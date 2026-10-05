Δημόσια Διαβούλευση επί επικαιροποιημένης εισήγησης τροποποίησης του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ

Σε συνέχεια της από 01.07.2026 ανακοίνωσης διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. (εφεξής ο ΔΑΠΕΕΠ) για την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ (ΚΔΑΠΕΕΠ) και την τροποποίηση του Κανονισμού Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης, ιδίως αναφορικά με τα τέλη που επιβάλει ο ΔΑΠΕΕΠ βάσει της κείμενης νομοθεσίας καθώς και τους σχετικούς λογαριασμούς που τηρεί, η Αρχή θέτει σε δημόσια διαβούλευση επικαιροποιημένη πρόταση του ΔΑΠΕΕΠ για την τροποποίηση του ΚΔΑΠΕΕΠ λαμβάνοντας υπόψη πρόσφατες κανονιστικές εξελίξεις. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της ως άνω δημόσιας διαβούλευσης δεν είχαν υποβληθεί σχόλια από τους συμμετέχοντες.

Ειδικότερα, η επικαιροποιημένη εισήγηση λαμβάνει υπόψη την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για την Αυτοκατανάλωση (Β 5573/14.09.2026) με την οποία επήλθαν αλλαγές που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις συμβάσεις των Αυτοκαταναλωτών με τον ΔΑΠΕΕΠ και, κατ’ επέκταση, τις κατηγορίες των αντισυμβαλλομένων από τις οποίες προτείνεται η ανάκτηση των διοικητικών δαπανών του διαχειριστή. Επιπρόσθετα, προτείνεται τροποποίηση του άρθρου 14 του ΚΔΑΠΕΕΠ ώστε να προστεθούν ρυθμίσεις αναφορικά με τις προβλέψεις της πλεονάζουσας ή παραγόμενης ενέργειας των εκπροσωπούμενων από τον ΔΑΠΕΕΠ Αυτοκαταναλωτών με Ταυτοχρονισμένο ή Εικονικό Ταυτοχρονισμένο Συμψηφισμό, αντίστοιχα, καθώς και τις σχετικές υποβολές σωρευτικών Εντολών Αγοράς ή Πώλησης στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά. Οι αλλαγές έχουν επισημανθεί στο κείμενο της αρχικής εισήγησης (και όχι του εν ισχύ ΚΔΑΠΕΕΠ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους επί του ως άνω κειμένου ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως, έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026.

Η ΡΑΑΕΥ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

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