Ο καύσωνας «φρενάρει» τα πυρηνικά εργοστάσια - Φόβοι για νέες αυξήσεις στις τιμές ρεύματος

Σκηνικό έντονης πίεσης διαμορφώνεται στις ευρωπαϊκές ενεργειακές αγορές, καθώς ο πρόωρος καύσωνας αναγκάζει τη γαλλική EDF να περιορίσει την παραγωγή σε κομβικούς πυρηνικούς σταθμούς.

Σκηνικό έντονης πίεσης διαμορφώνεται στις ευρωπαϊκές ενεργειακές αγορές, καθώς ο πρόωρος καύσωνας αναγκάζει τη γαλλική EDF να περιορίσει την παραγωγή σε κομβικούς πυρηνικούς σταθμούς.

Σε περιορισμούς της παραγωγής τριών πυρηνικών σταθμών της προχώρησε η γαλλική κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού (EDF) λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στους ποταμούς Ροδανό και Γαρούνα, καθώς η χώρα πλήττεται από δεύτερο κατά σειρά καύσωνα.

Αν και η γαλλική πυρηνική παραγωγή ανέκαμπτε σταθερά φέτος, οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες έχουν αυξήσει σημαντικά τη θερμοκρασία των υδάτων στα ποτάμια.

Το γεγονός αυτό θέτει τους αντιδραστήρες σε κίνδυνο, καθώς τα εργοστάσια χρησιμοποιούν το νερό των ποταμών για την ψύξη τους. Όταν οι θερμοκρασίες ξεπεράσουν ορισμένα περιβαλλοντικά όρια, η EDF αναγκάζεται να μειώσει την παραγωγή για να μην διαταραχθεί το οικοσύστημα των ποταμών από την επιστροφή θερμότερου νερού.

Ήδη έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για τους σταθμούς Golfech, Blayais και Bugey, ενώ από τις 23 Ιουνίου αναμένεται να επηρεαστεί και ο σταθμός Saint Alban.

Παράλληλα, τα δεδομένα του LSEG δείχνουν ότι ακόμη τέσσερα πυρηνικά εργοστάσια πλησιάζουν τα κρίσιμα όρια.

Ο αντίκτυπος στις τιμές του ρεύματος

Οι συγκεκριμένοι θερινοί περιορισμοί αντιπροσωπεύουν συνήθως ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής ετήσιας παραγωγής της χώρας. Ωστόσο, η μειωμένη προσφορά αναμένεται να επιβαρύνει άμεσα τη χονδρεμπορική αγορά.

Σύμφωνα με αναλυτές της AlphaValue, οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να προσθέσουν περίπου 5 ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) στις τιμές των συγκεκριμένων ημερών, χωρίς όμως να προκαλέσουν μόνιμη δομική αύξηση για όλη τη σεζόν.

Το μεγάλο «αγκάθι» αφορά την πιθανότητα ολικού κλεισίματος κάποιου αντιδραστήρα λόγω έλλειψης επαρκούς όγκου νερού. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι τιμές στις αγορές της επόμενης ημέρας (day-ahead) και στις ενδοημερήσιες αιχμές ενδέχεται να καταγράψουν εκρηκτικές διακυμάνσεις της τάξης αρκετών δεκάδων ευρώ.

Η ανησυχία της αγοράς για τη διάρκεια του καύσωνα είναι ήδη ορατή, με το γαλλικό συμβόλαιο του επόμενου μήνα (front-month) να έχει ξεπεράσει τα 60 €/MWh τις τελευταίες εβδομάδες.

Η κατάσταση επιβαρύνεται και από τη μειωμένη διαθεσιμότητα των υδροηλεκτρικών σταθμών λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας του χειμώνα, αλλά και από τις χαμηλές επιδόσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τις τελευταίες ημέρες, συνθέτοντας ένα σκηνικό πίεσης στις ευρωπαϊκές ενεργειακές αγορές.

Πηγή: Reuters