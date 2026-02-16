Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη βαφτίζει «στρατηγική αυτονομία» την υποταγή στο δόγμα Τραμπ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

«Αναβαθμίζω το Σπίτι μου»: Υποτονικό ενδιαφέρον, μόλις στο 20% η απορρόφηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 07:57
Ενοικιαστής είδε έκπληκτος πως έπρεπε να πληρώσει τετραψήφιο λογαριασμό ρεύματος, τι ανακάλυψε
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 06:50
Γιατί οι λογαριασμοί ρεύματος χρειάζονται επειγόντως «λίφτινγκ»
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 06:50
Τι θα συνέβαινε αν μόλις 1 στους 10 άλλαζε τον τρόπο που τρώει, μετακινείται ή αγοράζει ρούχα;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/02/2026 - 06:50
Πόση κατανάλωση γλυτώνεις με την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 06:50
HELLENiQ ENERGY: Οι όροι των συμβάσεων με την Chevron για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 15:51
H Κίνα παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή και πώληση οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 15:36
Υπό κράτηση πρώην υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας ως ύποπτος σε υπόθεση δωροδοκίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 15:28
Σ. Παπασταύρου: Νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης με τις έρευνες υδρογονανθράκων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 14:49
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Έτοιμη η πρώτη τυποποιημένη συσκευασία των 500grs Γαλλίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/02/2026 - 14:37
Γιάννης Μανιάτης: Χάσαμε ήδη 12 πολύτιμα χρόνια από τον μεγάλο διαγωνισμό του 2014
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/02/2026 - 14:23
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα καθίσταται ουσιαστικά ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/02/2026 - 13:39
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση υποθηκεύει το μέλλον της χώρας σε πολυεθνικούς κολοσσούς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/02/2026 - 13:25
"Έπεσαν" οι υπογραφές του Ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron - Helleniq Energy για έρευνες υδρογονανθράκων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 12:26
Στην Ελβετία ο ΥΠΕΞ του Ιράν για να διαπραγματευθεί με ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 11:39
Εκδήλωση του ΣΕΦ για την αποθήκευση ενέργειας και την αυτοκατανάλωση στο πλαίσιο της έκθεσης Verde-Tec
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
16/02/2026 - 10:40
Χρυσό βραβείο για το έργο του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων στα Best City Awards
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/02/2026 - 10:28
Chevron: Με τη σφραγίδα Μαξίμου οι 4 συμβάσεις για έρευνες υδρογονανθράκων- Σήμερα οι υπογραφές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 09:37
Παραμένει στις χαμηλότερες αγορές η ελληνική χονδρεμπορική παρά το άλμα στο ρεύμα κατά 166%
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/02/2026 - 09:32
ΑΔΜΗΕ: Εγκρίθηκε από την ΓΣ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δις ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/02/2026 - 08:45
Δευτερογενές πλαίσιο για τον Πιλοτικό Τόπο Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
16/02/2026 - 08:40
Ζελένσκι: Ούτε ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει γλιτώσει από τα ρωσικά πλήγματα
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 08:25
Στ. Παπασταύρου από Μόναχο: Η Ευρώπη να επενδύσει στην ενεργειακή της ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/02/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη βαφτίζει «στρατηγική αυτονομία» την υποταγή στο δόγμα Τραμπ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/02/2026 - 08:03
Πέφτουν οι υπογραφές μεταξύ Chevron – HELLENiQ ENERGY: Έρευνες φυσικού αερίου εντός του 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 07:58
Επτά συμβουλές για μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/02/2026 - 06:40
11 μύθοι για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/02/2026 - 06:40
Λογαριασμοί ρεύματος: Ο απλός κανόνας που εξοικονομεί πάνω από 100 ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/02/2026 - 06:39
Τα 8 πράγματα που πρέπει πάντα να ελέγχετε μετά από διακοπή ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/02/2026 - 08:17
To ENERGY STAR επιβίωσε του Τραμπ: Γιατί μετράει τόσο η ενεργειακή αποδοτικότητα των συσκευών
ΚΟΣΜΟΣ
14/02/2026 - 08:18

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη βαφτίζει «στρατηγική αυτονομία» την υποταγή στο δόγμα Τραμπ

Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη βαφτίζει «στρατηγική αυτονομία» την υποταγή στο δόγμα Τραμπ
Γιάννης Τριήρης
Δευτέρα, 16/02/2026 - 08:03

Η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου του 2026 θα μπορούσε να μείνει στην ιστορία ως το αποκορύφωμα μιας συλλογικής ευρωπαϊκής υποκρισίας

Πίσω από τις βαρύγδουπες δηλώσεις περί «στρατηγικής αυτονομίας» και τις αναλύσεις για έναν «πολυπολικό κόσμο», η πραγματικότητα παραμένει πεισματικά η ίδια. Η Ευρώπη παραμένει ένας πολιτικός και στρατιωτικός νάνος που αρνείται να ενηλικιωθεί, προσκολλημένος στην «ασφάλεια» που θεωρεί ότι του παρέχει ο αμερικανικός παράγοντας.

Παρά τις όποιες έστω και επικοινωνιακές προσπάθειες του Εμανουέλ Μακρόν να πείσει για την ανάγκη ενός αυτόνομου «ευρωπαϊκού πυλώνα» κανένας άλλος Ευρωπαίος ηγέτης δεν τολμά να διανοηθεί σοβαρά μια Ευρώπη χωρίς το ΝΑΤΟ, ή ένα ΝΑΤΟ χωρίς την απόλυτη κυριαρχία των ΗΠΑ. Ο «απογαλακτισμός» παραμένει ένα σύνθημα για τα εγχώρια ακροατήρια, την ώρα που στο παρασκήνιο η αγωνία για την αμερικανική δέσμευση χτυπά κόκκινο.

Ωστόσο, η φετινή Διάσκεψη αποκάλυψε μια ενδιαφέρουσα επικοινωνιακή στροφή. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να βρήκαν το «τέλειο» άλλοθι για να ικανοποιήσουν τις πιεστικές, σχεδόν εκβιαστικές απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ο ένοικος του Λευκού Οίκου έχει καταστήσει σαφές ότι η προστασία έχει τίμημα, ζητώντας την κατακόρυφη αύξηση των αμυντικών δαπανών στο εξωπραγματικό 5% του ΑΕΠ. Αντί λοιπόν οι κυβερνήσεις να παραδεχθούν μια ταπεινωτική υπακοή στις προσταγές της Ουάσιγκτον, προτιμούν να παρουσιάσουν αυτά τα τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα ως «προετοιμασία για την ευρωπαϊκή κυριαρχία». Είναι πολύ πιο εύκολο να πείσεις έναν Ευρωπαίο φορολογούμενο να δεχθεί περικοπές στο κοινωνικό κράτος στο όνομα της «ισχυρής Ευρώπης», παρά στο όνομα μιας απαίτησης που υπαγόρευσε ο Τραμπ.

Η ειρωνεία γίνεται ακόμη πιο έντονη αν κοιτάξει κανείς τους αριθμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2026 διαθέτει έναν πληθυσμό που ξεπερνά τα 450 εκατομμύρια, υπερέχοντας σημαντικά έναντι των περίπου 345 εκατομμυρίων των ΗΠΑ. Παρόλα αυτά, το συνολικό ΑΕΠ της ΕΕ, αν και γιγαντιαίο στα 20 τρισεκατομμύρια δολάρια, παραμένει πίσω από τα σχεδόν 30 τρισεκατομμύρια της αμερικανικής οικονομίας. Αυτή η ψαλίδα δεν οφείλεται στην έλλειψη πόρων, αλλά στον τραγικό κατακερματισμό των δυνάμεων.

Είναι πλέον σαφές ότι η «αυτονομία» δεν θα επιτευχθεί ποτέ όσο οι εξοπλισμοί γίνονται αποσπασματικά από 27 διαφορετικά κράτη. Η ανάγκη για μια ολιστική ευρωπαϊκή ενοποίηση —πολιτική, οικονομική και αμυντική— είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Μόνο μια πραγματικά ενωμένη Ευρώπη, που θα λειτουργεί ως μια ενιαία οντότητα, μπορεί να απαγκιστρωθεί από την ανάγκη ενός «προστάτη» και να κοιτάξει τις ΗΠΑ στα μάτια ως ισότιμος εταίρος.

Όσο η ενοποίηση παραμένει ημιτελής, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνεχίσουν να είναι οι καλύτεροι πελάτες της αμερικανικής πολεμικής βιομηχανίας, βαφτίζοντας την υποταγή τους ως «στρατηγικό απογαλακτισμό».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Στο βάθρο των πρωταθλητών της ακρίβειας η Ελλάδα
Γιάννης Τριήρης: Στο βάθρο των πρωταθλητών της ακρίβειας η Ελλάδα 13 Φεβρουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ενοικιαστής είδε έκπληκτος πως έπρεπε να πληρώσει τετραψήφιο λογαριασμό ρεύματος, τι ανακάλυψε
ΚΟΣΜΟΣ

Ενοικιαστής είδε έκπληκτος πως έπρεπε να πληρώσει τετραψήφιο λογαριασμό ρεύματος, τι ανακάλυψε

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα καθίσταται ουσιαστικά ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα καθίσταται ουσιαστικά ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη

Στην Ελβετία ο ΥΠΕΞ του Ιράν για να διαπραγματευθεί με ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Ελβετία ο ΥΠΕΞ του Ιράν για να διαπραγματευθεί με ΗΠΑ

Στ. Παπασταύρου από Μόναχο: Η Ευρώπη να επενδύσει στην ενεργειακή της ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου από Μόναχο: Η Ευρώπη να επενδύσει στην ενεργειακή της ασφάλεια

Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στην Γενεύη ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων Ουκρανίας-ΗΠΑ-Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ

Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στην Γενεύη ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων Ουκρανίας-ΗΠΑ-Ρωσίας

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Ο Ευρωπαϊκός Κλάδος των Μετάλλων Χρειάζεται Μία Νέα Αρχή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Ο Ευρωπαϊκός Κλάδος των Μετάλλων Χρειάζεται Μία Νέα Αρχή