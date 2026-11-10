ΥΠΕΝ: Ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για σεισμικές έρευνες στην Ελλάδα. Ακολουθεί η συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης από την ΕΔΕΥΕΠ

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Newsroom
Τρίτη, 10/11/2026 - 12:58
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Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου ανακοινώνει την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης για τη χορήγηση αδειών αναζήτησης με αντικείμενο την πρόσκτηση και επεξεργασία σεισμικών δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης (non-exclusive seismic data), εντός θαλασσίων περιοχών στη Δυτική και Νότια Ελλάδα. Η προθεσμία υποβολής ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2026.

Συγκεκριμένα, στον διαγωνισμό υπεβλήθησαν συνολικά 3 προσφορές από διεθνείς εταιρείες εγνωσμένου κύρους, με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο.

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) θα προχωρήσει στη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η Επιτροπή θα αναλάβει την αποσφράγιση και αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, βάσει των όρων της πρόσκλησης. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η ΕΔΕΥΕΠ θα υποβάλει την σχετική εισήγησή της στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αναφερόμενος στην ολοκλήρωση της φάσης υποβολής προσφορών, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε: «Το ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για σεισμικές έρευνες στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται στην υποβολή τριών προσφορών από διεθνείς εταιρείες εγνωσμένου κύρους, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας μας. Επιβεβαιώνει ότι η ανάπτυξη των υδρογονανθράκων ωριμάζει και πέρα από τις πετρελαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται ήδη στην Πατρίδα μας. Η Ελλάδα προχωρά με σχέδιο, συνέπεια και αυτοπεποίθηση στην έρευνα και αξιοποίηση του ενεργειακού της πλούτου. Οι νέες σεισμικές έρευνες θα μας επιτρέψουν να αποκτήσουμε πληρέστερη εικόνα για το δυναμικό των ελληνικών θαλασσών και να ενισχύσουμε περαιτέρω το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον. Με σεβασμό στο περιβάλλον και στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, εργαζόμαστε ώστε ο δυνητικός ενεργειακός πλούτος της Πατρίδας μας να μετατραπεί σε απτό όφελος για όλους τους Έλληνες».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, κ. Αριστοφάνης Στεφάτος δήλωσε: «H απόκτηση και επεξεργασία νέων δεδομένων, σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, θα συμβάλλει στη δημιουργία πληρέστερης βάσης δεδομένων, τόσο για τις παραχωρημένες όσο και τις μη παραχωρημένες θαλάσσιες περιοχές. Πρόκειται για μία σημαντική προϋπόθεση για την περαιτέρω αξιολόγηση των προοπτικών της χώρας μας και την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος».

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