεις φορτηγών LNG στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 15:49
Ο Ντ. Τραμπ ζητά συμφωνία για τα πυρηνικά από το Ιράν και προειδοποιεί για νέα αμερικανική επίθεση που θα είναι «πολύ χειρότερη»
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 15:41
Έρχεται νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» τον Μάιο, και για ιδιοκατοίκηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 15:06
ΕΛΣΤΑΤ: Η κατανάλωση πετρελαιοειδών για το 2024
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 14:32
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το Property Market Outlook for Greece
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 14:10
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ τροφοδοτεί πυρκαγιές
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 13:34
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Νοέμβριος 2025 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 13:05
Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 12:41
Δ. Παληαρούτα στο 9ο συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Οικονομικά οφέλη από τα δυναμικά τιμολόγια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 12:21
Κ. Γκιλφόιλ: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο την ΕΕ μέσω του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 11:06
Σάκης Αρναούτογλου: Οι συνεπείς καταναλωτές καλούνται να πληρώνουν και το τίμημα των ρευματοκλοπών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:36
Νίκος Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αμαρουσίου, ύψους 3,198 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:07
Γιάννης Τριήρης: Η «ανάπτυξη» που δεν φτάνει στο πορτοφόλι είναι απλά στατιστικό εύρημα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/01/2026 - 09:43
Πρωτιά της Κρήτης στην πράσινη καινοτομία – Τι δείχνει το ρεκόρ εφευρέσεων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/01/2026 - 09:35
Η Κομισιόν ανοίγει διαβούλευση για την επιτάχυνση των PPAs στην ΕΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 09:27
ΕΕ και Ινδία συνάπτουν συμφωνία-ορόσημο ελεύθερων συναλλαγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 09:06
Κων. Δαμίγος (ΒΕΑ): Εκρηκτική άνοδος στο κόστος ρεύματος: Ασφυξία για τις μικρές επιχειρήσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/01/2026 - 08:40
Δωρεάν ηλεκτρικά ποδήλατα για όλους στον Δήμο Χαλανδρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 08:21
Κίεβο: Ο υπουργός Ενέργειας δηλώνει ότι 710.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 08:08
Ενέργειες ΥΠΕΝ αναφορικά με ξενοδοχείο στη θέση «Μύτακας» Δήμου Μήλου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/01/2026 - 08:02
Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε αναμμένα τα εξωτερικά φώτα την νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 06:59
Αλλάξτε αυτές τις 5 ρυθμίσεις στην τηλεόραση και μειώστε τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 06:59
Η παγκόσμια προσφορά LNG αναμένεται να εκτιναχθεί το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 06:59
Μ. Ζαμπάρας: Αδιαφανής και με ερωτηματικά ο τρόπος που χρεώνονται οι καταναλωτές τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στους λογαριασμούς τους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 16:06
Πέτη Πέρκα: Όσοι απεργάζονται σενάρια μείωσης του ποσοστού του δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ, λειτουργούν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 15:37
Η METLEN επιταχύνει τη διεθνή της επέκταση με νέα έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/01/2026 - 15:12
Τους 30 έφτασαν οι νεκροί από το πολικό ψύχος που πλήττει τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 14:47
Υψηλή διάκριση της Πειραιώς από το CDP με βαθμολογία «A-» για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 14:14
ΔΕΔΔΗΕ: Απολύτως νόμιμο το έργο στον Υμηττό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/01/2026 - 13:41
Στ. Παπασταύρου: Με τον Κώδικα Πολεοδομίας βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 12:56

Newsroom
Η νέα άνοδος των χονδρικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη βαρύ περιβάλλον για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, εντείνοντας την αβεβαιότητα και το κόστος λειτουργίας τους.

Ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Κωνσταντίνος Δαμίγος, επισημαίνει ότι: «Η έντονη μεταβλητότητα στις τιμές της ενέργειας υπονομεύει κάθε προσπάθεια προγραμματισμού. Για τις βιοτεχνίες και τα μικρά εργαστήρια, η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί βασικό παραγωγικό κόστος. Κάθε νέα αύξηση συμπιέζει τη ρευστότητα, περιορίζει τις επενδύσεις και απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων».

«Ζητάμε από την Πολιτεία άμεσα και στοχευμένα μέτρα στήριξης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ένα σταθερό και προβλέψιμο ενεργειακό πλαίσιο και παρεμβάσεις που θα μειώσουν ουσιαστικά το κόστος ενέργειας. Η παραγωγή και η επιχειρηματικότητα δεν μπορούν να λειτουργούν με μόνιμο φόβο για τον επόμενο λογαριασμό ρεύματος», τονίζει ο κ. Δαμίγος

