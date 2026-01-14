Metlen: Ανοιχτές εκκρεμότητες για τους σταθμούς αποθήκευσης λίγο πριν την ενεργοποίηση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Metlen: Ανοιχτές εκκρεμότητες για τους σταθμούς αποθήκευσης λίγο πριν την ενεργοποίηση

Metlen: Ανοιχτές εκκρεμότητες για τους σταθμούς αποθήκευσης λίγο πριν την ενεργοποίηση
Άννα Διανά
Τετάρτη, 14/01/2026 - 08:03

Τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του πλαισίου λειτουργίας των σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας επισημαίνει η Metlen στο πλάισιο διαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΚΔΑΠΕΕΠ), ώστε να ενσωματωθούν και οι σταθμοί αποθήκευσης.

Με επιστολή της η εταιρεία θέτει το ζήτημα σε χρονικό πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι η ενεργοποίηση των πρώτων σταθμών αποθήκευσης συμπίπτει με εκκρεμότητες σε επίπεδο εφαρμογής και διαδικασιών, ενώ ο ΔΑΠΕΕΠ έχει ήδη μεταθέσει χρονικά την ολοκλήρωση της προσαρμογής των πληροφοριακών του συστημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται ότι ο ΔΑΠΕΕΠ έχει γνωστοποιήσει στη Ρυθμιστική Αρχή ότι η αναβάθμιση των πληροφοριακών του συστημάτων για την ενσωμάτωση των σταθμών αποθήκευσης θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, εξέλιξη που δημιουργεί τον κίνδυνο πρόσθετων καθυστερήσεων σε μια φάση όπου έργα που εντάχθηκαν στους διαγωνισμούς της ΡΑΑΕΥ για την εγκατάσταση σταθμών αποθήκευσης πριν από δύο χρόνια έχουν ήδη ολοκληρωθεί και βρίσκονται κοντά στην ηλεκτρισή τους. Στη σχετική επιστολή του προς τη ΡΑΑΕΥ ο ΔΑΠΕΕΠ επικαλείται την ριζική αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του που θα γίνει εντός της επόμενης διετίας και δηλώνει ότι έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026 θα έχει ολοκληρώσει τις αναγκαίες επεμβάσεις στα υφιστάμενα πληροφοριακά του συστήματα, για την ενσωμάτωση και των σταθμών αποθήκευσης.

Η Metlen εκτός από τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του πλαισίου λειτουργίας των σταθμών αποθήκευσης αναφέρεται και σε μια σειρά άλλων ζητημάτων.

Χαρακτηριστική, σύμφωνα με τη Metlen, είναι η εκκρεμότητα σχετικά με τη δυνατότητα εκπροσώπησης σταθμών αποθήκευσης στις αγορές ενέργειας από τρίτους ΦοΣΕ, οι οποίοι δεν είναι ιδιοκτήτες των εν λόγω σταθμών. Μάλιστα όπως αναφέρει η εταιρία στην επιστολή της προς τη ΡΑΑΕΥ στην πρόταση του ΔΑΠΕΕΠ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΚΔΑΠΕΕΠ), γίνεται αναφορά σε «Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης Σταθμών Αποθήκευσης», ενώ παραμένει ακόμα ασαφές αν οι υφιστάμενοι ΦοΣΕ ΑΠΕ μπορούν να εκπροσωπούν σταθμούς αποθήκευσης.

Ειδικότερα, για την κατάρτιση του πίνακα αντιστοίχισης για τους σταθμούς αποθήκευσης η Metlen προτείνει την καθιέρωση τριών διακριτών κατηγοριών, με σαφή περιγραφή της διαδικασίας που απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα:

1. για σταθμούς ισχύος μικρότερης των 10 MW που εκπροσωπούνται μέσω ΦοΣΕ, να απαιτείται εγγραφή του asset στο μητρώο ΑΔΜΗΕ στην “μερίδα” του ΦοΣΕ

2. για σταθμούς ισχύος ίσης ή μεγαλύτερης των 10 MW με απευθείας συμμετοχή στην αγορά ως διακριτή Οντότητα Εξισορρόπησης, ο κάτοχος του asset πρέπει να εγγραφεί ως συμμετέχων τόσο στον ΑΔΜΗΕ όσο και στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, ώστε να αποκτήσει δικαίωμα καταχώρισης του σταθμού στους δύο φορείς

3. για σταθμούς ισχύος ίσης ή μεγαλύτερης των 10 MW που συμμετέχουν στην αγορά ως διακριτή Οντότητα Εξισορρόπησης μέσω ΦοΣΕ, ο οποίος είναι ήδη εγγεγραμμένος στις αγορές, απαιτείται μόνο εγγραφή του asset στο μητρώο ΑΔΜΗΕ στην “μερίδα” του ΦοΣΕ.

Αναφορικά με το ζήτημα των εργασιών αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων του ΔΑΠΕΕΠ, σημειώνοντας τα εξής:

«Δεδομένου ότι οι πρώτοι σταθμοί αποθήκευσης μπορούν να υποβάλουν άμεσα αίτημα ηλέκτρισης στον Διαχειριστή, είναι αυτονόητο ότι η ομαλή έναρξη λειτουργίας τους δεν θα πρέπει να διατρέχει τον κίνδυνο περαιτέρω καθυστερήσεων λόγω διαδικαστικών ζητημάτων, όπως η προσαρμογή πληροφοριακών συστημάτων. Ως εκ τούτου, η ετοιμότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΔΑΠΕΕΠ, ιδίως ως προς την εξυπηρέτηση της διαδικασίας χρεοπιστώσεων των σταθμών αποθήκευσης και την κατάρτιση του Μητρώου ΑΠΕ Σταθμών Αποθήκευσης (ΑΠΕΣΑ) και του Πίνακα Αντιστοίχισης, πρέπει να διασφαλιστεί με τη μέγιστη προτεραιότητα και το συντομότερο δυνατό».

Σύμφωνα με την Metlen σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, είναι αναγκαία η πρόβλεψη μεταβατικής λύσης ώστε να αποφευχθούν πρόσθετα προβλήματα και καθυστερήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Motor Oil: Ενστάσεις για το δευτερογενές πλαίσιο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
Motor Oil: Ενστάσεις για το δευτερογενές πλαίσιο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο 08 Ιανουαρίου 2026
Πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το έργο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο 14 Ιανουαρίου 2026
Πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το έργο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ΕΤΕπ στηρίζει την πρώτη επένδυση παραγωγής γαλλίου στην Ευρώπη με €90 εκατ. για τη METLEN στη Στερεά Ελλάδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η ΕΤΕπ στηρίζει την πρώτη επένδυση παραγωγής γαλλίου στην Ευρώπη με €90 εκατ. για τη METLEN στη Στερεά Ελλάδα

Αποτελέσματα Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ για την ενσωμάτωση των Σταθμών Αποθήκευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αποτελέσματα Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ για την ενσωμάτωση των Σταθμών Αποθήκευσης

Metlen: Απόκτηση και 6ης (σε πλήρη λειτουργία) παραγωγικής μονάδας αμυντικού και τροχαίου υλικού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Metlen: Απόκτηση και 6ης (σε πλήρη λειτουργία) παραγωγικής μονάδας αμυντικού και τροχαίου υλικού

Σεμινάριο της Νομικής Βιβλιοθήκης για την Αποθήκευση Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σεμινάριο της Νομικής Βιβλιοθήκης για την Αποθήκευση Ενέργειας

Motor Oil: Ενστάσεις για το δευτερογενές πλαίσιο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Motor Oil: Ενστάσεις για το δευτερογενές πλαίσιο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο

Δημοσιοποίηση της λίστας με τα αιτήματα Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν λάβει Βεβαίωση πληρότητας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Δημοσιοποίηση της λίστας με τα αιτήματα Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν λάβει Βεβαίωση πληρότητας