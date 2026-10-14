Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Οι παραγωγοί φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης απέκτησαν αιρετή διοίκηση και θεσμική φωνή

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος ΕΠΑΦΗ ολοκλήρωσε τις πρώτες αρχαιρεσίες του και απέκτησε Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγμένο από τα μέλη του. Πέντε μήνες μετά την ίδρυσή του, ο Σύλλογος περνά από την προσωρινή διοίκηση των ιδρυτών σε διοίκηση με δημοκρατική εντολή, και μιλά πλέον με το κύρος που δίνει η ψήφος των παραγωγών.

Οι αρχαιρεσίες έγιναν όπως ορίζει το Καταστατικό: Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη στις 26 Σεπτεμβρίου 2026, εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και ηλεκτρονική μυστική ψηφοφορία μέσω του συστήματος "Ζευς" της ΕΔΥΤΕ, έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Το ψηφιακό σύστημα έδωσε σε κάθε μέλος τη δυνατότητα να ψηφίσει από όπου κι αν βρίσκεται, με πλήρη μυστικότητα της ψήφου και με την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής σε όλη τη διαδικασία.

Οι αποφάσεις που κρίνουν τα έσοδα των παραγωγών, οι περικοπές, οι τιμές της αγοράς και οι όροι σύνδεσης, παίρνονται από τους Διαχειριστές, τη Ρυθμιστική Αρχή και το Υπουργείο. Απέναντί τους, ο μεμονωμένος παραγωγός δεν έχει ούτε τα στοιχεία ούτε τη φωνή για να αντιδράσει. Ένας Σύλλογος με εκλεγμένη διοίκηση μπορεί να συνομιλεί, να ζητά στοιχεία, να καταθέτει θέσεις και να προσφεύγει όπου χρειάζεται, εκ μέρους όλων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Παπακωστόπουλος

Αντιπρόεδρος: Απόστολος Τσικούρας

Γενικός Γραμματέας: Σωτήριος Παρμάκης

Ταμίας: Βασίλειος Φραγκούλης

Οργανωτικός Γραμματέας: Δημήτριος Καλλέργης

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, Κωνσταντίνος Παπακωστόπουλος, δήλωσε:

"Οι παραγωγοί έδειξαν με την ψήφο τους ότι δεν θέλουν πια να μαθαίνουν εκ των υστέρων τι αποφασίστηκε για αυτούς. Ο Σύλλογος δεν έχει συνδρομές και δεν εμπλέκεται οικονομικά στις υποθέσεις των μελών του. Η δύναμή του είναι η γνώση, η τεκμηρίωση και η επιμονή. Με αιρετή πλέον διοίκηση συνεχίζουμε στα ίδια θέματα: την αποζημίωση των περικοπών, τη διαφάνεια, τις συμβάσεις σύνδεσης και τις αρνητικές τιμές. Όσοι παραγωγοί δεν είναι ακόμη μέλη, ας εγγραφούν Δωρεάν στο σύλλογό μας. Αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν με μεμονωμένες διαμαρτυρίες, αλλάζουν όταν μιλάμε όλοι μαζί. Εύχομαι καλή θητεία σε όλα τα μέλη του ΔΣ. "