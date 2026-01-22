ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η Motivair της Schneider Electric ανακοινώνει νέο CDU με δυνατότητα κλιμάκωσης στα 10MW+ για AI Factories επόμενης γενιάς
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
22/01/2026 - 11:53
Ανεστάλη στην Ιαπωνία η επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 11:19
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η σχεδιαζόμενη αποκρατικοποίηση της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε περιβάλλον, τοπικές κοινωνίες και δημόσιο συμφέρον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 10:47
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 10:00
Ν.Παπαθανάσης: Επέκταση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Βελβεντού, μέσω Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:43
Τα νέα προγράμματα για στήριξη απασχόλησης και επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:16
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε με «πειραγμένες» αντλίες σε βενζινάδικα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 08:43
Γ. Στάσσης από το Νταβός: Ο Ενεργειακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:35
Γιάννης Τριήρης: Και ο άγιος φοβέρα θέλει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/01/2026 - 08:16
Στην τελική ευθεία οι ρυθμιστικές προσαρμογές για την αποθήκευση ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
22/01/2026 - 08:12
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος 15.000 υποθέσεων ρευματοκλοπής σε οικιακές παροχές- Στο μικροσκόπιο οι ενστάσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:06
Ο ΙΕΑ προβλέπει σημαντικό πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου το πρώτο τρίμηνο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 06:52
Τελικά πρέπει να αφήνουμε την θέρμανση όλη μέρα ανοιχτή; Τι κοστίζει περισσότερο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Δέκα τρόποι να κάνετε οικονομία στο στεγνωτήριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Τάκης Θεοδωρικάκος: Τον Φεβρουάριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στον τομέα της Βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:51
Το Πεκίνο προωθεί της ανάπτυξης των βιομηχανιών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 15:43
Π. Κουκουλόπουλος: Διαφάνεια με λεπτομερή δεδομένα στη Βουλή για τα έργα ΑΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:36
Συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στη συνάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υδάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 15:12
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ εν όψει της συμμετοχής των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
21/01/2026 - 14:57
Από την ολιγοπωλιακή αγορά στην κοινωνικά δίκαιη ενέργεια: Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Target Model
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:23
Ιαπωνία: Επαναλειτούργησε ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός του κόσμου
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:00
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για τους μετρητές των Σταθμών Αποθήκευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 12:53
Έρχονται αλλαγές για τον καθαρισμό οικοπέδων και νέα πρόστιμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 12:17
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 11:46
Επιβολή προστίμου 5000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 11:12
Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:47
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τμήμα του νέου κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:07
Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 09:45
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/01/2026 - 09:29
Πώς κατάφερε η Νορβηγία να ταξινομήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025 σε ποσοστό άνω του 95%
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:56

Στην τελική ευθεία οι ρυθμιστικές προσαρμογές για την αποθήκευση ενέργειας
Άννα Διανά
Πέμπτη, 22/01/2026 - 08:12

Με αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο και στους κανόνες λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς προχωρά η προετοιμασία για την ένταξη των πρώτων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα.

ΑΔΜΗΕ και Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας καταθέτουν παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο, οι οποίες τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ έως τις 11 Φεβρουαρίου. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΑΔΜΗΕ εισηγείται τροποποιήσεις στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς, ενώ το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας προτείνει αλλαγές στους κανόνες λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, με στόχο την ομαλή ένταξη της αποθήκευσης τόσο στο σύστημα όσο και στις αγορές.

Στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς οι τροποποιήσεις αφορούν στις ενότητες 9, 10 και 11. Σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ οι τροποποιήσεις της ενότητας 10 αφορούν στην τυπική ενσωμάτωση στον Κώδικα της νέας κατηγορίας μετρητικών διατάξεων που αφορούν στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, ενώ οι τροποποιήσεις στις ενότητες 9 και 11 αφορούν στην τυπική διατύπωση ότι οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ως χρήστες του ΕΣΜΗΕ καταβάλλουν Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος στον ΑΔΜΗΕ. Οι εισηγήσεις του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας αφορούν στις τροποποιήσεις της μεθοδολογίας εφαρμογής κανόνων αποδοχής Εντολών Αγοράς/ Πώλησης με αλληλένδετη τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά, της απόφασης σχετικά με την πρόσβαση των Συμμετεχόντων σε συγκεκριμένους Τύπους Εντολών και της Εκτελεστικής Απόφασης αναφορικά με τις «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Εκκαθάρισης. Αναφορικές με τους κανόνες αποδοχής και περικοπής Εντολών Αγοράς και Πώλησης με αλληλένδετη τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στις Ενδοημερήσιες Αγορές, η πρόταση αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, σε περιπτώσεις όπου περισσότερες εντολές ανταγωνίζονται στην ίδια τιμή.

Όπως επισημαίνει το ΕΧΕ, μετά την επίλυση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και των Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών, προκύπτουν αποτελέσματα σύζευξης που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις τιμές εκκαθάρισης, τους όγκους αντιστοίχισης και την κατάσταση αποδοχής των εντολών.

Στο στάδιο αυτό, και ιδίως κατά τη διαδικασία κατανομής ποσοτήτων υβριδικών εντολών καμπύλης, μπορεί να εμφανιστούν περιπτώσεις όπου περισσότερες εντολές αγοράς ή πώλησης έχουν την ίδια τιμή και διεκδικούν περιορισμένη διαθέσιμη ποσότητα. Οι εντολές αυτές χαρακτηρίζονται ως εντολές με αλληλένδετη τιμή και απαιτούν ειδική μεταχείριση.

Η εισήγηση αναλύει τρεις βασικές κατηγορίες τέτοιων περιπτώσεων:

  • όταν η τιμή εκκαθάρισης συμπίπτει με την ανώτατη ή κατώτατη επιτρεπόμενη τιμή της αγοράς,
  • όταν τέμνει τμήμα της σωρευτικής καμπύλης πώλησης που προέρχεται από περισσότερες υβριδικές εντολές και
  • όταν αντίστοιχα τέμνει τμήμα της σωρευτικής καμπύλης αγοράς.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτηθεί μερική αποδοχή ή περικοπή εντολών, ώστε να διατηρηθεί το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις Εντολές με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης, οι οποίες υποβάλλονται στην ανώτατη ή κατώτατη τιμή και λειτουργούν ως εντολές «price-taking».

Το ΕΧΕ διευκρινίζει ότι, όπου είναι δυνατόν, η περικοπή τέτοιων εντολών αποφεύγεται μέσω τοπικής αντιστοίχισης αντίθετων κατευθύνσεων εντός της ίδιας ζώνης προσφορών. Όταν όμως αυτό δεν είναι εφικτό, προτείνεται σαφής και προκαθορισμένη σειρά περικοπής.

Η εισήγηση του ΕΧΕ προτείνει αναλυτική ιεράρχηση περικοπών για την Αγορά Επόμενης Ημέρας, τις Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες και τη Συνεχή Συναλλαγή, καλύπτοντας ειδικές κατηγορίες όπως ΑΠΕ, αποθήκευση, εισαγωγές, εξαγωγές και υποχρεωτικές εγχύσεις. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση των στρεβλώσεων, η ενίσχυση της προβλεψιμότητας και η ομαλή λειτουργία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα το ΕΧΕ κατέθεσε στη ΡΑΑΕΥ εισήγηση με αντικείμενο την εισαγωγή Κυκλικών Εντολών Πακέτου και την επέκταση της πρόσβασης σε Εντολές Πακέτου στην Αγορά Επόμενης Ημέρας. Μάλιστα το ΕΧΕ πραγματοποίησε εκτενή ανάλυση προσομοιώσεων βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας από τρεις αντιπροσωπευτικές εβδομάδες του 2023 και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αυξημένη χρήση Εντολών Πακέτου οδηγεί σε ήπια αύξηση της μέσης τιμής και της διακύμανσης της Τιμής Εκκαθάρισης, καθώς και σε σταδιακή μείωση της συσχέτισης με το Καθαρό Φορτίο.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ΕΧΕ η συσχέτιση παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η λειτουργία της αγοράς δεν αλλοιώνεται ουσιαστικά.

Με βάση τα παραπάνω, το ΕΧΕ εισηγείται την τροποποίηση της ισχύουσας απόφασης της ΡΑΑΕΥ, προκειμένου να επιτραπεί η εισαγωγή Κυκλικών Εντολών Πακέτου, η επέκταση της χρήσης Εντολών Πακέτου σε όλες τις κατανεμόμενες οντότητες και η αύξηση του ανώτατου ορίου ποσότητας ανά Εντολή Πακέτου στα 350 MW. Στόχος είναι η ενίσχυση της ευελιξίας, η ομαλή ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και η διατήρηση της αποτελεσματικής λειτουργίας της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

