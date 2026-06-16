Γιάννης Τριήρης: Γιατί το ακριβό χρήμα δεν «σβήνει» την ακρίβεια

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Νέα εποχή για τη σειρά σακευμένων προϊόντων - Σύγχρονη ταυτότητα, διαχρονική αξιοπιστία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
16/06/2026 - 15:34
ΠΑΣΟΚ: Τα «μαγικά μαθηματικά»: Επικοινωνιακά πυροτεχνήματα αντί για έξυπνους μετρητές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/06/2026 - 15:32
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Το πιο σημαντικό είναι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
16/06/2026 - 15:27
Αύξηση ισχύος εκπροσώπησης-δυναμική η παρουσία της Forena Energy Α.Ε. στην Χονδρεμπορική Αγορά Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/06/2026 - 15:09
H Cyclon στο Ράλλυ Ακρόπολις 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/06/2026 - 14:57
Συντρίμμια drone προκάλεσαν πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/06/2026 - 14:10
Ενώσεις καταναλωτών κατά ENGIE, EniPlenitude, Shell, and TotalEnergies για παραπλανητικούς περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/06/2026 - 13:34
Σταύρος Παπασταύρου: Το ζητούμενο δεν είναι μόνο πώς θα διανέμουμε τα δημόσια έσοδα, αλλά και πώς θα τα αυξήσουμε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/06/2026 - 12:52
HELLENiQ ENERGY: Επέκταση στρατηγικής συνεργασίας με τη Chevron στο Block 10
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/06/2026 - 12:20
Bain & Company: Η ενεργειακή μετάβαση εισέρχεται σε νέα φάση, με επίκεντρο την ανθεκτικότητα και την ενεργειακή ασφάλεια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/06/2026 - 12:00
Επιστημονικό Συνέδριο στο UNIC Athens με αντικείμενο τις προκλήσεις και τις προοπτικές αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/06/2026 - 11:30
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Καμπανάκι για το «Εξοικονομώ 2025»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/06/2026 - 11:16
Εν πλω διαμαρτυρία ενάντια στη σχεδιαζόμενη μονάδα LNG στον Παγασητικό από φορείς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/06/2026 - 10:22
Ντ.Τραμπ: Τα Στενά του Ορμούζ θα είναι «εντελώς ανοικτά» την Παρασκευή
ΚΟΣΜΟΣ
16/06/2026 - 09:39
Κίνα: Η πράσινη ενέργεια υποστήριξε για πρώτη φορά από μόνη της, την πρόσθετη ζήτηση ενέργειας που απαιτεί η οικονομική ανάπτυξη το 2025
ΚΟΣΜΟΣ
16/06/2026 - 09:08
Εκκίνηση σήμερα για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/06/2026 - 08:40
Εγκρίθηκαν τα αιτήματα της νέας Κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY για την ολοκλήρωση της συμφωνίας συμμετοχής (farm-in)
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/06/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Γιατί το ακριβό χρήμα δεν «σβήνει» την ακρίβεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/06/2026 - 08:05
Η ενέργεια κρατά ψηλά τον πληθωρισμό το 2026 - Οι νέες προβλέψεις της ΤτΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/06/2026 - 08:01
Υπεράκτια αιολικά: Το επόμενο βήμα για τα πρώτα έργα των 1,9 GW
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/06/2026 - 07:57
Τι σημαίνει η σήμανση CE στα ηλεκτρονικά;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/06/2026 - 06:33
Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για το κλιματιστικό το καλοκαίρι, πότε θέλει αλλαγή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/06/2026 - 06:33
Η Κωτσόβολος γιορτάζει το καλοκαίρι «όπως πρέπει», με Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ και summer parties σε όλη την Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/06/2026 - 15:51
Φραγκίσκος Παρασύρης: Άμεση ανάγκη παράτασης των προγραμμάτων «Εξοικονομώ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/06/2026 - 15:32
Η LG Electronics προχωρά με το Catena-X
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
15/06/2026 - 14:57
Η METLEN υλοποιεί νέα φωτοβολταϊκά έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε συνεργασία με την Elgin
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/06/2026 - 14:40
Στ. Παπασταύρου: Σήμερα η συνάντηση με τη Chevron στο ΥΠΕΝ για την επισημοποίηση της εισόδου της στο Block 10
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/06/2026 - 13:34
Ο Ευάγγελος Κυριαζοπουλος ο νέος Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/06/2026 - 13:29
Σε πτώση οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
15/06/2026 - 13:07
Οι ηγέτες της G7 συναντώνται στη Γαλλία μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
15/06/2026 - 12:30

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Γιατί το ακριβό χρήμα δεν «σβήνει» την ακρίβεια

Γιάννης Τριήρης: Γιατί το ακριβό χρήμα δεν «σβήνει» την ακρίβεια
Γιάννης Τριήρης
Τρίτη, 16/06/2026 - 08:05
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%, βλέποντας τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης να αγγίζει το 3,2%, μπορεί να ακολουθεί την πεπατημένη των τραπεζικών εγχειριδίων, αλλά στην πραγματικότητα κινδυνεύει να αποδειχθεί μια τρύπα στο νερό.

Υπάρχει μια δομική παρανόηση γύρω από την κρίση ακρίβειας που βιώνουμε. Οι κεντρικές τράπεζες αυξάνουν τα επιτόκια για να ακριβύνουν το χρήμα και τα δάνεια, με στόχο να μειώσουν την κατανάλωση. Λειτουργούν, δηλαδή, με τη λογική ότι οι πολίτες έχουν πολύ χρήμα και ξοδεύουν αλόγιστα, πιέζοντας τις τιμές προς τα πάνω. Είναι όμως αυτή η πραγματικότητα;

Σήμερα δεν έχουμε πληθωρισμό επειδή τα νοικοκυριά έγιναν ξαφνικά πλούσια. Έχουμε πληθωρισμό που πυροδοτήθηκε αποκλειστικά από την πλευρά της προσφοράς, δηλαδή των πολυεθνικών που έσπευσαν να «εκμεταλλευτούν» τις γεωπολιτικές εντάσεις και εκτόξευσαν το κόστος παραγωγής και μεταφοράς.

Η αλήθεια, όμως, είναι ότι όσο κι αν αυξήσει τα επιτόκια η Φρανκφούρτη, το μόνο που καταφέρνει είναι να κάνει ακριβό το χρήμα και έτσι να φρενάρει την ανάπτυξη, να απειλεί τις θέσεις εργασίας και να γονατίζει τις ήδη επιβαρυμένες οικονομίες του ευρωπαϊκού Νότου, οι οποίες πλέον θα δανείζονται με πολύ υψηλότερα και επώδυνα κόστη.

Στην Ελλάδα, μάλιστα, η κατάσταση αποκτά ακόμη πιο στρεβλά χαρακτηριστικά. Οι τράπεζες μεταφέρουν αμέσως τις αυξήσεις των επιτοκίων στους δανειολήπτες, αλλά όχι στους καταθέτες. Ενώ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι αποταμιευτές είδαν έστω μια περιορισμένη βελτίωση στις αποδόσεις των καταθέσεών τους, στην Ελλάδα τα επιτόκια παραμένουν σχεδόν μηδενικά. Έτσι, το μόνο σίγουρο αποτέλεσμα της πολιτικής των υψηλών επιτοκίων είναι η διεύρυνση της κερδοφορίας των τραπεζών.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, βρίσκεται αλλού. Η ακρίβεια στην Ελλάδα δεν τροφοδοτείται πλέον μόνο από εξωγενείς παράγοντες. Τροφοδοτείται και από τη χαμηλή ένταση του ανταγωνισμού, από ολιγοπωλιακές πρακτικές και από φαινόμενα αισχροκέρδειας που κρατούν τις τιμές τεχνητά υψηλές ακόμη και όταν το κόστος αποκλιμακώνεται.

Γι’ αυτό και η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν μπορεί να περιορίζεται στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών. Απαιτεί πολιτικές παρεμβάσεις στην πραγματική οικονομία.

Απαιτεί σαρωτικούς ελέγχους από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την πάταξη των καρτέλ και των εναρμονισμένων πρακτικών που νοθεύουν τον ανταγωνισμό. Απαιτεί αυστηρό έλεγχο στα περιθώρια κέρδους των μεγάλων αλυσίδων και των εισαγωγικών επιχειρήσεων, με βαριά πρόστιμα όπου διαπιστώνεται κερδοσκοπία. Και απαιτεί γενναίες φορολογικές παρεμβάσεις, με μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης και μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, ώστε να δοθεί άμεση ανάσα στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.

Η διαφύλαξη της σταθερότητας του νομίσματος είναι θεσμική αποστολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η προστασία, όμως, των πολιτών από τη συνεχή υποβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου είναι ευθύνη των κυβερνήσεων.

Γιατί η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται μόνο με ακριβότερο χρήμα. Αντιμετωπίζεται με περισσότερη διαφάνεια στην αγορά, ισχυρότερο ανταγωνισμό, δικαιότερη φορολογία και πολιτικές που βάζουν στο επίκεντρο τον πολίτη και όχι τους ισχυρούς της αγοράς.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Από την ουρά του γκισέ στην παγίδα της οθόνης - Πίσω από την βιτρίνα του gov.gr
Γιάννης Τριήρης: Από την ουρά του γκισέ στην παγίδα της οθόνης - Πίσω από την βιτρίνα του gov.gr 15 Ιουνίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ενέργεια κρατά ψηλά τον πληθωρισμό το 2026 - Οι νέες προβλέψεις της ΤτΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Η ενέργεια κρατά ψηλά τον πληθωρισμό το 2026 - Οι νέες προβλέψεις της ΤτΕ

Κυρ. Μητσοτάκης: Αν οι ΗΠΑ θέλουν να εξάγουν φυσικό αέριο στην Ευρώπη, γιατί να μην χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως σημείο εισόδου;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Αν οι ΗΠΑ θέλουν να εξάγουν φυσικό αέριο στην Ευρώπη, γιατί να μην χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως σημείο εισόδου;

Επίσημη παρουσίαση της στρατηγικής συνεργασίας ελληνικού κράτους και OroraTech για το Εθνικό Δορυφορικό Σύστημα αντιμετώπισης πυρκαγιών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επίσημη παρουσίαση της στρατηγικής συνεργασίας ελληνικού κράτους και OroraTech για το Εθνικό Δορυφορικό Σύστημα αντιμετώπισης πυρκαγιών

Γιάννης Τριήρης: Οι παραμορφωτικοί φακοί του κ. Πρωθυπουργού
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Οι παραμορφωτικοί φακοί του κ. Πρωθυπουργού

Ακριβότερο πετρέλαιο και ρεύμα βλέπει η ΕΚΤ, προειδοποιεί για τον πληθωρισμό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ακριβότερο πετρέλαιο και ρεύμα βλέπει η ΕΚΤ, προειδοποιεί για τον πληθωρισμό

Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας γεωμετρίας της ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας γεωμετρίας της ενέργειας