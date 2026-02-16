Παραμένει στις χαμηλότερες αγορές η ελληνική χονδρεμπορική παρά το άλμα στο ρεύμα κατά 166%

Άλμα κατά 165,57% έκανε σήμερα στο Χρηματιστήριο Ενέργειας η μέση τιμή Αγοράς με τη μεγαβατώρα να διαμορφώνεται στα 71,96 ευρώ από 27,12 ευρώ ανά μεγαβατώρα την Κυριακή 15/2 και 65,7 ευρώ ανά μεγαβατώρα το Σάββατο 14/2.

Ωστόσο παρά την τεράστια άνοδο η μέση τιμή στην ελληνική Αγορά Επόμενης Ημέρας παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα τόσο από αυτά που διαμορφώνονται στην εγχώρια αγορά όσο και σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ενδεικτικό ότι παραμένει φθηνότερη από όλες τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εκτός από αυτές των χωρών της Ιβηρικής, της Γαλλίας αλλά και τις Αλβανίας, η οποία με δεδομένο ότι η ηλεκτροπαραγωγή βασίζεται στα υδροηλεκτρικά, διαμορφώνει χαμηλές τιμές.

Έτσι στη γειτονική χώρα η μέση τιμή αγοράς για σήμερα διαμορφώθηκε στα 26,39 ευρώ ανά μεγαβατώρα και μάλιστα αυξημένη κατά 35,8%. Στο Κόσσοβο αυξήθηκε κατά 36% και ανήλθε στα 26,43 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στη Βόρεια Μακεδονία στα 60,49 ευρώ (+307,5%). Στις τρεις συζευγμένες με την ελληνική αγορές, στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία η μέση τιμή έφθασε στα 141,04 ευρώ ανά μεγαβατώρα (+376%) και στην Ιταλία στα 113,23 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Στην Αυστρία διαμορφώθηκε στα 113,18 ευρώ ανά μεγαβατώρα (+16,6%) και στην Ουγγαρία στα 125,47 ευρώ ανά μεγαβατώρα (+21,9%), ενώ στη Γερμανία κινήθηκε στα 98,84 ευρώ μεγαβατώρα και στη Γαλλία υποχώρησε στα 12,13 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η χαμηλή τιμή στη Γαλλία αποδίδεται στα πυρηνικά ενώ ακόμη χαμηλότερες είναι οι τιμές στην στις χώρες της Ιβηρικής κυρίως λόγω των ΑΠΕ. Συγκεκριμένα στην Πορτογαλία η μέση τιμή της Αγοράς Επόμενης Ημέρας είναι σήμερα στα 3,50 ευρώ ανά μεγαβατώρα με άνοδο 376% και της Ισπανίας στα 4,40 ευρώ ανά μεγαβατώρα με άνοδο 183,3%.

Στην εγχώρια αγορά η υψηλή συμμετοχή των ΑΠΕ με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ στο φουλ λόγω των βροχοπτώσεων οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές. Ειδικότερα η συμμετοχή των ΑΠΕ καλύπτει το 48,9% του μείγματος, ενώ εξαιρετικά υψηλή είναι και η συμμετοχή των μεγάλων υδροηλεκτρικών της ΔΕΗ (20,61%) τόσο σήμερα όσο και τις προηγούμενες ημέρες καθώς οι βροχοπτώσεις του τελευταίου διαστήματος έχουν γεμίσει τους ταμιευτήρες. Η συμμετοχή του φυσικού αερίου σήμερα βρίσκεται μόλις στο 21,27% ενώ οι λιγνιτικές μονάδες καλύπτουν μόλις το 4,41% του μείγματος και οι εισαγωγές με 4,27% ενώ η συμμετοχή των ΑΠΕ της Κρήτης κινήθηκε στο 1,15%. Σε υψηλά επίπεδα παρέμειναν οι εξαγωγές, στο 23,53% του συνολικού όγκου συναλλαγών.

Με αυτά τα δεδομένα η μέση τιμή για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου (1-16/2) υποχωρεί στα 80,07 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Ωστόσο η υψηλή συμμετοχή των ΑΠΕ έχει οδηγήσει την ελληνική αγορά σε πολλές ώρες μηδενικών τιμών όχι μόνο σήμερα αλλά και τις προηγούμενες ημέρες.

Οι τιμές ήταν μηδενικές από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ περισσότερο χθες Κυριακή (15/2) μηδενικές τιμές καταγράφηκαν από τις 3 τα ξημερώματα έως τις 7 το πρωί και από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον εντείνονται οι ανησυχίες της αγοράς για την καθυστέρηση της λειτουργίας των μπαταριών που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ανασταλτικός παράγοντας των περικοπών πράσινης παραγωγής. Σημειώνεται ότι το 2025, που ήταν χρονιά-ρεκόρ παραγωγής από ΑΠΕ, καθώς κάλυψαν το 46,7% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ήταν χρονιά- ρεκόρ και για τις περικοπές. Συνολικά έφθασαν στις 1.867 GWh ή 6,6% της συνολικής πράσινης παραγωγής, ποσότητα υπερδιπλάσια από το 2024 (899 GWh). Όσον αφορά τις ώρες με μηδενικές ή αρνητικές τιμές στην χονδρεμπορική αγορά ενέργειας, το 2025 οι μηδενικές έφτασαν τις 483 ώρες, αριθμός υπερδιπλάσιος από τις αντίστοιχες ώρες για το 2024 (186 ώρες).