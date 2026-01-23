ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Επαφές Αλ. Εξάρχου με Khalid Al-Falih και Eric Trump για το επενδυτικό περιβάλλον και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 08:52
TÜV Hellas: Πιστοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης για το σύνολο των Επιχειρηματικών Πάρκων και Βιομηχανικών Περιοχών της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 08:33
Μνημόνιο Κατανόησης για την ανασυγκρότηση του ηλεκτρικού συστήματος της Λιβύης υπέγραψε ο ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 08:21
Στρατηγική Συμφωνία METLEN και Ομίλου Τσάκου για ένα από τα μεγαλύτερα Υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/01/2026 - 08:18
ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκαν 7,65 εκατ. ευρώ σε 57.422 δικαιούχους για την πέμπτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 08:14
Τροπολογία του ΥΠΕN για την παράταση σημαντικών πολεοδομικών προθεσμιών και έργων αποθήκευσης ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
23/01/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: «Ασημένιο» στη φτώχεια, το «κατόρθωμα» Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
23/01/2026 - 08:05
Ενεργειακή ένδεια: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης με τρεις δέσμες μέτρων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 08:01
Υψηλή διείσδυση ΑΠΕ αλλά και χαμένη φθηνή ενέργεια λόγω καθυστερήσεων στα αιολικά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/01/2026 - 07:59
Είναι ασφαλές να κοιμάστε με ηλεκτρική κουβέρτα και θερμαινόμενο υπόστρωμα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 06:45
Συμφέρει να στεγνώνεις τα ρούχα με αφυγραντήρα; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 06:45
Η Motivair της Schneider Electric ανακοινώνει νέο CDU με δυνατότητα κλιμάκωσης στα 10MW+ για AI Factories επόμενης γενιάς
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
22/01/2026 - 11:53
Ανεστάλη στην Ιαπωνία η επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 11:19
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η σχεδιαζόμενη αποκρατικοποίηση της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε περιβάλλον, τοπικές κοινωνίες και δημόσιο συμφέρον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 10:47
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 10:00
Ν.Παπαθανάσης: Επέκταση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Βελβεντού, μέσω Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:43
Τα νέα προγράμματα για στήριξη απασχόλησης και επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:16
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε με «πειραγμένες» αντλίες σε βενζινάδικα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 08:43
Γ. Στάσσης από το Νταβός: Ο Ενεργειακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:35
Γιάννης Τριήρης: Και ο άγιος φοβέρα θέλει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/01/2026 - 08:16
Στην τελική ευθεία οι ρυθμιστικές προσαρμογές για την αποθήκευση ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
22/01/2026 - 08:12
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος 15.000 υποθέσεων ρευματοκλοπής σε οικιακές παροχές- Στο μικροσκόπιο οι ενστάσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:06
Ο ΙΕΑ προβλέπει σημαντικό πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου το πρώτο τρίμηνο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 06:52
Τελικά πρέπει να αφήνουμε την θέρμανση όλη μέρα ανοιχτή; Τι κοστίζει περισσότερο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Δέκα τρόποι να κάνετε οικονομία στο στεγνωτήριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Τάκης Θεοδωρικάκος: Τον Φεβρουάριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στον τομέα της Βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:51
Το Πεκίνο προωθεί της ανάπτυξης των βιομηχανιών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 15:43
Π. Κουκουλόπουλος: Διαφάνεια με λεπτομερή δεδομένα στη Βουλή για τα έργα ΑΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:36
Συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στη συνάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υδάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 15:12
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ εν όψει της συμμετοχής των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
21/01/2026 - 14:57

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: «Ασημένιο» στη φτώχεια, το «κατόρθωμα» Μητσοτάκη

Γιάννης Τριήρης: «Ασημένιο» στη φτώχεια, το «κατόρθωμα» Μητσοτάκη
Γιάννης Τριήρης
Παρασκευή, 23/01/2026 - 08:05

Τα στοιχεία της έκθεσης του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για το 2025 που παρουσιάστηκαν, χθες, σε συνδυασμό με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων των τελευταίων μηνών, τεκμηριώνουν δυο πράγματα: την φτωχοποίηση των Ελλήνων και την απαίτηση για πολιτική αλλαγή.

Όσο και αν προσπαθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να παρουσιάσει την Ελλάδα ως παράδειγμα ανάπτυξης επί των ημερών του, η σκληρή πραγματικότητα είναι πως οι Έλληνες έχουν τη δεύτερο χειρότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS) στην Ευρώπη, πάνω μόνο από τη Βουλγαρία.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης ανέρχεται στην Ελλάδα στο 68,5% του μέσου όρου της ΕΕ, με μόνη χειρότερη τη Βουλγαρία που βρίσκεται στο 65,9% του μέσου ευρωπαϊκού όρου, παίρνοντας έτσι το «ασημένιο» στη φτώχεια.

Σχεδόν οκτώ ολόκληρα χρόνια μετά το τέλος των μνημονίων και οι Έλληνες βρίσκονται σε χειρότερη θέση από τους Τσέχους, τους Λιθουανούς, τους Εσθονούς, τους Πολωνούς, τους Λετονούς, ακόμη και από τους Ρουμάνους.

Και αν το καλοεξετάσει κανείς, ακόμη και οι Βούλγαροι έχουν αυξήσει, τα τελευταία χρόνια, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους σε μονάδες αγοραστικής δύναμης με ρυθμούς πολύ υψηλότερους από τους Έλληνες, καθώς όπως σημειώνει η έκθεση την περίοδο 2019-2024 η Ελλάδα βελτίωσε τη θέση της κατά μόλις 3 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι 11 ποσοστιαίων μονάδων της Βουλγαρίας, πράγμα που δείχνει ότι η δυναμική της σύγκλισης της χώρας είναι αισθητά ασθενέστερη ακόμη και από της Βουλγαρίας.

Κατά συνέπεια ό,τι και αν ισχυρίζεται ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση για δήθεν αναπτυξιακή άνοιξη στην χώρα, καταρρίπτεται και όχι μόνο από τα στοιχεία της προαναφερόμενης έρευνας που δεν απέχουν από τα στοιχεία των επίσημων φορέων, αλλά και από τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων.

Όταν οι πολίτες είναι ευχαριστημένοι από την κυβέρνηση τους, δεν της δίνουν στις δημοσκοπήσεις ποσοστά που «βολοδέρνουν» κάτω του 25%, ούτε δηλώνουν σε ποσοστό σχεδόν 80% απαισιόδοξοι για την πορεία της εθνικής οικονομίας και των προσωπικών τους οικονομικών.

Το αφήγημα της επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής της κυβερνώσας παράταξης έχει καταρρεύσει και όσο και κάνει πως δεν το βλέπει, το «αισθάνονται» οι ίδιοι οι πολίτες, επιζητώντας πολιτική αλλαγή ακόμη και μέσω πρόωρων εκλογών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Και ο άγιος φοβέρα θέλει
Γιάννης Τριήρης: Και ο άγιος φοβέρα θέλει 22 Ιανουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επαφές Αλ. Εξάρχου με Khalid Al-Falih και Eric Trump για το επενδυτικό περιβάλλον και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επαφές Αλ. Εξάρχου με Khalid Al-Falih και Eric Trump για το επενδυτικό περιβάλλον και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Μνημόνιο Κατανόησης για την ανασυγκρότηση του ηλεκτρικού συστήματος της Λιβύης υπέγραψε ο ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μνημόνιο Κατανόησης για την ανασυγκρότηση του ηλεκτρικού συστήματος της Λιβύης υπέγραψε ο ΑΔΜΗΕ

Στρατηγική Συμφωνία METLEN και Ομίλου Τσάκου για ένα από τα μεγαλύτερα Υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στρατηγική Συμφωνία METLEN και Ομίλου Τσάκου για ένα από τα μεγαλύτερα Υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

Γ. Στάσσης από το Νταβός: Ο Ενεργειακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Γ. Στάσσης από το Νταβός: Ο Ενεργειακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ

Από την ολιγοπωλιακή αγορά στην κοινωνικά δίκαιη ενέργεια: Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Target Model
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Από την ολιγοπωλιακή αγορά στην κοινωνικά δίκαιη ενέργεια: Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Target Model

Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026