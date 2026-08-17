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Αίτημα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. για την παράταση ισχύος της άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/08/2026 - 13:10
Γερμανία: Επείγει η αλλαγή προς μικτά δάση, καθώς οι δασικές πυρκαγιές επεκτείνονται σε πιο υγρές περιφέρειες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/08/2026 - 12:34
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/08/2026 - 12:11
Ο ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με την ενεργοποίηση κατασκευασμένων σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/08/2026 - 11:42
Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο των ΗΑΕ υπέστη επίθεση στο στενό του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
17/08/2026 - 10:42
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/08/2026 - 10:08
ΠΑΣΟΚ: Άμεση ανάγκη ελέγχου και υπογειοποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ γύρω από το Σέιχ Σου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/08/2026 - 09:47
ΥΠΕΞ: Παράνομα τα τουρκικά «θαλάσσια πάρκα» - Δεν δημιουργούν τετελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/08/2026 - 09:02
ΑΚΤΟR: Αγορά συγκρότημα έξι ακινήτων συγκρότημα ακινήτων στην Παιανία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17/08/2026 - 08:20
Πυρκαγιές και γερασμένο δίκτυο ηλεκτροδότησης: Πού θα επενδυθούν 4,9 δισ. ευρώ από τον ΔΕΔΔΗΕ έως το 2030
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/08/2026 - 07:57
Πώς να δροσιστείτε χωρίς κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/08/2026 - 08:46
Μήπως χρησιμοποιείτε λάθος το πολύμπριζο; Ηλεκτρολόγος αποκαλύπτει τα 4 λάθη που πρέπει να αποφεύγετε 
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/08/2026 - 08:46
Γιατί δεν πρέπει να βάζετε ποτέ το router στο πάτωμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/08/2026 - 08:46
Αποκρυπτογραφώντας τα σύμβολα του φούρνου: Πώς να επιλέξετε τη σωστή λειτουργία ψησίματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/08/2026 - 07:20
Τα νέας γενιάς κλιματιστικά δεν θα χρειάζονται ψυκτικά υγρά
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/08/2026 - 07:19
Πώς θα επιλέξετε πόσα BTU πρέπει να έχει το κλιματιστικό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/08/2026 - 07:20
Σάκης Αρναούτογλου: Η επόμενη μεγάλη μάχη κερδίζεται πριν αρχίσει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/08/2026 - 15:33
Η Ουκρανία έπληξε το ρωσικό συγκρότημα φυσικού αερίου Novatek στην Βαλτική
ΚΟΣΜΟΣ
14/08/2026 - 15:30
Απαγόρευση Κυκλοφορίας σε περιοχές της Π.Ε. Χαλκιδικής, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/08/2026 - 15:12
Πως η VW σχεδιάζει να μειώσει τη γκάμα μοντέλων της για να μειώσει το κόστος
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14/08/2026 - 13:48
Πυρκαγιές σε Γερμανία, Γαλλία και Κροατία - Κάτοικοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους
ΚΟΣΜΟΣ
14/08/2026 - 13:12
Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο επλήγη από drone
ΚΟΣΜΟΣ
14/08/2026 - 12:37
Τζέι Ντι Βανς: Προτεραιότητα να διατηρηθεί χαμηλά η τιμή των καυσίμων
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14/08/2026 - 11:43
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/08/2026 - 11:03
Σ. Αρναούτογλου: 100 εκατ. ευρώ για το ηλεκτρικό δίκτυο – πόσα χιλιόμετρα έγιναν πραγματικά ασφαλέστερα απέναντι στις πυρκαγιές;
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14/08/2026 - 10:32
Δήμος Αθηναίων: Σε πρόγραμμα προστασίας το πράσινο της πόλης
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14/08/2026 - 09:56
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Η Hellenic Cables αναλαμβάνει από τον ΑΔΜΗΕ την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) Κορίνθου–Κω
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/08/2026 - 08:40
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026
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Ο ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με την ενεργοποίηση κατασκευασμένων σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Ο ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με την ενεργοποίηση κατασκευασμένων σταθμών ΑΠΕ &amp; ΣΗΘΥΑ
Newsroom
Δευτέρα, 17/08/2026 - 11:42
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Σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 32Β του ν. 4951/2022, όπως ισχύει

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 32Β του ν. 4951/2022, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 5325/2026, σε περιπτώσεις σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, που έχουν ήδη κατασκευαστεί και για τους οποίους έως την 01/08/2026, η διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης έχει λήξει ή για τους οποίους έχει παύσει να ισχύει η δέσμευση ηλεκτρικού χώρου (πέρας διάρκειας ισχύος σύμβασης σύνδεσης), δύνανται να υποβάλλουν έως και τις 15/09/2026 μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ δήλωση ετοιμότητας του άρθρου 4Α του ν. 4414/2016 (Α’ 149) ή αίτηση ενεργοποίησης με τη σήμανση «Δήλωση Ετοιμότητας ή Αίτηση Ενεργοποίησης σύνδεσης (παρ. 4 άρθρο 32Β 4951/2022)» συνοδευόμενη από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως αποτυπώνονται στα αντίστοιχα αναρτημένα στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ έντυπα Δήλωσης Ετοιμότητας-Αίτησης Ενεργοποίησης Σύνδεσης.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι που δραστηριοποιούνται στα Ηλεκτρικά Συστήματα των Μη Διασυνδεμένων Νησιών δύνανται να υποβάλλουν έως και τις 15/09/2026 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , δήλωση ετοιμότητας του άρθρου 4Α του ν. 4414/2016 (Α’ 149) ή αίτηση ενεργοποίησης συνοδευόμενη από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αποτυπώνονται στο Έντυπο-αίτηση ενεργοποίησης για σταθμούς που δεν υπόκεινται σε δοκιμαστική λειτουργία αυτοπαραγωγοίΈντυπο δήλωσης ετοιμότητας ενιαίο.

Σε περίπτωση που ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα και στοιχεία, καθώς και διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων εγγράφων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να τα προσκομίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών, άλλως η δήλωση ετοιμότητας του άρθρου 4Α του ν. 4414/2016 ή η αίτηση ενεργοποίησης δεν θα γίνεται αποδεκτή. Ο Διαχειριστής του Δικτύου, εφόσον υφίσταται διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος, είτε εκδίδει βεβαίωση ολοκλήρωσης εργασιών είτε προβαίνει στη σύνδεση των εν λόγω σταθμών κατά προτεραιότητα. Σε περίπτωση μη ύπαρξης διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου, η δήλωση ετοιμότητας του άρθρου 4Α του ν. 4414/2016 ή η αίτηση ενεργοποίησης του ενδιαφερόμενου απορρίπτεται.

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