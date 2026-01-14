Metlen: Ανοιχτές εκκρεμότητες για τους σταθμούς αποθήκευσης λίγο πριν την ενεργοποίηση

Τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του πλαισίου λειτουργίας των σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας επισημαίνει η Metlen στο πλάισιο διαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΚΔΑΠΕΕΠ), ώστε να ενσωματωθούν και οι σταθμοί αποθήκευσης.

Με επιστολή της η εταιρεία θέτει το ζήτημα σε χρονικό πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι η ενεργοποίηση των πρώτων σταθμών αποθήκευσης συμπίπτει με εκκρεμότητες σε επίπεδο εφαρμογής και διαδικασιών, ενώ ο ΔΑΠΕΕΠ έχει ήδη μεταθέσει χρονικά την ολοκλήρωση της προσαρμογής των πληροφοριακών του συστημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται ότι ο ΔΑΠΕΕΠ έχει γνωστοποιήσει στη Ρυθμιστική Αρχή ότι η αναβάθμιση των πληροφοριακών του συστημάτων για την ενσωμάτωση των σταθμών αποθήκευσης θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, εξέλιξη που δημιουργεί τον κίνδυνο πρόσθετων καθυστερήσεων σε μια φάση όπου έργα που εντάχθηκαν στους διαγωνισμούς της ΡΑΑΕΥ για την εγκατάσταση σταθμών αποθήκευσης πριν από δύο χρόνια έχουν ήδη ολοκληρωθεί και βρίσκονται κοντά στην ηλεκτρισή τους. Στη σχετική επιστολή του προς τη ΡΑΑΕΥ ο ΔΑΠΕΕΠ επικαλείται την ριζική αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του που θα γίνει εντός της επόμενης διετίας και δηλώνει ότι έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026 θα έχει ολοκληρώσει τις αναγκαίες επεμβάσεις στα υφιστάμενα πληροφοριακά του συστήματα, για την ενσωμάτωση και των σταθμών αποθήκευσης.

Η Metlen εκτός από τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του πλαισίου λειτουργίας των σταθμών αποθήκευσης αναφέρεται και σε μια σειρά άλλων ζητημάτων.

Χαρακτηριστική, σύμφωνα με τη Metlen, είναι η εκκρεμότητα σχετικά με τη δυνατότητα εκπροσώπησης σταθμών αποθήκευσης στις αγορές ενέργειας από τρίτους ΦοΣΕ, οι οποίοι δεν είναι ιδιοκτήτες των εν λόγω σταθμών. Μάλιστα όπως αναφέρει η εταιρία στην επιστολή της προς τη ΡΑΑΕΥ στην πρόταση του ΔΑΠΕΕΠ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΚΔΑΠΕΕΠ), γίνεται αναφορά σε «Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης Σταθμών Αποθήκευσης», ενώ παραμένει ακόμα ασαφές αν οι υφιστάμενοι ΦοΣΕ ΑΠΕ μπορούν να εκπροσωπούν σταθμούς αποθήκευσης.

Ειδικότερα, για την κατάρτιση του πίνακα αντιστοίχισης για τους σταθμούς αποθήκευσης η Metlen προτείνει την καθιέρωση τριών διακριτών κατηγοριών, με σαφή περιγραφή της διαδικασίας που απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα:

1. για σταθμούς ισχύος μικρότερης των 10 MW που εκπροσωπούνται μέσω ΦοΣΕ, να απαιτείται εγγραφή του asset στο μητρώο ΑΔΜΗΕ στην “μερίδα” του ΦοΣΕ

2. για σταθμούς ισχύος ίσης ή μεγαλύτερης των 10 MW με απευθείας συμμετοχή στην αγορά ως διακριτή Οντότητα Εξισορρόπησης, ο κάτοχος του asset πρέπει να εγγραφεί ως συμμετέχων τόσο στον ΑΔΜΗΕ όσο και στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, ώστε να αποκτήσει δικαίωμα καταχώρισης του σταθμού στους δύο φορείς

3. για σταθμούς ισχύος ίσης ή μεγαλύτερης των 10 MW που συμμετέχουν στην αγορά ως διακριτή Οντότητα Εξισορρόπησης μέσω ΦοΣΕ, ο οποίος είναι ήδη εγγεγραμμένος στις αγορές, απαιτείται μόνο εγγραφή του asset στο μητρώο ΑΔΜΗΕ στην “μερίδα” του ΦοΣΕ.

Αναφορικά με το ζήτημα των εργασιών αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων του ΔΑΠΕΕΠ, σημειώνοντας τα εξής:

«Δεδομένου ότι οι πρώτοι σταθμοί αποθήκευσης μπορούν να υποβάλουν άμεσα αίτημα ηλέκτρισης στον Διαχειριστή, είναι αυτονόητο ότι η ομαλή έναρξη λειτουργίας τους δεν θα πρέπει να διατρέχει τον κίνδυνο περαιτέρω καθυστερήσεων λόγω διαδικαστικών ζητημάτων, όπως η προσαρμογή πληροφοριακών συστημάτων. Ως εκ τούτου, η ετοιμότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΔΑΠΕΕΠ, ιδίως ως προς την εξυπηρέτηση της διαδικασίας χρεοπιστώσεων των σταθμών αποθήκευσης και την κατάρτιση του Μητρώου ΑΠΕ Σταθμών Αποθήκευσης (ΑΠΕΣΑ) και του Πίνακα Αντιστοίχισης, πρέπει να διασφαλιστεί με τη μέγιστη προτεραιότητα και το συντομότερο δυνατό».

Σύμφωνα με την Metlen σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, είναι αναγκαία η πρόβλεψη μεταβατικής λύσης ώστε να αποφευχθούν πρόσθετα προβλήματα και καθυστερήσεις.