Δευτερογενές πλαίσιο για τον Πιλοτικό Τόπο Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα στον Πρίνο

Για λόγους έγκαιρης ενημέρωσης της αγοράς, η ΡΑΑΕΥ δημοσιοποιεί τις Αποφάσεις Ε-28/2026, Ε-29/2026 και Ε-2026 με τις οποίες εγκρίθηκαν ο Κώδικας Κατανομής Χωρητικότητας, ο Κανονισμός Τιμολόγησης και οι Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την κατανμή δυναμικότητας, αντίστοιχα, οι οποίες έχουν σταλεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συνημμένα αρχεία:

Απόφαση Ε-28/2026 – Παράρτημα: Κώδικας Κατανομής Χωρητικότητας

Απόφαση Ε-29/2026 – Παράρτημα: Κανονισμός Τιμολόγησης

Απόφαση Ε-30/2026 – Παράρτημα: Κατευθυντήριες Οδηγίες