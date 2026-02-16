Στ. Παπασταύρου από Μόναχο: Η Ευρώπη να επενδύσει στην ενεργειακή της ασφάλεια

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

HELLENiQ ENERGY: Οι όροι των συμβάσεων με την Chevron για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 15:51
H Κίνα παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή και πώληση οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 15:36
Υπό κράτηση πρώην υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας ως ύποπτος σε υπόθεση δωροδοκίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 15:28
Σ. Παπασταύρου: Νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης με τις έρευνες υδρογονανθράκων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 14:49
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Έτοιμη η πρώτη τυποποιημένη συσκευασία των 500grs Γαλλίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/02/2026 - 14:37
Γιάννης Μανιάτης: Χάσαμε ήδη 12 πολύτιμα χρόνια από τον μεγάλο διαγωνισμό του 2014
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/02/2026 - 14:23
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα καθίσταται ουσιαστικά ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/02/2026 - 13:39
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση υποθηκεύει το μέλλον της χώρας σε πολυεθνικούς κολοσσούς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/02/2026 - 13:25
"Έπεσαν" οι υπογραφές του Ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron - Helleniq Energy για έρευνες υδρογονανθράκων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 12:26
Στην Ελβετία ο ΥΠΕΞ του Ιράν για να διαπραγματευθεί με ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 11:39
Εκδήλωση του ΣΕΦ για την αποθήκευση ενέργειας και την αυτοκατανάλωση στο πλαίσιο της έκθεσης Verde-Tec
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
16/02/2026 - 10:40
Χρυσό βραβείο για το έργο του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων στα Best City Awards
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/02/2026 - 10:28
Chevron: Με τη σφραγίδα Μαξίμου οι 4 συμβάσεις για έρευνες υδρογονανθράκων- Σήμερα οι υπογραφές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 09:37
Παραμένει στις χαμηλότερες αγορές η ελληνική χονδρεμπορική παρά το άλμα στο ρεύμα κατά 166%
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/02/2026 - 09:32
ΑΔΜΗΕ: Εγκρίθηκε από την ΓΣ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δις ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/02/2026 - 08:45
Δευτερογενές πλαίσιο για τον Πιλοτικό Τόπο Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
16/02/2026 - 08:40
Ζελένσκι: Ούτε ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει γλιτώσει από τα ρωσικά πλήγματα
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 08:25
Στ. Παπασταύρου από Μόναχο: Η Ευρώπη να επενδύσει στην ενεργειακή της ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/02/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη βαφτίζει «στρατηγική αυτονομία» την υποταγή στο δόγμα Τραμπ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/02/2026 - 08:03
Πέφτουν οι υπογραφές μεταξύ Chevron – HELLENiQ ENERGY: Έρευνες φυσικού αερίου εντός του 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 07:58
Επτά συμβουλές για μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/02/2026 - 06:40
11 μύθοι για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/02/2026 - 06:40
Λογαριασμοί ρεύματος: Ο απλός κανόνας που εξοικονομεί πάνω από 100 ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/02/2026 - 06:39
Τα 8 πράγματα που πρέπει πάντα να ελέγχετε μετά από διακοπή ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/02/2026 - 08:17
To ENERGY STAR επιβίωσε του Τραμπ: Γιατί μετράει τόσο η ενεργειακή αποδοτικότητα των συσκευών
ΚΟΣΜΟΣ
14/02/2026 - 08:18
Zero Waste HORECA 2026: 3.200 επιχειρήσεις πρωτοστατούν στη βιωσιμότητα στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 15:30
Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στην Γενεύη ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων Ουκρανίας-ΗΠΑ-Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
13/02/2026 - 14:53
Ετήσια Εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 14:09
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 5,4% το Δεκέμβριο στο δείκτη τιμών εισαγωγών στη Βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 13:03
Η Stellantis Θέλει να Aποχωρήσει από την Kοινοπραξία Mπαταριών με τη Samsung
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
13/02/2026 - 12:05

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου από Μόναχο: Η Ευρώπη να επενδύσει στην ενεργειακή της ασφάλεια

Στ. Παπασταύρου από Μόναχο: Η Ευρώπη να επενδύσει στην ενεργειακή της ασφάλεια
Newsroom
Δευτέρα, 16/02/2026 - 08:16

Επιτακτικός στόχος οι προσιτές τιμές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, η μεγαλύτερη παγκοσμίως συνάντηση για θέματα άμυνας και ασφάλειας, στην οποία η ενέργεια αναδείχθηκε ως βασικό εργαλείο σταθερότητας και πεδίο διατλαντικής σύγκλισης.

Στη δεύτερη μέρα της Διάσκεψης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου ήταν κεντρικός ομιλητής σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τη «Διασφάλιση του ενεργειακού μέλλοντος της Ε.Ε.», την οποία συντόνισε ο γεωπολιτικός αναλυτής Grégoire Roos, Διευθυντής των Προγραμμάτων Ευρώπης, Ρωσίας και Ευρασίας στο Chatham House, με την συμμετοχή υψηλόβαθμων εθνικών και ευρωπαίων αξιωματούχων.

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Παπασταύρου ανέδειξε την ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει άμεσα στην ενεργειακή της ασφάλεια και στρατηγική αυτονομία, υπογραμμίζοντας ότι η ενέργεια αποτελεί βασικό συστατικό της νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας και σημείο σύγκλισης μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επενδύσει συστηματικά στην ενεργειακή της ασφάλεια, ενισχύοντας τις υποδομές, διαφοροποιώντας πηγές και διαδρομές εφοδιασμού και επιταχύνοντας την ενεργειακή μετάβαση. Η ενεργειακή ασφάλεια δεν είναι μόνο οικονομική αναγκαιότητα· είναι ζήτημα στρατηγικής αυτονομίας, ανθεκτικότητας και γεωπολιτικής σταθερότητας. Και, ταυτόχρονα, η ενεργειακή πολιτική πρέπει να διασφαλίζει προσιτή και αξιόπιστη ενέργεια για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις», τόνισε χαρακτηριστικά, για να συμπληρώσει πως «η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επενδύει σταθερά στα δίκτυα, στις διασυνδέσεις και στην αξιοποίηση των εθνικών της πόρων, διαμορφώνοντας μια χώρα ενεργειακά ασφαλή και γεωπολιτικά ισχυρή, διαφοροποιώντας το ενεργειακό της μείγμα επαρκώς».

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, ο Υπουργός παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, σύμφωνα με τις οποίες «η ανταγωνιστικότητα δεν είναι μόνο το θεμέλιο της ευημερίας μας, αλλά και της ασφάλειάς μας, και τελικά των δημοκρατιών μας».

Για την απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια και ειδικότερα από το ρωσικό φυσικό αέριο, ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι πρόκειται για ένα σύνθετο εγχείρημα που απαιτεί συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση. «Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η ΕΕ να επιτρέψει δεύτερες σκέψεις ή πισωγυρίσματα. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των εναλλακτικών πυλών εισόδου του ρωσικού αερίου, μεταξύ των οποίων και ο TurkStream, αποτελεί πλέον ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Κάθετο Διάδρομο, επισημαίνοντας ότι «αποτελεί εναλλακτική διαδρομή τροφοδοσίας για την περιοχή και την Ευρώπη, αλλά και μια ευρύτερη στρατηγική σύλληψη. Φιλοδοξεί να δημιουργήσει σταθερές βάσεις ασφάλειας για μια περιοχή 100 εκατομμυρίων ανθρώπων, αναπτύσσοντας αρτηρίες ανάπτυξης και ευημερίας, μέσα από ενεργειακές, μεταφορικές και εμπορικές διασυνδέσεις».

Μιλώντας για την ενεργειακή μετάβαση, τόνισε ότι αυτή πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη και να επικεντρώνεται στις πιο αποδοτικές λύσεις, όπως έχει επισημάνει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο άρθρο του στους Financial Times.

«Η Ελλάδα αποτελεί συνεπή υπέρμαχο του ενεργειακού ρεαλισμού ως μόνου βιώσιμου δρόμου προς την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης», κατέληξε χαρακτηριστικά.

