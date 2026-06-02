Πώς η λάθος θέση των οικιακών συσκευών αυξάνει τον λογαριασμό ρεύματος

Η στρατηγική τοποθέτηση των ηλεκτρικών συσκευών στο σπίτι μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στην προστασία τους από τη φθορά.

Σκεφτήκατε ποτέ ότι η επιλογή της θέσης των ηλεκτρικών συσκευών στο σπίτι θα μπορούσε να επηρεάζει τον μηνιαίο λογαριασμό του ηλεκτρικού σας ρεύματος; Ενδιαφέρουσα διαπίστωση, σωστά;

Επιτρέψτε μας να σας εξηγήσουμε πόσο σημαντικό είναι να επιλέγετε την καταλληλότερη θέση για τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού σας, προκειμένου να αποφύγετε έναν υψηλό λογαριασμό ρεύματος:

Η λάθος τοποθέτηση αναγκάζει τις συσκευές να δουλεύουν «υπερωρίες», καταναλώνοντας πολύ περισσότερο ρεύμα χωρίς λόγο.

Aν τοποθετήσετε, για παράδειγμα, το ψυγείο δίπλα στην κουζίνα (φούρνο) ή σε σημείο που το χτυπάει ο ήλιος, η εξωτερική θερμότητα μεταφέρεται στα τοιχώματά του. Το ψυγείο «ζορίζεται» για να διατηρήσει την εσωτερική του ψύξη, ο συμπιεστής παίρνει μπρος πολύ πιο συχνά και η κατανάλωση ρεύματος μπορεί να αυξηθεί έως και 10% με 20%.

Ακολουθούν μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να μειώσετε τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σας ρεύματος:

Τοποθετείτε τις οικιακές συσκευές μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, ιδιαίτερα τα ψυγεία και τους καταψύκτες.

Επιλέγετε για τα πλυντήρια πιάτων ή ρούχων μια θέση με καλό εξαερισμό, ώστε να διευκολύνεται η διαφυγή της θερμότητας και της υγρασίας.

Τα κλιματιστικά θα πρέπει να τοποθετούνται σε σκιερό μέρος, μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, ενώ θα πρέπει να αποφεύγεται η εγκατάστασή τους πάνω από μεγάλες συσκευές που παράγουν θερμότητα.

Τα συστήματα ήχου ή οι ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές είναι προτιμότερο να διατηρούνται μακριά από παράθυρα και πηγές σκόνης.

Οδηγίες εγκατάστασης

Αφήνετε χώρο τουλάχιστον 10 εκατοστών πίσω από τις μεγάλες συσκευές για να εξασφαλίζεται ο σωστός εξαερισμός.

Στην κουζίνα, διατηρείτε μια ελάχιστη απόσταση 60 εκατοστών ανάμεσα στην ηλεκτρική κουζίνα και το ψυγείο, ώστε να αποτρέπεται η επίδραση της θερμότητας στην ψύξη.

Χρησιμοποιείτε βάσεις ή ράφια για να ανασηκώνετε τις ευαίσθητες συσκευές από το δάπεδο, προστατεύοντάς τις από ζημιές λόγω νερού ή υγρασίας.

Εάν ο χώρος είναι περιορισμένος, σχεδιάστε τη διάταξη των συσκευών με τέτοιο τρόπο ώστε η καθεμία να λειτουργεί αποδοτικά χωρίς να επηρεάζει τη λειτουργία των υπολοίπων.

Πηγή: egypttoday.com