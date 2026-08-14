ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Η επόμενη μεγάλη μάχη κερδίζεται πριν αρχίσει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/08/2026 - 15:33
Η Ουκρανία έπληξε το ρωσικό συγκρότημα φυσικού αερίου Novatek στην Βαλτική
ΚΟΣΜΟΣ
14/08/2026 - 15:30
Απαγόρευση Κυκλοφορίας σε περιοχές της Π.Ε. Χαλκιδικής, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/08/2026 - 15:12
Πως η VW σχεδιάζει να μειώσει τη γκάμα μοντέλων της για να μειώσει το κόστος
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/08/2026 - 13:48
Πυρκαγιές σε Γερμανία, Γαλλία και Κροατία - Κάτοικοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους
ΚΟΣΜΟΣ
14/08/2026 - 13:12
Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο επλήγη από drone
ΚΟΣΜΟΣ
14/08/2026 - 12:37
Τζέι Ντι Βανς: Προτεραιότητα να διατηρηθεί χαμηλά η τιμή των καυσίμων
ΚΟΣΜΟΣ
14/08/2026 - 11:43
Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη-Αραγτσί: Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/08/2026 - 11:03
Σ. Αρναούτογλου: 100 εκατ. ευρώ για το ηλεκτρικό δίκτυο – πόσα χιλιόμετρα έγιναν πραγματικά ασφαλέστερα απέναντι στις πυρκαγιές;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/08/2026 - 10:32
Δήμος Αθηναίων: Σε πρόγραμμα προστασίας το πράσινο της πόλης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/08/2026 - 09:56
Ηλεκτρικό ρεύμα: Από τις χαμηλότερες στην ΕΕ οι τιμές χονδρικής και την Παρασκευή στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/08/2026 - 09:08
Η Hellenic Cables αναλαμβάνει από τον ΑΔΜΗΕ την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) Κορίνθου–Κω
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/08/2026 - 08:40
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/08/2026 - 08:13
Γιάννης Τριήρης: Δασικές πυρκαγιές – Στις στάχτες το «επιτελικό κράτος»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
14/08/2026 - 08:08
Καύσιμα: «Τσουχτερή» η έξοδος του Δεκαπενταύγουστου- Πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη σε 15 νομούς
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/08/2026 - 08:06
Στην ενέργεια στρέφονται οι «πράσινες» επενδύσεις- Τι φρενάρει 6 στις 10 επιχειρήσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/08/2026 - 08:01
Τηλεφωνική επικοινωνία Μ. Ρούμπιο με Γ. Γεραπετρίτη για τη συνεργασία ΗΠΑ και Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/08/2026 - 15:27
Β. Κορκίδης: Η «T-MED» βάζει την Ελλάδα στη πρώτη γραμμή της νέας πράσινης ενεργειακής Μεσογείου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/08/2026 - 14:35
Ν. Ρωμανός: 96 ευρώ η MWh σήμερα στη χώρα μας - από τις φθηνότερες τιμές στην ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/08/2026 - 13:47
ΠΟΞ: Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό χρειάζεται μεγαλύτερο ρεαλισμό και ευελιξία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/08/2026 - 13:04
Ορμούζ: Η Τεχεράνη επικαλείται περιβαλλοντική ζημιά για να δικαιολογήσει την επιβολή διοδίων
ΚΟΣΜΟΣ
13/08/2026 - 12:16
Νίκος Χαρδαλιάς: Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον θεσμικό καταλύτη για την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων του Λεκανοπεδίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/08/2026 - 11:54
Ρουμανία: Καθολική διακοπή της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα
ΚΟΣΜΟΣ
13/08/2026 - 11:21
Από τις φθηνότερες αγορές ρεύματος σήμερα η Ελλάδα - Κοντά σε ιστορικό υψηλό η συμμετοχή των ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/08/2026 - 10:20
Great Sea Interconnector: Βιώσιμη σε όλα τα σενάρια και η διασύνδεση Κύπρου–Ισραήλ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/08/2026 - 09:28
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) και πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Πέμπτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/08/2026 - 09:07
GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Ιούλιος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/08/2026 - 08:29
Κλειστός ο Λόφος Λυκαβηττού από τα μεσάνυχτα – Κλειστός παραμένει και ο Λόφος Φινόπουλου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/08/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Η βενζίνη «καίει» και η κυβέρνηση επιδοτεί … τις εντυπώσεις
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/08/2026 - 08:05
Ηλεκτρισμός: Κόντρα στην Ευρώπη η ελληνική αγορά - Κάτω από τα 100 ευρώ η χονδρεμπορική τιμή
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/08/2026 - 08:03

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ηλεκτρικό ρεύμα: Από τις χαμηλότερες στην ΕΕ οι τιμές χονδρικής και την Παρασκευή στην Ελλάδα

Ηλεκτρικό ρεύμα: Από τις χαμηλότερες στην ΕΕ οι τιμές χονδρικής και την Παρασκευή στην Ελλάδα
Newsroom
Παρασκευή, 14/08/2026 - 09:08
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει και αύριο η Ελλάδα, καθώς η παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές παραμένει σε υψηλά επίπεδα, υπερκαλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Αντίθετα στην Ευρώπη, ο καύσωνας έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των τιμών, καθώς προκαλεί, όχι μόνο αύξηση της ζήτησης για κλιματισμό, αλλά και περιορισμό της παραγωγής από θερμικές μονάδες, που οφείλεται στις υψηλές θερμοκρασίες.

Η αναταραχή στις ευρωπαϊκές αγορές δεν έχει επηρεάσει μέχρι στιγμής την Ελλάδα, καθώς η τιμή για αύριο Παρασκευή είναι μόλις 1% υψηλότερη σε σχέση με τη σημερινή. Συγκεκριμένα, η τιμή χονδρικής για αύριο στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 97 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ ενδεικτικά στη Βουλγαρία είναι 125, στη Ρουμανία 143, στην Ιταλία 176, στη Γαλλία 146, στη Γερμανία 140, στην Πολωνία 139, στην Ισπανία 140 και στην Πορτογαλία 146.

Η ηλιοφάνεια και οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν και αύριο σε υψηλά επίπεδα την συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη του φορτίου, ενώ για μια ακόμα ημέρα η ελληνική αγορά θα είναι καθαρά εξαγωγική.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του χρηματιστηρίου ενέργειας, αιολικά και φωτοβολταϊκά, θα καλύψουν αύριο το 65,5 % του φορτίου, το 5% τα υδροηλεκτρικά και 0,6% οι μπαταρίες. Το 27,9% της ζήτησης καλύπτεται από μονάδες φυσικού αερίου, ενώ η συμμετοχή του λιγνίτη είναι μηδενική. Οι εξαγωγές θα ξεπεράσουν αύριο τις 56 γιγαβατώρες.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Στην ενέργεια στρέφονται οι «πράσινες» επενδύσεις- Τι φρενάρει 6 στις 10 επιχειρήσεις
Στην ενέργεια στρέφονται οι «πράσινες» επενδύσεις- Τι φρενάρει 6 στις 10 επιχειρήσεις 14 Αυγούστου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Η επόμενη μεγάλη μάχη κερδίζεται πριν αρχίσει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου: Η επόμενη μεγάλη μάχη κερδίζεται πριν αρχίσει

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη-Αραγτσί: Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη-Αραγτσί: Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026

Στην ενέργεια στρέφονται οι «πράσινες» επενδύσεις- Τι φρενάρει 6 στις 10 επιχειρήσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στην ενέργεια στρέφονται οι «πράσινες» επενδύσεις- Τι φρενάρει 6 στις 10 επιχειρήσεις

Τηλεφωνική επικοινωνία Μ. Ρούμπιο με Γ. Γεραπετρίτη για τη συνεργασία ΗΠΑ και Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μ. Ρούμπιο με Γ. Γεραπετρίτη για τη συνεργασία ΗΠΑ και Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο

Β. Κορκίδης: Η «T-MED» βάζει την Ελλάδα στη πρώτη γραμμή της νέας πράσινης ενεργειακής Μεσογείου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Β. Κορκίδης: Η «T-MED» βάζει την Ελλάδα στη πρώτη γραμμή της νέας πράσινης ενεργειακής Μεσογείου