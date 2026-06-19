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Φάνης Σπανός: Ενεργειακή Δημοκρατία και προστασία της Στερεάς Ελλάδας- Αρνητική γνωμοδότηση επί του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ
Newsroom
Παρασκευή, 19/06/2026 - 14:11
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Ομόθυμα αρνητική θέση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έλαβε το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας κατά την 10η τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Μεταφορών Ευάγγελος Κούκουζας ξεκαθάρισαν ευθύς εξαρχής την πρόθεση της Περιφερειακής Αρχής να γνωμοδοτήσει αρνητικά και τεκμηριωμένα με βάση την εκτεταμένη μελέτη του προτεινόμενου Χωροταξικού, από την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος.

Κατέθεσαν δε πρόταση 19 σημείων, με “κόκκινες γραμμές” και απαράβατους όρους, όπως οι ακόλουθοι:

  1. Επίσημη αναγνώριση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως υπερκορεσμένης Περιφέρειας ως προς την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, και υπαγωγή της σε ειδικό καθεστώς χωρικής και αδειοδοτικής διαχείρισης.
  2. Αναστολή των υπό αδειοδότηση έργων (άνω των 3 MW) και μη χορήγηση νέων αδειών της ίδιας κατηγορίας.
  3. Θεσμοθέτηση υποχρεωτικής σύμφωνης γνώμης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και κάθε αρμόδιου συλλογικού πολιτικού οργάνου για κάθε νέο έργο ΑΠΕ.
  4. Συνυπολογισμός των ήδη εγκατεστημένων μονάδων στα ποσοστά κάλυψης γης.
  5. Ενεργειακή δημοκρατία με ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στον σχεδιασμό και προτεραιότητα σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και λοιπές τοπικές παραγωγικές δραστηριότητες.
  6. Να χρηματοδοτηθεί και να υλοποιηθεί Ψηφιακό Περιφερειακό Παρατηρητήριο (GIS), που θα καταγράφει σε χάρτη όλα τα έργα, ώστε να υπάρχει -σε πραγματικό χρόνο- σαφής εικόνα του τι έχει εγκατασταθεί, τι αδειοδοτείται, πού συγκεντρώνεται και ποια επιβάρυνση προκαλεί στον ευρύτερο χώρο.

Ακολούθως, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας έδωσε βήμα σε εκπροσώπους συλλόγων και φορέων. Μεταξύ αυτών ήταν και οι: Θωμάς Κώτσιας (πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ευρυτανίας), Επιστήμη Χάνου (Σύλλογος Δήλησου Ευβοίας), Τάσος Κεφαλάς (Δίκτυο Βοιωτών), Παναγιώτης Μέγκος και Γιώργος Κόλλιας ( Δίκτυο Προστασίας Φωκίδας από τις ΑΠΕ), Σάκης Παπαδόπουλος (Ορειβατικός Σύλλογος Χαλκίδας), Μάκης Ιωσηφίδης (Συντονιστικό Θίσβης-Πλαταιών), Βασιλική Λάππα (Πεζοπορικός Φυσιοδιφικός Σύλλογος Καρπενησίου), Πάρης Φούντας (Όμιλος Φίλων Δάσους) και Λάμπρος Γκαραβέλας (Συντονιστικό Μακρυράχης Δομοκού). Μέσω επιστολής τοποθετήθηκε και η Ένωση Ξενοδόχων Ευρυτανίας.

Η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου υπερψήφισε την τεκμηριωμένη απόφαση, τονίζοντας ότι σε περίπτωση που δεν υιοθετηθεί επαρκώς, θα εξεταστεί η ανάληψη ενεργειών προς εξασφάλιση ακυρωτικών μέτρων. Λευκό επέλεξαν οι παρατάξεις «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση» και «ΣΤΕΡΕΑ Περιφέρεια», ενώ καταψήφισαν οι παρατάξεις «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας», «Πατρίδα μας η Στερεά» και οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Εύβοιας Βασιλική Αγγελοπούλου και Βασίλης Λύκος.

Με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Ενεργειακή Δημοκρατία και προστασία της Στερεάς Ελλάδας! Έστω και την ύστατη ώρα πρέπει να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον και οι συμπολίτες μας, από την άναρχη και υπέρμετρη εγκατάσταση ανεμογεννητριών και άλλων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Αυτό το ηχηρό μήνυμα εξέπεμψε το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, λαμβάνοντας απολύτως αρνητική γνωμοδότηση επί του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν περιοριστήκαμε σε μια στείρα και ανούσια άρνηση. Με την υποστήριξη και της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, τεκμηριώσαμε τις απόψεις μας και καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση με απαράβατους όρους, για να διασφαλίσουμε το συμφέρον του τόπου και των συμπολιτών μας».

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας Λουκία Θεοδώρου τόνισε: «Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, ως κορυφαίο θεσμικό όργανο, λειτούργησε για ακόμη μια φορά με υψηλό αίσθημα ευθύνης, και με σεβασμό προς τις τοπικές κοινωνίες, δίνοντας βήμα σε φορείς και πολίτες που επηρεάζονται άμεσα από το υπό σχεδιασμό Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Η πολύωρη συζήτηση ανέδειξε την ανάγκη για έναν ισορροπημένο χωροταξικό σχεδιασμό, που να διασφαλίζει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ευρεία συμφωνία επί κρίσιμων ζητημάτων καταδεικνύει ότι απαιτούνται σαφείς κανόνες, τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη λήψη αποφάσεων».

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