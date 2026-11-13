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ΥΠΕΝ: Επιταχύνεται η ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας – Ανοίγει ο δρόμος για έργα ισχύος 4.700 MW

ΥΠΕΝ: Επιταχύνεται η ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας – Ανοίγει ο δρόμος για έργα ισχύος 4.700 MW
Newsroom
Παρασκευή, 13/11/2026 - 15:28
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Η Ελλάδα επιταχύνει την ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας, με έργα ισχύος έως 4.700 MW να περνούν στο επόμενο στάδιο, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτικών αιτημάτων για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης σε μεμονωμένους Σταθμούς Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ ΚΑΔ 61365 Β 6819/13-11-3026).

Η ισχυρή ανταπόκριση της επενδυτικής κοινότητας επιβεβαιώνει τη δυναμική του νέου θεσμικού πλαισίου και τον κομβικό ρόλο της αποθήκευσης για την καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τον περιορισμό των περικοπών και τη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και αξιόπιστου ηλεκτρικού συστήματος.

Συνολικά υποβλήθηκαν 831 αιτήματα, συνολικής ισχύος 12.319 MW. Από αυτά, 221 αιτήματα, ισχύος 10.521 MW, αφορούν σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ, ενώ 610 αιτήματα, ισχύος 1.798 MW, αφορούν σύνδεση στο Δίκτυο Διανομής του ΔΕΔΔΗΕ.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου, και οδήγησε στην κατάρτιση των πινάκων κατάταξης ανά κατηγορία έργων και αρμόδιο Διαχειριστή.

Ειδικότερα, οι πίνακες κατάταξης για τα έργα που συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς περιλαμβάνουν σταθμούς αποθήκευσης συνολικής ισχύος 6.366,88 MW, ενώ οι αντίστοιχοι πίνακες για το Δίκτυο Διανομής περιλαμβάνουν σταθμούς συνολικής ισχύος 1.403,88 MW. Συνολικά, στους πίνακες κατάταξης εντάσσονται έργα αποθήκευσης ισχύος 7.770,76 MW, από τα οποία θα δοθούν όροι σύνδεσης συνολικής ισχύος έως 4.700 MW.

Οι πίνακες καταρτίστηκαν, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, με βάση το διπλάσιο των επιμέρους ορίων διαθέσιμης ισχύος και του ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε ανά κατηγορία, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των προβλεπόμενων περιθωρίων. Μετά τη δημοσίευσή τους, ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ θα προχωρήσουν στη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης, βάσει της σειράς προτεραιότητας των αιτημάτων, έως την κάλυψη των ορίων ανά κατηγορία έργων, συνολικής ισχύος έως 4.700 MW. Κατά τη διαδικασία θα λαμβάνονται υπόψη η τεχνική δυνατότητα σύνδεσης και η τήρηση των προβλεπόμενων ορίων αντισυγκέντρωσης.

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, γίνεται ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την ανάπτυξη της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά με συνέπεια στην υλοποίηση του σχεδιασμού του, ώστε περισσότερη καθαρή ενέργεια να αξιοποιείται και να φτάνει στους καταναλωτές, με λιγότερες περικοπές και ένα πιο αποδοτικό και αξιόπιστο ηλεκτρικό σύστημα.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε: «Η Ελλάδα έκανε ένα μεγάλο άλμα τα τελευταία χρόνια στην ενεργειακή μετάβαση, επενδύοντας σε υποδομές και έργα που αξιοποιούν το ισχυρό ενεργειακό της πλεονέκτημα, παράγοντας ολοένα μεγάλο μέρος των αναγκών της σε ρεύμα από ΑΠΕ. Επόμενος στόχος, η ενέργεια αυτή να αποθηκεύεται ώστε να καταφέρουμε να την αξιοποιήσουμε στο μέγιστο, με απτό όφελος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Γι’ αυτό επιταχύνουμε την ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας, με έργα ισχύος έως 4.700 MW να περνούν στο επόμενο στάδιο. Με την εμπιστοσύνη των επενδυτών και με τη στήριξη της Πολιτείας σε κάθε επίπεδο, από τις μεγάλες υποδομές έως τα νοικοκυριά, τους αγρότες και τις επιχειρήσεις, προχωρούμε στη δημιουργία ενός ηλεκτρικού συστήματος με λιγότερες περικοπές, μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα και πιο προσιτή ενέργεια για όλους».

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