ΡΑΑΕΥ: Στη Θεσσαλονίκη η απονομή βραβείων του Διαγωνισμού Ζωγραφικής για παιδιά

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) ανακοίνωσε ότι διοργανώνει την τελετή απονομής των βραβείων του Διαγωνισμού Ζωγραφικής για παιδιά και νέους την Πέμπτη 12 Μαρτίου, στις 19:00, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο Διαγωνισμός με θέμα «Ύδωρ εστί αρχή των πάντων» πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Πρυτανεία και την Κοσμητεία της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ κατά τη διάρκεια της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.



Στους νικητές των τριών κατηγοριών συμμετοχής θα δοθεί ως βραβείο ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.



Η επιλογή έγινε από Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη από τους:



Δημήτρη Παπαντώνη, Ομότιμο Καθηγητή τ. Αντιπρύτανη ΕΜΠ, Μέλος της Ολομέλειας της ΡΑΑΕΥ, Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης ΑΠΘ,

Στέλλα Λάββα, Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ., τ. Αντιπρυτάνισσα Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας ΑΠΘ, τ. Κοσμητόρισσα Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ,

Δόμνα Κακανά, Καθηγήτρια, τ. Κοσμητόρισσα της Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ, Πρόεδρος του ΚΕΔΙΜΑ, Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας Φύλου και καταπολέμησης των διακρίσεων ΑΠΘ,

Λάμπρο Ψυρράκη, Καθηγητή, Κοσμήτορα Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ, Διευθυντή του "Εργαστηρίου Ζωγραφικής 5",

Άρη Κατσιλάκη, Αν. Καθηγητή Α.Π.Θ., Διευθυντή του Εργαστηρίου Γλυπτικής ΑΠΘ,

Δρ Ιωάννη Ν. Τζώρτζη, Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου Λονδίνου, Μέλος της Ολομέλειας ΡΑΑΕΥ και

Σύνθια Σάπικα, πρώην Γενική Διευθύντρια ΕΡΤ3.



Αμέσως μετά την απονομή θα ακολουθήσει Συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό τη Διεύθυνση του Βλαδίμηρου Συμεωνίδη.



Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.