ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΡΑΑΕΥ: Οριστικός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ οι οποίες παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/06/2026 - 11:52
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΜΑΙΟΣ 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/06/2026 - 11:21
Φον ντερ Λάιεν για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Η Ευρώπη χαιρετίζει τη συμφωνία και ζητά την άμεση εφαρμογή της
ΚΟΣΜΟΣ
15/06/2026 - 10:54
Περαιτέρω παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών εξετάζει το ΥΠΕΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/06/2026 - 10:23
Συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος - Διεθνείς αντιδράσεις
ΚΟΣΜΟΣ
15/06/2026 - 09:49
Το ΕΒΕΠ έγινε πλήρες μέλος της ευρωπαϊκής πλατφόρμας Waterborne
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/06/2026 - 09:46
Στ. Παπασταύρου: Η Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/06/2026 - 09:28
Μ. Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Ιστορικό ορόσημο η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/06/2026 - 08:35
Η εβδομάδα της Ανατολικής Μεσογείου και η νέα ενεργειακή γεωμετρία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/06/2026 - 08:25
Γιάννης Τριήρης: Από την ουρά του γκισέ στην παγίδα της οθόνης - Πίσω από την βιτρίνα του gov.gr
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
15/06/2026 - 08:04
Τετραπλασιάστηκαν οι εξαγωγές φυσικού αερίου στο πεντάμηνο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/06/2026 - 08:03
ΔΕΔΔΗΕ: Το 60% της κατανάλωσης περνά πλέον από έξυπνους μετρητές-Η μάχη κατά των ρευματοκλοπών και οι επενδύσεις 2,8 δισ. ευρώ.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/06/2026 - 08:00
Λογαριασμός ρεύματος: 4 σημάδια ότι «καίτε» περισσότερο από όσο πρέπει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/06/2026 - 06:33
Εξοικονομεί ενέργεια ο ανεμιστήρας μαζί με το κλιματιστικό; Τι λένε οι ειδικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/06/2026 - 06:33
Μύθος ή πραγματικότητα: Βοηθά να κατεβάζουμε απότομα τον θερμοστάτη;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/06/2026 - 08:12
Κατανάλωση VS αποδοτικότητα: Πώς να κάνεις πραγματική οικονομία στο αυτοκίνητο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/06/2026 - 08:13
Τι είναι τα διπρόσωπα φωτοβολταϊκά: Οδηγός επιλογής για εγγυημένη μείωση του λογαριασμού ρεύματος
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/06/2026 - 08:13
Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Ανοίγει τον διάλογο για τη γυναικεία ενδυνάμωση στον σύγχρονο εργασιακό κόσμο μέσα από την πρωτοβουλία “The ROOM”
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 15:47
HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 23 Ιουνίου στην υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 15:26
Βέλγιο: Οι Βρυξέλλες απαγορεύουν τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια από το 2027
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 15:00
Επίτιμος Διδάκτορας του ΕΜΠ ο Γ. Μανιάτης: Ευχαριστώ! Μεγάλη τιμή. Για έναν Σύγχρονο, Προοδευτικό, Εθνικό κι Ευρωπαϊκό Πατριωτισμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 14:16
Ορκίσθηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/06/2026 - 13:37
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κυρώσεις στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου της Κούβας
ΚΟΣΜΟΣ
12/06/2026 - 13:18
Επιπλέον 6.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 13:02
«Στη ΔΕΗ γίνεται»: Η ΔΕΗ παρουσιάζει το όραμά της για τους ανθρώπους της
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/06/2026 - 12:55
Κυρ. Μητσοτάκης: Αν οι ΗΠΑ θέλουν να εξάγουν φυσικό αέριο στην Ευρώπη, γιατί να μην χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως σημείο εισόδου;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/06/2026 - 11:39
Οι 8 στους 10 Ευρωπαίους λένε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους για να αναπτύξουν την ηλεκτροκίνηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/06/2026 - 11:22
Η nvisionist στο επίκεντρο της αμυντικής καινοτομίας: Πρώτη δημόσια παρουσίαση του Bastion AI στην εκδήλωση «Δύο Χρόνια ΕΛΚΑΚ», παρουσία του ΥΕΘΑ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/06/2026 - 10:41
Υπεγράφη η διακήρυξη για την ίδρυση του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου στο Χιούστον στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/06/2026 - 09:56
ATLANTIC SEE LNG TRADE: Διπλασιάζει τις ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ μέσω επέκτασης της συμφωνίας με τη Venture Global
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/06/2026 - 09:29

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Από την ουρά του γκισέ στην παγίδα της οθόνης - Πίσω από την βιτρίνα του gov.gr

Γιάννης Τριήρης: Από την ουρά του γκισέ στην παγίδα της οθόνης - Πίσω από την βιτρίνα του gov.gr
Γιάννης Τριήρης
Δευτέρα, 15/06/2026 - 08:04
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε, χθες 14/6, να αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος του απολογισμού του στα έξι χρόνια λειτουργίας του gov.gr και στην υποτιθέμενη «ψηφιακή αλλαγή» της χώρας.

Με έναν καταιγισμό εντυπωσιακών αριθμών, μας ενημέρωσε ότι σήμερα παρέχονται 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες, έχουν εξυπηρετηθεί περισσότεροι από 9 εκατομμύρια πολίτες και έχουν εκδοθεί πάνω από 431 εκατομμύρια έγγραφα και βεβαιώσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, το σημαντικότερο δεν είναι οι αριθμοί, αλλά το γεγονός ότι αποδείχθηκε πως το κράτος μπορεί να γίνει πιο γρήγορο, πιο απλό, πιο διαφανές και πιο φιλικό προς τον πολίτη.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στην εξάρθρωση του κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχουν «άβατα» και «ανέγγιχτοι», ενώ υπενθύμισε τη μεταφορά του έργου έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών στο νέο, ενιαίο και ψηφιακό Κτηματολόγιο, για το οποίο μάλιστα δήλωσε ότι η κτηματογράφηση της χώρας έχει ήδη ολοκληρωθεί σε ποσοστό 99%.

Πίσω όμως από τους πανηγυρικούς τόνους και το επικοινωνιακό προπέτασμα καπνού των εκατομμυρίων εγγράφων, κρύβεται μια εντελώς διαφορετική και ζοφερή πραγματικότητα, την οποία βιώνει καθημερινά ο Έλληνας πολίτης.

Η κυβέρνηση βαφτίζει «μεταρρύθμιση» την απλή μεταφορά των εγγράφων σε ψηφιακή μορφή, αδυνατώντας να καταλάβει ότι η πραγματική επιτυχία μιας ψηφιακής αλλαγής δεν μετριέται με το πόσα πιστοποιητικά εκδίδονται, αλλά με το πόσα καταργούνται.

Στην Ελλάδα του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη, η γραφειοκρατία δεν νικήθηκε, απλώς μετακόμισε από την ουρά του γκισέ στην παγίδα της οθόνης. Αντί το κράτος να αναζητά αυτεπάγγελτα τα στοιχεία, μετατρέπει τον ίδιο τον πολίτη σε έναν άμισθο διοικητικό υπάλληλο που πρέπει να πλοηγείται ώρες ατελείωτες σε έναν χαοτικό ιστό από δεκάδες διαφορετικά μητρώα που συχνά «κρασάρουν» ή βγάζουν σφάλματα.

Αυτή η νέα, ψηφιακή γραφειοκρατία τροφοδοτείται από μια βαθιά ασυμβατότητα των συστημάτων. Η ίδια η κυβερνητική εξαγγελία για τη δημιουργία μιας νέας Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής CRM, προκειμένου να παρακολουθούνται κεντρικά τα αιτήματα, αποτελεί την πιο τρανταχτή και έμμεση ομολογία αποτυχίας. Παραδέχονται ουσιαστικά ότι μετά από έξι χρόνια, τα συστήματα των υπουργείων, των ΚΕΠ, των δήμων και των ασφαλιστικών ταμείων εξακολουθούν να μην επικοινωνούν μεταξύ τους. Ο πολίτης εγκλωβίζεται σε ψηφιακές φόρμες εκατοντάδων πεδίων, όπου ένα και μόνο ανεπαίσθητο λάθος μπορεί να ακυρώσει όλη την προσπάθεια, χωρίς καν το σύστημα να του υποδεικνύει πού σφάλει.

Η πολυπλοκότητα είναι τέτοια που καθιστά πλέον αδύνατη την ολοκλήρωση ακόμη και απλών διαδικασιών χωρίς την ακριβοπληρωμένη βοήθεια ενός «ψηφιακού μεσάζοντα» – ενός λογιστή, ενός δικηγόρου ή ενός μηχανικού. Η ψηφιοποίηση, αντί να απελευθερώσει την κοινωνία, έγινε ένα εργαλείο που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και επιπλέον έξοδα.

Το πιο ακραίο όμως παράδειγμα αυτής της αποτυχίας, το οποίο αγγίζει τα όρια του πολιτικού θράσους, είναι η αναφορά του πρωθυπουργού στο Κτηματολόγιο, το οποίο χαρακτήρισε ολοκληρωμένο κατά 99%. Πρόκειται για το σύγχρονο «Γεφύρι της Άρτας» της μεταπολίτευσης, ένα έργο που σέρνεται εδώ και τρεις δεκαετίες και έχει κοστίσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Οι πρόσφατες Εκθέσεις Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου γκρεμίζουν με πάταγο το κυβερνητικό αφήγημα, αποδεικνύοντας ότι το ελληνικό δημόσιο εξακολουθεί να μην γνωρίζει με ακρίβεια την ίδια του την περιουσία. Το περιβόητο 99% αφορά τις δηλώσεις που μαζεύτηκαν στα χαρτιά και όχι τις πράξεις που ολοκληρώθηκαν, ελέγχθηκαν και οριστικοποιήθηκαν.

Τα αποτελέσματα αυτής της προχειρότητας είναι εφιαλτικά και μεταφράζονται σε ένα μπάχαλο μεγατόνων. Πρόσφατα, στην Άρτα, την Πρέβεζα και σε δεκάδες άλλες περιοχές της χώρας, η έναρξη λειτουργίας των τοπικών κτηματολογικών γραφείων συνοδεύτηκε από πρωτοφανή σφάλματα. Νόμιμοι τίτλοι ιδιοκτησίας και παραχωρητήρια από τη δεκαετία του '60 «εξαφανίστηκαν» από τα συστήματα, με αποτέλεσμα το Υπουργείο Περιβάλλοντος να εμφανίζεται αυθαίρετα ως ιδιοκτήτης ακόμη και στο 90% των εκτάσεων ολόκληρων κοινοτήτων. Ακόμη και δημόσια σχολεία, πλατείες ή θέατρα καταγράφηκαν από την περίφημη ψηφιακή πλατφόρμα ως ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη».

Αυτό το ιδιοκτησιακό χάος έχει προκαλέσει απόλυτο έμφραγμα στην αγορά ακινήτων, κρατώντας «δεμένα» χιλιάδες ακίνητα και μπλοκάροντας μεταβιβάσεις, γονικές παροχές και εκδόσεις οικοδομικών αδειών. Οι ιδιοκτήτες εγκλωβίζονται για μήνες ή και χρόνια σε πολυέξοδες δικαστικές διαμάχες και ενστάσεις, απλώς και μόνο για να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες απέναντι σε ένα ψηφιακό σύστημα που παρέλαβε τυφλά ελαττωματικές μελέτες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η προσπάθεια του πρωθυπουργού να συνδέσει το Κτηματολόγιο με τη δήθεν πάταξη της διαφθοράς και την εξάρθρωση των κυκλωμάτων στις πολεοδομίες στερείται κάθε σοβαρότητας. Η κυβέρνηση επιστρατεύει την αστυνομική καταστολή για να κρύψει τη δική της δομική αποτυχία.

Αν τα ψηφιακά συστήματα, όπως το "e-Άδειες", λειτουργούσαν πράγματι με απόλυτη διαφάνεια και σαφείς, σταθερούς κανόνες, κανένα κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων δεν θα έβρισκε «παράθυρα» για να εκβιάσει πολίτες και μηχανικούς. Η διαφθορά δεν πατάσσεται με επικοινωνιακά σλόγκαν περί «αβάτων», αλλά με τη δημιουργία ενός κράτους δικαίου όπου η νομοθεσία δεν είναι σκόπιμα δυσνόητη και δαιδαλώδης.

Ο «ψηφιακός εκσυγχρονισμός» για τον οποίο πανηγυρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι καθαρά επιφανειακός, μια διακοσμητική παρέμβαση που αφορά μόνο τη βιτρίνα. Κατασκεύασαν μια ελκυστική ψηφιακή πύλη, αλλά από πίσω της άφησαν ανέπαφο, δυσλειτουργικό και βαθιά ανασφαλές το ίδιο, παλιό, γραφειοκρατικό κράτος, το οποίο τώρα απλώς μας ταλαιπωρεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και σε υψηλή ανάλυση.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/06/2026 - 08:12
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Οι παραμορφωτικοί φακοί του κ. Πρωθυπουργού
Γιάννης Τριήρης: Οι παραμορφωτικοί φακοί του κ. Πρωθυπουργού 12 Ιουνίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ορκίσθηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ορκίσθηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης

Γιάννης Τριήρης: Οι παραμορφωτικοί φακοί του κ. Πρωθυπουργού
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Οι παραμορφωτικοί φακοί του κ. Πρωθυπουργού

Γιάννης Τριήρης: Κοινωνικός εφιάλτης η «σταθερότητα» του Κ. Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Κοινωνικός εφιάλτης η «σταθερότητα» του Κ. Μητσοτάκη

Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο στάτους κβο στο Ορμούζ ώστε να μην υπάρχουν διόδια ή τέλη διέλευσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο στάτους κβο στο Ορμούζ ώστε να μην υπάρχουν διόδια ή τέλη διέλευσης

Στ. Παπασταύρου: Για την Ελλάδα και την κυβέρνηση, η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου: Για την Ελλάδα και την κυβέρνηση, η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη

Κυρ. Μητσοτάκης: Έως τέλη Αυγούστου το «Σπίτι μου 2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Έως τέλη Αυγούστου το «Σπίτι μου 2