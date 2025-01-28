ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

18/02/2026 - 06:53

Ακίνητα: Έρχονται αλλαγές στις επιδοτήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας

Ακίνητα: Έρχονται αλλαγές στις επιδοτήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας
Άννα Διανά
Τρίτη, 28/01/2025 - 06:47

Ηδη ο υπουργός κ. Θόδωρος Σκυλακάκης σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες για την παρουσίαση επτά προγραμμάτων που είναι σε εξέλιξη προανήγγειλε αύξηση του προϋπολογισμού για τα προγράμματα Εξοικονομώ και τις αντλίες θερμότητας.

Περισσότερους πόρους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής με έμφαση στις αντλίες θερμότητας για τις οποίες το ενδιαφέρον των καταναλωτών είναι πολύ έντονο θα διαθέσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ηδη ο υπουργός κ. Θόδωρος Σκυλακάκης σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες για την παρουσίαση επτά προγραμμάτων που είναι σε εξέλιξη προανήγγειλε αύξηση του προϋπολογισμού για τα προγράμματα Εξοικονομώ και τις αντλίες θερμότητας. Παράλληλα προανήγγειλε ότι στα μελλοντικά προγράμματα εξοικονόμησης είναι πιθανή η μικρότερη επιδότηση προκειμένου να ενταχθούν περισσότεροι ωφελούμενοι αλλά και στροφή στον μακροχρόνιο δανεισμό αντί των επιδοτήσεων.

Όπως είπε ο υπουργός η ενεργειακή αναβάθμιση του πεπαλαιωμένου κτιριακού αποθέματος της χώρας είναι ένα κρίσιμο στοίχημα που προσπαθεί να κερδίσει η κυβέρνηση. Ανέφερε ότι στη χώρα υπάρχουν 4,3 εκατ. κατοικίες ενώ από τα προγράμματα «Εξοικονομώ» που έχουν εφαρμοστεί ως τώρα καλύπτονται περί τις 150.000 κατοικίες. Συνεπώς, όπως τόνισε, δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι πόροι για να επιδοτηθεί το σύνολο των κατοικιών. Ανέφερε ότι θα διατεθούν νέοι πρόσθετοι πόροι για τη στήριξη των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης, σημειώνοντας ότι θα εστιάσουν σε περιοχές και κατηγορίες νοικοκυριών με αυξημένες ανάγκες, όπως οι πληγείσες περιοχές και τα ευάλωτα νοικοκυριά, όπου ήδη οι αιτήσεις αποτελούν περίπου το 50% του συνόλου. Πρόσθεσε ότι οι νέοι πόροι θα κατευθυνθούν σε παρεμβάσεις με τη μέγιστη δυνατή ενεργειακή αποδοτικότητα επισημαίνοντας την ανάγκη για στρατηγική χρηματοδότηση μέσω μακροχρόνιου δανεισμού, καθώς και τη σημασία για ρεαλιστικούς στόχους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διαθέσιμοι πόροι θα αξιοποιηθούν αποτελεσματικά και με διάρκεια. Όπως είπε χαρακτηριστικά «είναι απαραίτητο οι πόροι που έχουμε να κατευθυνθούν εκεί όπου είναι αποδοτικές οι ενεργειακές παρεμβάσεις».

Αναφορικά με προγράμματα που είναι σε εξέλιξη με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες στο Εξοικονομώ έχουν γίνει από τις 8 Ιανουαρίου μέχρι σήμερα 40.000 αιτήσεις. Ενώ το δεύτερο μεγάλο πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσίφωνα και σύστημα θέρμανσης» από τις 13 Ιανουαρίου που άνοιξε η πλατφόρμα έχουν υποβληθεί 75.000 αιτήσεις. Από αυτές οι 31.000 αφορούν στις αντλίες θερμότητας, παρά το υψηλό κόστος που έχουν και για αυτό προανήγγειλε την αύξηση του προϋπολογισμού που κατευθυνθεί στην αλλαγή συστημάτων θέρμανσης. Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι μέσω του προγράμματος ενισχύονται με επιδοτήσεις από 50% ανάλογα με την κατηγορία στην οποία βρίσκονται για τη δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης αντλίας θερμότητας, καθώς και για μέρος των δαπανών εγκατάστασης.

Τα προγράμματα που είναι σε εξέλιξη και τα οποία παρουσιάστηκαν χθες είναι:

1. Εξοικονομώ 2025

2. Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα

3. Συστήματα Αποθήκευσης στις επιχειρήσεις

4. Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Παιδικών Σταθμών «Φοίβος»

5. Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων «Αθηνά»

6. Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης

7. Πρόγραμμα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ορεινών τουριστικών καταλυμάτων

Ενώ προ των πυλών είναι και το πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το σπίτι μου» που θα παρέχει άτοκα δάνεια χωρίς ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου.

Στην εκδήλωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε, επίσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Θοδωρής Λιβάνιος, ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης και η Υπουργός Τουρισμού, κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη.

Η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου παρουσίασε, αναλυτικά, τα προγράμματα και ακολούθησε συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κ. Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη και τον Διοικητή του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Ορέστη Καβαλάκη.

