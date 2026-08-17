Ο ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με την ενεργοποίηση κατασκευασμένων σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 32Β του ν. 4951/2022, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 5325/2026, σε περιπτώσεις σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, που έχουν ήδη κατασκευαστεί και για τους οποίους έως την 01/08/2026, η διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης έχει λήξει ή για τους οποίους έχει παύσει να ισχύει η δέσμευση ηλεκτρικού χώρου (πέρας διάρκειας ισχύος σύμβασης σύνδεσης), δύνανται να υποβάλλουν έως και τις 15/09/2026 μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ δήλωση ετοιμότητας του άρθρου 4Α του ν. 4414/2016 (Α’ 149) ή αίτηση ενεργοποίησης με τη σήμανση «Δήλωση Ετοιμότητας ή Αίτηση Ενεργοποίησης σύνδεσης (παρ. 4 άρθρο 32Β 4951/2022)» συνοδευόμενη από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως αποτυπώνονται στα αντίστοιχα αναρτημένα στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ έντυπα Δήλωσης Ετοιμότητας-Αίτησης Ενεργοποίησης Σύνδεσης.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι που δραστηριοποιούνται στα Ηλεκτρικά Συστήματα των Μη Διασυνδεμένων Νησιών δύνανται να υποβάλλουν έως και τις 15/09/2026 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , δήλωση ετοιμότητας του άρθρου 4Α του ν. 4414/2016 (Α’ 149) ή αίτηση ενεργοποίησης συνοδευόμενη από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αποτυπώνονται στο Έντυπο-αίτηση ενεργοποίησης για σταθμούς που δεν υπόκεινται σε δοκιμαστική λειτουργία αυτοπαραγωγοί – Έντυπο δήλωσης ετοιμότητας ενιαίο.

Σε περίπτωση που ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα και στοιχεία, καθώς και διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων εγγράφων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να τα προσκομίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών, άλλως η δήλωση ετοιμότητας του άρθρου 4Α του ν. 4414/2016 ή η αίτηση ενεργοποίησης δεν θα γίνεται αποδεκτή. Ο Διαχειριστής του Δικτύου, εφόσον υφίσταται διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος, είτε εκδίδει βεβαίωση ολοκλήρωσης εργασιών είτε προβαίνει στη σύνδεση των εν λόγω σταθμών κατά προτεραιότητα. Σε περίπτωση μη ύπαρξης διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου, η δήλωση ετοιμότητας του άρθρου 4Α του ν. 4414/2016 ή η αίτηση ενεργοποίησης του ενδιαφερόμενου απορρίπτεται.