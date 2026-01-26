Οι υπόχρεοι Προμηθευτές για προσφορά Σύμβασης Προμήθειας Δυναμικής Τιμολόγησης

Ο Κλάδος Ενέργειας της Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/134493/3907 Απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Θέσπιση πλαισίου Εφαρμογής Συμβάσεων Δυναμικής Τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας», ανακοινώνει τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας οι οποίοι υποχρεούνται να διαθέτουν τουλάχιστον μια Σύμβαση Προμήθειας Δυναμικής Τιμολόγησης ανά Κατηγορία Πελάτη, καθώς αυτοί εκπροσωπούσαν περισσότερους από 200.000 τελικούς πελάτες κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025.

Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει

Α) από την 1η Φεβρουαρίου 2026 για προσφορά Σύμβασης Προμήθειας Δυναμικής Τιμολόγησης σε Μεγάλους Πελάτες.

Β) από την 1η Απριλίου 2026 για προσφορά Σύμβασης Προμήθειας Δυναμικής Τιμολόγησης σε Μικρούς Πελάτες.

Κατάλογος Υπόχρεων Προμηθευτών