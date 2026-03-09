Η κρίση στον Κόλπο εκτοξεύει τις τιμές του φυσικού αερίου με τα αποθέματα σε χαμηλά 5ετίας

Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη εν μέσω της νέας γεωπολιτικής κρίσης. Η αβεβαιότητα γύρω από την πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή εντείνει τις πιέσεις στην αγορά ενέργειας.

Την ίδια ώρα τα ευρωπαϊκά αποθέματα συνεχίζουν να υποχωρούν, ενώ οι πρόσφατες απειλές του Βλαντίμιρ Πούτιν για πρόωρη διακοπή της προμήθειας φυσικού αερίου επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης. Σε ό,τι αφορά τις τιμές, την περασμένη Παρασκευή στο ολλανδικό χρηματιστήριο φυσικού αερίου TTF το συμβόλαιο διαμορφώθηκε στα 52,80 ευρώ ανά μεγαβατώρα, επηρεασμένο και από τις δηλώσεις της ρωσικής πλευράς. Πρόκειται για άνοδο άνω του 50% σε σχέση με τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή και για τις υψηλότερες τιμές από τις αρχές του 2023.

Την ίδια ώρα πάντως τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ευρώπης βαίνουν μειούμενα και μάλιστα βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας πενταετίας, ενώ είναι βέβαιο ότι η παράταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα ασκήσει πιέσεις στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων, κάτι άλλωστε που παραδέχθηκε ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε χθεσινές δηλώσεις του.

Συγκεκριμένα στις 6 Μαρτίου η πληρότητα στις υπόγειες αποθήκες της ΕΕ είχε πέσει στο 29,4% από 30% στις 28/2 και στα τερματικά υγροποιημένου αερίου (LNG) στο 51,3% από 54,2%. Στην Ελλάδα πάντως, η άφιξη νέων φορτίων LNG, αύξησε την πληρότητα στη Ρεβυθούσα στο 78,7% (280.460 m3) από 35,7% ή 127.320 κυβικά μέτρα, πριν από μία εβδομάδα. Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι το 2025, το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών αερίου της Ελλάδας προερχόταν από ρωσικό αέριο- αγωγού, που εισέρχεται στη χώρα μας από την πύλη στο Σιδηρόκαστρο. Οι εισαγωγές αυτές κάλυψαν το 44,6% των συνολικών προμηθειών αερίου, με δεύτερο το LNG που αντιστοιχούσε στο 38%, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ. Επίσης η Ελλάδα, δεν εισάγει LNG από τη Ρωσία, ούτε από το Κατάρ, που έχει κηρύξει force majeure και έχει διακόψει τις εξαγωγές λόγω του πολέμου.

Αναλυτές εκτιμούν ότι αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά, τότε η πληρότητα των ευρωπαϊκών αποθεμάτων ως το τέλος Μαρτίου θα πέσει στο 22–27%, σημαντικά χαμηλότερα από το 41% που ήταν ο μέσος όρος των τελευταίων 5 ετών. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε σε χθεσινές δηλώσεις του ότι δεν τίθεται ζήτημα επάρκειας φυσικού αερίου για τη χώρα, ακόμη και σε περίπτωση παρατεταμένης κρίσης. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα δεν αναμένεται να επηρεαστεί ως προς την ασφάλεια εφοδιασμού, ωστόσο είναι πιθανό να υπάρξουν επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας.

Στο μεταξύ, οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν περί πρόωρης διακοπής της προμήθειας φυσικού αερίου προς την Ευρώπη επανέφεραν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις αυτές, ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ Νταν Γιόργκενσεν σημείωσε ότι αποτελούν μία ακόμη απόδειξη της χρήσης της ενέργειας ως γεωπολιτικού όπλου από τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τις εναλλακτικές πηγές προμήθειας φυσικού αερίου, κυρίως από τη Νορβηγία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στις πολιτικές για την Καθαρή Ενέργεια.

Με αυτά τα δεδομένα η ΕΕ παραμένει πιστή στο χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει για την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο βάσει του οποίου στις 25 Απριλίου θα απαγορευτούν οι βραχυπρόθεσμες συμβάσεις για ρωσικό LNG, στις 17 Ιουνίου θα απαγορευτούν οι βραχυπρόθεσμες συμβάσεις για ρώσικο LNG και την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους θα τεθεί σε εφαρμογή η πλήρης απαγόρευση όλων των μακροπρόθεσμων συμβάσεων LNG. Με βάση αυτά που έχουν αποφασιστεί στόχος της ΕΕ είναι η πλήρης απαγόρευση όλων των προμηθειών αερίου από τη Ρωσία να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2028.