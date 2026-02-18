Σ. Παπασταύρου: Οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη από τους υδρογονάνθρακες - Γ. Μανιάτης: Ισχυρές ενδείξεις για σημαντικά αποθέματα

Στη σημασία των συμφωνιών που υπεγράφησαν τη Δευτέρα για έρευνες υδρογονανθράκων στις περιοχές νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης, αλλά και στην ανάγκη να επικρατήσει ο ενεργειακός ρεαλισμός, αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε ομιλία του το βράδυ της Τρίτης σε εκδήλωση των «Διαλόγων της Νισύρου» στην Αθήνα.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στα οικονομικά αλλά και τα γεωστρατηγικά οφέλη για τη χώρα μας, τονίζοντας ότι η αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πηγών αποτελεί εθνικό στόχο, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην συμβολή προηγούμενων κυβερνήσεων για τις έρευνες υδρογονανθράκων. Επανέλαβε πως το 40% των κερδών των εταιρειών που θα προκύψουν από την εκμετάλλευση πιθανών κοιτασμάτων, θα καταλήξει στο ελληνικό Δημόσιο, καθώς και ότι οι πιο ώριμες περιοχές είναι στο Ιόνιο και ακολουθεί η Κρήτη. Σε ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει αντίφαση μεταξύ των στόχων για απανθρακοποίηση και της εξόρυξης υδρογονανθράκων, ο υπουργός τόνισε ότι ο τελικός στόχος δεν αλλάζει, όμως γίνεται πιο ευέλικτος. «Η υποστήριξη από την κοινωνία είναι απαραίτητη. Δεν μπορεί να πιέζει κάποιος για πράσινη μετάβαση αγνοώντας την κοινωνική συνοχή και τις τιμές της ενέργειας. Χρειάζεται να επικρατήσει ο ενεργειακός ρεαλισμός ο οποίος είναι αποδεκτός και στην Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε.

Στην ίδια εκδήλωση, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός ενέργειας, Γιάννης Μανιάτης, επί των ημερών του οποίου ξεκίνησαν οι σεισμικές έρευνες στο Ιόνιο και την θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, άσκησε κριτική, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στην κυβέρνηση, για καθυστερήσεις στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. «Έγιναν λάθη, αλλά τώρα διορθώνονται» ανέφερε. «Μιλούσαμε για την πράσινη μετάβαση και ξεχνούσαμε την ενεργειακή ασφάλεια, την επάρκεια και την ανταγωνιστικότητα. Αν είχαμε κινηθεί με την ταχύτητα που κινείται τώρα η κυβέρνηση, σήμερα θα γνωρίζαμε τι υπάρχει, θα είχαμε προχωρήσει σε γεωτρήσεις και θα είχαμε τα οφέλη. Έχουμε ισχυρές ενδείξεις για σημαντικά αποθέματα, τόσο στο Ιόνιο, όσο και στην Κρήτη», σημείωσε και πρόσθεσε: «Οι μεγάλες εταιρίες που είναι έτοιμες να επενδύσουν μέχρι και 100 εκατομμύρια ευρώ για κάθε γεώτρηση, γνωρίζουν πολύ καλά τι κάνουν».