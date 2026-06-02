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Γ. Περιστέρης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Η ανατροπή δεδομένων δεκαετιών απαιτεί ανθεκτικές υποδομές
Newsroom
Τρίτη, 02/06/2026 - 13:25
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Στη ριζική ανατροπή της διεθνούς τάξης πραγμάτων και στην επιτακτική ανάγκη για ταχεία προσαρμογή της εθνικής στρατηγικής, μέσω της υλοποίησης ανθεκτικών υποδομών πολλαπλού σκοπού, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο «Επενδύοντας στην Αλλαγή: Πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη», το οποίο διεξήχθη στα Χανιά.

Ο κ. Περιστέρης υπογράμμισε ότι η παρατεταμένη περίοδος ειρήνης, η δυτική παγκόσμια πρωτοκαθεδρία και το ελεύθερο εμπόριο δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται δεδομένα. Με δεδομένη και την κλιματική αλλαγή, ο σχεδιασμός των υποδομών οφείλει πλέον να βασίζεται σε ριζικά διαφορετικές παραδοχές. «Ό,τι σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα, να διαθέτει εναλλακτικές επιλογές και διττή χρησιμότητα, παραδείγματος χάριν και στρατιωτική», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανέφερε ο ίδιος, η Κρήτη αποτελεί ένα πλήρες, αυτόνομο νησί, το οποίο προβάλλει ανάγλυφα όλες τις ανάγκες, τις αδυναμίες, αλλά και τις δυνατότητες της υπόλοιπης Ελλάδας. Πρόκειται για μια περιοχή πλούσια σε φυσικούς πόρους –ήλιο, νερό και έντονο γεωγραφικό ανάγλυφο– γεγονός που της επιτρέπει να επιτύχει ενεργειακή αυτονομία μέσω των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και συστημάτων αποθήκευσης, όπως η αντλησιοταμίευση, η οποία εξασφαλίζει μεγάλη ελληνική προστιθέμενη αξία.

Ωστόσο, ο κ. Περιστέρης επεσήμανε ότι συχνά δεν γίνεται κατανοητό πως η ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ορθό χρονισμό υλοποίησης των υποδομών. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τη διπλή ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης, η οποία, παρά τα προφανή οφέλη της –όπως η εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων ευρώ για την ηλεκτρική αγορά και τους καταναλωτές– καθυστέρησε να υλοποιηθεί για 20 χρόνια.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη η Πολιτεία και το πολιτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να ομονοήσουν σχετικά με τα μεγάλα αναπτυξιακά οφέλη των κρίσιμων υποδομών, ώστε να μην επικρατούν φωνές που προέρχονται «από προκατάληψη ή ιδιοτέλεια».

«Πόσες αντιδράσεις υπήρχαν για τον ΒΟΑΚ; Σταδιακά, όμως, οι συνθήκες ωρίμασαν και η τοπική κοινωνία αγκάλιασε το έργο», σημείωσε, προσθέτοντας πως αντίστοιχη αμφισβήτηση είχε αντιμετωπίσει μέχρι και πρόσφατα και το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι.

Αναφερόμενος στην ημέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Περιστέρης σημείωσε: «Διαπιστώνω μια τάση που θυμίζει το “Περιμένοντας τον Γκοντό”. Περιμένουμε διαρκώς το επόμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να προγραμματίσουμε και να καλύψουμε επιτακτικές ανάγκες, τη στιγμή που τα χρήματα αυτά είναι καλοδεχούμενα, αλλά όχι και αναγκαία προϋπόθεση. Υπάρχουν πρόθυμα ιδιωτικά κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν άμεσα την υλοποίηση βαριών υποδομών. Μιλώντας για ιδιωτικά κεφάλαια εννοούμε αυτά που χρηματοδοτούν επενδύσεις μακροπρόθεσμες με ορίζοντα απόσβεσης τα 30 χρόνια. Αλλά και οι ελληνικές τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν τέτοια έργα».

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