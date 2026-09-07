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Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Ελέγξτε τη σύμβαση σύνδεσής σας. Ο Διαχειριστής μετατρέπει εγγυημένες συνδέσεις σε μη εγγυημένες μέσα από «τεχνικές» τροποποιήσεις

Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Ελέγξτε τη σύμβαση σύνδεσής σας. Ο Διαχειριστής μετατρέπει εγγυημένες συνδέσεις σε μη εγγυημένες μέσα από «τεχνικές» τροποποιήσεις
Newsroom
Δευτέρα, 07/09/2026 - 09:27
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Ήρθε σε γνώση του Συλλόγου ΕΠΑΦΗ, με πλήρη έγγραφη τεκμηρίωση, περίπτωση μέλους μας που είχε υπογράψει με τον ΑΔΜΗΕ σύμβαση σύνδεσης με εγγυημένη απορρόφηση πριν από την 1η Μαΐου 2024, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 5106/2024. Μετά την ημερομηνία αυτή, ο ΑΔΜΗΕ ζήτησε τροποποίηση της σύμβασης για αμιγώς τεχνικούς λόγους. Το κείμενο της τροποποίησης, που συνέταξε ο ίδιος ο Διαχειριστής και που στο πρώτο του άρθρο δηλώνει ότι αφορά μόνο τις τεχνικές διορθώσεις, περιείχε λίγες σελίδες πιο κάτω, ανάμεσα σε πίνακες, νέα παράγραφο στους Γενικούς Όρους Σύνδεσης με την οποία ο παραγωγός φέρεται να αποδέχεται περιορισμούς έγχυσης χωρίς καμία αποζημίωση. Δεν συζητήθηκε, δεν επισημάνθηκε, δεν εξηγήθηκε. Ο παραγωγός υπέγραψε πιστεύοντας ότι υπογράφει μια τεχνική προσαρμογή και ανακάλυψε τον όρο πολύ αργότερα. Ο ΑΔΜΗΕ έχει ενημερωθεί εγγράφως και δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια έως σήμερα. Έχει ενημερωθεί και η ΡΑΑΕΥ, η οποία προφανώς θα θέσει το ζήτημα στην Ολομέλειά της και θα δικαιώσει προφανώς τον παραγωγό.

Τι χάνει όποιος έχει τέτοιον όρο στη σύμβασή του. Το άρθρο 13 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 υποχρεώνει τον διαχειριστή να αποζημιώνει κάθε περικοπή που επιβάλλει με εντολή του και όχι μέσω της αγοράς. Η μοναδική εξαίρεση είναι ο παραγωγός που αποδέχθηκε σύνδεση χωρίς εγγύηση απορρόφησης. Ένας όρος σαν αυτόν, λοιπόν, είναι το κλειδί με το οποίο ο Διαχειριστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση που του επιβάλλει το ενωσιακό δίκαιο, όχι μόνο για το μέλλον αλλά και για κάθε περικοπή που ήδη υποστήκατε. Τι πρέπει να κάνετε. Αφορά κάθε σταθμό με σύμβαση σύνδεσης που συνάφθηκε έως και τον Απρίλιο του 2024 και τροποποιήθηκε μετά την 1η Μαΐου 2024. Να ανοίξετε σήμερα την αρχική σύμβαση και κάθε τροποποίηση που υπογράψατε μετά την ημερομηνία αυτή, να τη διαβάσετε ολόκληρη, και αν βρείτε τέτοιο όρο μπορείτε να μας τον στείλετε εάν το επιθυμείτε. Αν έχετε μπροστά σας τροποποίηση προς υπογραφή, να μην την υπογράψετε πριν ο Διαχειριστής σας βεβαιώσει εγγράφως ότι δεν εισάγεται κανένας όρος περιορισμού έγχυσης ή απαλλαγής από αποζημίωση.

Παρακάτω εξηγούμε τι είναι η εγγυημένη και μη εγγυημένη σύνδεση

Με εγγυημένη σύνδεση ο διαχειριστής ανέλαβε να απορροφά το σύνολο της ισχύος που εγκρίθηκε στην προσφορά σύνδεσης, και πάνω σε αυτή τη δέσμευση ο παραγωγός πλήρωσε τα έργα και χρηματοδότησε την επένδυση. Κάθε περικοπή για λόγους δικτύου είναι απόκλιση από τη συμφωνία και αποζημιώνεται. Με μη εγγυημένη σύνδεση, το non firm της διεθνούς πρακτικής, ο παραγωγός γνωρίζει πριν επενδύσει ότι θα περιορίζεται, το δέχεται συνειδητά για να συνδεθεί σε κορεσμένη περιοχή ή ταχύτερα, και σε αντάλλαγμα παραιτείται από την αποζημίωση. Είναι επιλογή που γίνεται με ανοιχτά μάτια, στο στάδιο της προσφοράς σύνδεσης, με πραγματική δυνατότητα άρνησης. Στην Ελλάδα το καθεστώς αυτό ήρθε σε δύο βήματα. Το άρθρο 10 του ν. 4951/2022 εισήγαγε λειτουργικούς περιορισμούς έγχυσης με ανώτατο όριο το 5% της ετήσιας παραγωγής σταθμού αναφοράς. Το άρθρο 120 του ν. 5106/2024 (ΦΕΚ Α΄ 63/1.5.2024) τροποποίησε το άρθρο 10 και εισήγαγε τον πλήρως ελεύθερο περιορισμό, δηλαδή τη μη εγγυημένη απορρόφηση χωρίς ανώτατο όριο, για τις συμβάσεις σύνδεσης που συνάπτονται από την 1η Μαΐου 2024 και μετά. Κανένα από τα κείμενα αυτά δεν δίνει στον ΑΔΜΗΕ ή στον ΔΕΔΔΗΕ εξουσία να μετατρέψει εκ των υστέρων εγγυημένη σύνδεση σε μη εγγυημένη. Ο μηχανισμός λειτουργεί όταν ο παραγωγός αποφασίζει αν θα επενδύσει, όχι όταν η επένδυση έχει ολοκληρωθεί.

Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή για πρότυπο κείμενο που ενσωματώνεται σε κάθε τροποποίηση που περνά από τα χέρια των διαχειριστών, στον ΑΔΜΗΕ και στον ΔΕΔΔΗΕ. Κάθε παραγωγός με σύμβαση πριν από τον Μάιο του 2024 που έκτοτε χρειάστηκε τροποποίηση σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, για διόρθωση ισχύος, για μεταβίβαση, για αλλαγή εξοπλισμού, για προσθήκη αποθήκευσης, μπορεί να έχει υπογράψει το ίδιο κείμενο χωρίς να το ξέρει. Ο σκοπός του καλέσματος είναι ένας. Κάθε παραγωγός να γνωρίζει τι υπέγραψε, και όποιος βρει τέτοιον όρο στη σύμβασή του να έχει δίπλα του τον Σύλλογο για να τον ακυρώσει. Η ΕΠΑΦΗ έχει ήδη τη νομική τεκμηρίωση, τα έγγραφα και τη διαδρομή προς τη ΡΑΑΕΥ από την πρώτη υπόθεση, και τα διαθέτει σε κάθε μέλος που βρεθεί στην ίδια θέση. Αν έχετε ήδη υπογράψει, μην θεωρήσετε το θέμα χαμένο. Το μέλος μας υπέγραψε και σήμερα διεκδικεί την ακυρότητα του όρου με πλήρη τεκμηρίωση, το οποίο προφανώς η ΡΑΑΕΥ θα ακυρώσει.

Η ΕΠΑΦΗ συγκεντρώνει, με πλήρη εμπιστευτικότητα και ανωνυμοποίηση, κάθε τέτοια περίπτωση. Στείλτε τη σύμβαση και τις τροποποιήσεις σας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Ενταχθείτε στον Σύλλογο ΕΠΑΦΗ , η εγγραφή είναι δωρεάν, γίνεται ανά σταθμό στη διεύθυνση www.epafi.com.gr/register και δεν έχει όριο ισχύος. Η μάχη για την αποζημίωση των περικοπών κρίνεται από την τεκμηρίωση, και η τεκμηρίωση βρίσκεται στα συρτάρια σας.

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