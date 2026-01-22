Στην τελική ευθεία οι ρυθμιστικές προσαρμογές για την αποθήκευση ενέργειας

Με αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο και στους κανόνες λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς προχωρά η προετοιμασία για την ένταξη των πρώτων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα.

ΑΔΜΗΕ και Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας καταθέτουν παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο, οι οποίες τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ έως τις 11 Φεβρουαρίου. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΑΔΜΗΕ εισηγείται τροποποιήσεις στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς, ενώ το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας προτείνει αλλαγές στους κανόνες λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, με στόχο την ομαλή ένταξη της αποθήκευσης τόσο στο σύστημα όσο και στις αγορές.

Στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς οι τροποποιήσεις αφορούν στις ενότητες 9, 10 και 11. Σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ οι τροποποιήσεις της ενότητας 10 αφορούν στην τυπική ενσωμάτωση στον Κώδικα της νέας κατηγορίας μετρητικών διατάξεων που αφορούν στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, ενώ οι τροποποιήσεις στις ενότητες 9 και 11 αφορούν στην τυπική διατύπωση ότι οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ως χρήστες του ΕΣΜΗΕ καταβάλλουν Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος στον ΑΔΜΗΕ. Οι εισηγήσεις του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας αφορούν στις τροποποιήσεις της μεθοδολογίας εφαρμογής κανόνων αποδοχής Εντολών Αγοράς/ Πώλησης με αλληλένδετη τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά, της απόφασης σχετικά με την πρόσβαση των Συμμετεχόντων σε συγκεκριμένους Τύπους Εντολών και της Εκτελεστικής Απόφασης αναφορικά με τις «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Εκκαθάρισης. Αναφορικές με τους κανόνες αποδοχής και περικοπής Εντολών Αγοράς και Πώλησης με αλληλένδετη τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στις Ενδοημερήσιες Αγορές, η πρόταση αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, σε περιπτώσεις όπου περισσότερες εντολές ανταγωνίζονται στην ίδια τιμή.

Όπως επισημαίνει το ΕΧΕ, μετά την επίλυση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και των Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών, προκύπτουν αποτελέσματα σύζευξης που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις τιμές εκκαθάρισης, τους όγκους αντιστοίχισης και την κατάσταση αποδοχής των εντολών.

Στο στάδιο αυτό, και ιδίως κατά τη διαδικασία κατανομής ποσοτήτων υβριδικών εντολών καμπύλης, μπορεί να εμφανιστούν περιπτώσεις όπου περισσότερες εντολές αγοράς ή πώλησης έχουν την ίδια τιμή και διεκδικούν περιορισμένη διαθέσιμη ποσότητα. Οι εντολές αυτές χαρακτηρίζονται ως εντολές με αλληλένδετη τιμή και απαιτούν ειδική μεταχείριση.

Η εισήγηση αναλύει τρεις βασικές κατηγορίες τέτοιων περιπτώσεων:

όταν η τιμή εκκαθάρισης συμπίπτει με την ανώτατη ή κατώτατη επιτρεπόμενη τιμή της αγοράς,

όταν τέμνει τμήμα της σωρευτικής καμπύλης πώλησης που προέρχεται από περισσότερες υβριδικές εντολές και

όταν αντίστοιχα τέμνει τμήμα της σωρευτικής καμπύλης αγοράς.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτηθεί μερική αποδοχή ή περικοπή εντολών, ώστε να διατηρηθεί το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις Εντολές με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης, οι οποίες υποβάλλονται στην ανώτατη ή κατώτατη τιμή και λειτουργούν ως εντολές «price-taking».

Το ΕΧΕ διευκρινίζει ότι, όπου είναι δυνατόν, η περικοπή τέτοιων εντολών αποφεύγεται μέσω τοπικής αντιστοίχισης αντίθετων κατευθύνσεων εντός της ίδιας ζώνης προσφορών. Όταν όμως αυτό δεν είναι εφικτό, προτείνεται σαφής και προκαθορισμένη σειρά περικοπής.

Η εισήγηση του ΕΧΕ προτείνει αναλυτική ιεράρχηση περικοπών για την Αγορά Επόμενης Ημέρας, τις Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες και τη Συνεχή Συναλλαγή, καλύπτοντας ειδικές κατηγορίες όπως ΑΠΕ, αποθήκευση, εισαγωγές, εξαγωγές και υποχρεωτικές εγχύσεις. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση των στρεβλώσεων, η ενίσχυση της προβλεψιμότητας και η ομαλή λειτουργία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα το ΕΧΕ κατέθεσε στη ΡΑΑΕΥ εισήγηση με αντικείμενο την εισαγωγή Κυκλικών Εντολών Πακέτου και την επέκταση της πρόσβασης σε Εντολές Πακέτου στην Αγορά Επόμενης Ημέρας. Μάλιστα το ΕΧΕ πραγματοποίησε εκτενή ανάλυση προσομοιώσεων βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας από τρεις αντιπροσωπευτικές εβδομάδες του 2023 και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αυξημένη χρήση Εντολών Πακέτου οδηγεί σε ήπια αύξηση της μέσης τιμής και της διακύμανσης της Τιμής Εκκαθάρισης, καθώς και σε σταδιακή μείωση της συσχέτισης με το Καθαρό Φορτίο.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ΕΧΕ η συσχέτιση παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η λειτουργία της αγοράς δεν αλλοιώνεται ουσιαστικά.

Με βάση τα παραπάνω, το ΕΧΕ εισηγείται την τροποποίηση της ισχύουσας απόφασης της ΡΑΑΕΥ, προκειμένου να επιτραπεί η εισαγωγή Κυκλικών Εντολών Πακέτου, η επέκταση της χρήσης Εντολών Πακέτου σε όλες τις κατανεμόμενες οντότητες και η αύξηση του ανώτατου ορίου ποσότητας ανά Εντολή Πακέτου στα 350 MW. Στόχος είναι η ενίσχυση της ευελιξίας, η ομαλή ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και η διατήρηση της αποτελεσματικής λειτουργίας της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.