Ο ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τα Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το έτος 2025

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, στα πλαίσια του Άρθρου 188 του Κώδικα ΜΔΝ (ΦΕΚ Β’ 304/11.2.2014), ως ισχύει, θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα παρακάτω Στοιχεία Εκκαθάρισης για το έτος 2025 σε επεξεργάσιμη μορφή, που βασίζονται στις τρέχουσες Μηνιαίες Εκκαθαρίσεις ανά Ηλεκτρικό Σύστημα στα ΜΔΝ:

Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης 2025

Μετά την έγκριση της εκάστοτε ετήσιας Εκκαθάρισης από τη ΡΑΑΕΥ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ θα δημοσιοποιήσει τα αντίστοιχα απολογιστικά στοιχεία, ανά Ηλεκτρικό Σύστημα στα ΜΔΝ.

2. Τα παραπάνω στοιχεία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ στη σελίδα Μη Διασυνδεδεμένα νησιά στην ενότητα Αγορά ΜΔΝ.