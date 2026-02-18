ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ: Θα εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»
ΚΟΣΜΟΣ
18/02/2026 - 15:32
Εκδήλωση με θέμα «Γεωστρατηγική & Ενέργεια – Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία», την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στο ΕΒΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 15:14
ΔΕΗ: 1.700 μαθητές σε 6 νησιά συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Πλαστικό μου κι Εγώ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 13:46
Σε διαβούλευση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/02/2026 - 13:13
Ο ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τα Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το έτος 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 12:22
Ο Όμιλος Sunlight επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο στην ηλεκτροκίνηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
18/02/2026 - 11:30
Στ. Παπασταύρου: Οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ επιβεβαιώνουν τις πιο ισχυρές από ποτέ στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 11:24
Η Task Force της Messaritis Ανανεώσιμες σε πλήρη ετοιμότητα για το set-point των αυτοπαραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/02/2026 - 11:19
Παπαθανάσης: Υπογραφή σύμβασης για το έργο Έξυπνες Πόλεις χαμηλής ρύπανσης στο πλαίσιο του Interrreg Ελλάδα- Αλβανία 2021-2027
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/02/2026 - 09:53
Σ. Παπασταύρου: Οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη από τους υδρογονάνθρακες - Γ. Μανιάτης: Ισχυρές ενδείξεις για σημαντικά αποθέματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 09:10
Πρόταση ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 08:51
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα είναι ένας απαραίτητος σύμμαχος- Μια από τις κορυφαίες ενεργειακές πύλες προς την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 08:24
Η Hellenic Cables θα προμηθεύσει inter-array καλώδια για το υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
18/02/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Οι αμερικανικές πιέσεις, το ουκρανικό «όχι» και οι κυρώσεις-φάντασμα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/02/2026 - 08:04
Απειλή για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας οι εξαγωγές σκραπ εκτός ΕΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/02/2026 - 07:58
Κομισιόν: Πώς μπορούν τα νοικοκυριά να μειώσουν τον λογαριασμό ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 07:54
Ο «ένοχος» της κουζίνας που εκτοξεύει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53
Πέντε μύθοι για την θέρμανση που πρέπει να ξεχάσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53
Πώς η αλλαγή θερμοσίφωνα μπορεί να μειώσει ριζικά την κατανάλωση ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53
Από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης η Μελέτη για τον Διάδρομο Ηλεκτροκίνησης στην Πτολεμαΐδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 15:53
Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη Vol. 2: Ανοιχτός καλλιτεχνικός διαγωνισμός για δεύτερη φορά από τη ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 15:15
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΕΜΠ: Οι Πρώτοι Απόφοιτοι του MSc στη Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 14:47
Συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στο India AI Impact Summit 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 14:03
H ΡΑΑΕΥ για την άσκηση της δραστηριότητας Προμήθειας Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/02/2026 - 13:45
Ντ.Τραμπ: «Συνέπειες» για το Ιράν αν δεν «κλείσει συμφωνία»
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Με τις χθεσινές υπογραφές η Ελλάδα προχωράει με αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα δυναμώνει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 13:06
WWF: 20% της θαλάσσιας επικράτειας της χώρας παραδομένο σε πετρελαϊκές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/02/2026 - 12:42
Παπαθανάσης: 20 εκατ. ευρώ για την ενδυνάμωση υφιστάμενων ΜμΕ στις ηπειρωτικές περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 12:22
AVINation: Το νέο πρόγραμμα της AVIN με προσφορές και εκπτώσεις αποκλειστικά για νέους 18-25
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 11:19
Η Stellantis επαναφέρει τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα της στην Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 10:54

Σ. Παπασταύρου: Οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη από τους υδρογονάνθρακες - Γ. Μανιάτης: Ισχυρές ενδείξεις για σημαντικά αποθέματα

Σ. Παπασταύρου: Οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη από τους υδρογονάνθρακες - Γ. Μανιάτης: Ισχυρές ενδείξεις για σημαντικά αποθέματα
Newsroom
Τετάρτη, 18/02/2026 - 09:10

Στη σημασία των συμφωνιών που υπεγράφησαν τη Δευτέρα για έρευνες υδρογονανθράκων στις περιοχές νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης, αλλά και στην ανάγκη να επικρατήσει ο ενεργειακός ρεαλισμός, αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε ομιλία του το βράδυ της Τρίτης σε εκδήλωση των «Διαλόγων της Νισύρου» στην Αθήνα.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στα οικονομικά αλλά και τα γεωστρατηγικά οφέλη για τη χώρα μας, τονίζοντας ότι η αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πηγών αποτελεί εθνικό στόχο, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην συμβολή προηγούμενων κυβερνήσεων για τις έρευνες υδρογονανθράκων. Επανέλαβε πως το 40% των κερδών των εταιρειών που θα προκύψουν από την εκμετάλλευση πιθανών κοιτασμάτων, θα καταλήξει στο ελληνικό Δημόσιο, καθώς και ότι οι πιο ώριμες περιοχές είναι στο Ιόνιο και ακολουθεί η Κρήτη. Σε ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει αντίφαση μεταξύ των στόχων για απανθρακοποίηση και της εξόρυξης υδρογονανθράκων, ο υπουργός τόνισε ότι ο τελικός στόχος δεν αλλάζει, όμως γίνεται πιο ευέλικτος. «Η υποστήριξη από την κοινωνία είναι απαραίτητη. Δεν μπορεί να πιέζει κάποιος για πράσινη μετάβαση αγνοώντας την κοινωνική συνοχή και τις τιμές της ενέργειας. Χρειάζεται να επικρατήσει ο ενεργειακός ρεαλισμός ο οποίος είναι αποδεκτός και στην Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε.

Στην ίδια εκδήλωση, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός ενέργειας, Γιάννης Μανιάτης, επί των ημερών του οποίου ξεκίνησαν οι σεισμικές έρευνες στο Ιόνιο και την θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, άσκησε κριτική, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στην κυβέρνηση, για καθυστερήσεις στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. «Έγιναν λάθη, αλλά τώρα διορθώνονται» ανέφερε. «Μιλούσαμε για την πράσινη μετάβαση και ξεχνούσαμε την ενεργειακή ασφάλεια, την επάρκεια και την ανταγωνιστικότητα. Αν είχαμε κινηθεί με την ταχύτητα που κινείται τώρα η κυβέρνηση, σήμερα θα γνωρίζαμε τι υπάρχει, θα είχαμε προχωρήσει σε γεωτρήσεις και θα είχαμε τα οφέλη. Έχουμε ισχυρές ενδείξεις για σημαντικά αποθέματα, τόσο στο Ιόνιο, όσο και στην Κρήτη», σημείωσε και πρόσθεσε: «Οι μεγάλες εταιρίες που είναι έτοιμες να επενδύσουν μέχρι και 100 εκατομμύρια ευρώ για κάθε γεώτρηση, γνωρίζουν πολύ καλά τι κάνουν».

