ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τρίμηνου 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
02/06/2026 - 10:42
ΥΠΕΝ: Πρόσκληση στους ΦοΔΣΑ για την διαχείριση των αστικών αποβλήτων, την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/06/2026 - 10:15
Enaon: Διευθύνων Σύμβουλος διορίστηκε ο Gianfranco Amoroso
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/06/2026 - 10:01
Ευαγγελία Λιακούλη: Τεράστια ταλαιπωρία στους αγρότες, η δυσλειτουργία του net metering
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/06/2026 - 09:28
Τάκης Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/06/2026 - 09:03
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο στάτους κβο στο Ορμούζ ώστε να μην υπάρχουν διόδια ή τέλη διέλευσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/06/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Ομολογία αδυναμίας και επιδόματα πολιτικής ομηρείας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/06/2026 - 08:08
Κυριαρχία των ΑΠΕ και άλμα 175% στις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας τον Απρίλιο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/06/2026 - 08:02
Πράσινα τιμολόγια: Χωρίς εκπλήξεις οι λογαριασμοί ρεύματος Ιουνίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/06/2026 - 08:00
Πώς η λάθος θέση των οικιακών συσκευών αυξάνει τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/06/2026 - 06:32
Ειδικός αποκαλύπτει τον «χρυσό κανόνα» για το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/06/2026 - 06:32
Μήπως οι έξυπνες συσκευές «φουσκώνουν» κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/06/2026 - 06:31
Πόσο κοστίζει πραγματικά το να αφήνετε τις συσκευές σας στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/05/2026 - 07:15
Τα ηλιακά πάρκα κάνουν πολλά περισσότερα από το να παράγουν απλώς ενέργεια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/05/2026 - 07:16
Μια μικρή ρύθμιση στο ψυγείο μπορεί να μειώσει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/05/2026 - 07:16
Παράταση της διάρκειας υλοποίησης της επένδυσης στο Πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 17:33
Το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης των υδρογονανθράκων με επιπολαιότητα, αναφέρουν πηγές του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 17:30
Ν.Τσάφος: Μηχανισμό παρακολούθησης των εξελίξεων στην πυρηνική ενέργεια δημιουργεί η κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 17:26
Στ. Παπασταύρου: Οι δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 17:20
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/05/2026 - 17:14
Κερδίστε 6% σε GO FOR MORE πόντους με καύσιμα κίνησης ελίν για όλα τα τριήμερα του Ιουνίου!
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 17:04
Αλ. Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 16:55
«ΑΤΛΑΣ 2026»: Μεγάλη Άσκηση με Σενάρια Σεισμού για την Επιχειρησιακή Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/05/2026 - 16:44
Νέες επιδοτήσεις 1.066 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 16:40
H Πειραιώς για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/05/2026 - 16:38
ΥΠΕΘΟ, ΥΠΕΝ, ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης 2025 – 2026 σε 868.466 δικαιούχους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 16:31
17 Ιουνίου: Η Σόφια Φιλοξενεί το 16ο “South East Europe Energy Dialogue” του ΙΕΝΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 11:50
AVAX: Κυρίαρχη δύναμη στις υποδομές Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 07:59
ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης και Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης (Απρίλιος 2026)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/05/2026 - 10:13
Στ. Παπασταύρου στο Atlantic Council: Η Ελλάδα ως ενεργειακή γέφυρα Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 10:02

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς η λάθος θέση των οικιακών συσκευών αυξάνει τον λογαριασμό ρεύματος

Πώς η λάθος θέση των οικιακών συσκευών αυξάνει τον λογαριασμό ρεύματος
Pexels
Newsroom
Τρίτη, 02/06/2026 - 06:32
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η στρατηγική τοποθέτηση των ηλεκτρικών συσκευών στο σπίτι μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στην προστασία τους από τη φθορά.

Σκεφτήκατε ποτέ ότι η επιλογή της θέσης των ηλεκτρικών συσκευών στο σπίτι θα μπορούσε να επηρεάζει τον μηνιαίο λογαριασμό του ηλεκτρικού σας ρεύματος; Ενδιαφέρουσα διαπίστωση, σωστά;

Επιτρέψτε μας να σας εξηγήσουμε πόσο σημαντικό είναι να επιλέγετε την καταλληλότερη θέση για τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού σας, προκειμένου να αποφύγετε έναν υψηλό λογαριασμό ρεύματος:

Η λάθος τοποθέτηση αναγκάζει τις συσκευές να δουλεύουν «υπερωρίες», καταναλώνοντας πολύ περισσότερο ρεύμα χωρίς λόγο.

Aν τοποθετήσετε, για παράδειγμα, το ψυγείο δίπλα στην κουζίνα (φούρνο) ή σε σημείο που το χτυπάει ο ήλιος, η εξωτερική θερμότητα μεταφέρεται στα τοιχώματά του. Το ψυγείο «ζορίζεται» για να διατηρήσει την εσωτερική του ψύξη, ο συμπιεστής παίρνει μπρος πολύ πιο συχνά και η κατανάλωση ρεύματος μπορεί να αυξηθεί έως και 10% με 20%.

Ακολουθούν μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να μειώσετε τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σας ρεύματος:

  • Τοποθετείτε τις οικιακές συσκευές μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, ιδιαίτερα τα ψυγεία και τους καταψύκτες.
  • Επιλέγετε για τα πλυντήρια πιάτων ή ρούχων μια θέση με καλό εξαερισμό, ώστε να διευκολύνεται η διαφυγή της θερμότητας και της υγρασίας.
  • Τα κλιματιστικά θα πρέπει να τοποθετούνται σε σκιερό μέρος, μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, ενώ θα πρέπει να αποφεύγεται η εγκατάστασή τους πάνω από μεγάλες συσκευές που παράγουν θερμότητα.
  • Τα συστήματα ήχου ή οι ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές είναι προτιμότερο να διατηρούνται μακριά από παράθυρα και πηγές σκόνης.

Οδηγίες εγκατάστασης

  • Αφήνετε χώρο τουλάχιστον 10 εκατοστών πίσω από τις μεγάλες συσκευές για να εξασφαλίζεται ο σωστός εξαερισμός.
  • Στην κουζίνα, διατηρείτε μια ελάχιστη απόσταση 60 εκατοστών ανάμεσα στην ηλεκτρική κουζίνα και το ψυγείο, ώστε να αποτρέπεται η επίδραση της θερμότητας στην ψύξη.
  • Χρησιμοποιείτε βάσεις ή ράφια για να ανασηκώνετε τις ευαίσθητες συσκευές από το δάπεδο, προστατεύοντάς τις από ζημιές λόγω νερού ή υγρασίας.
  • Εάν ο χώρος είναι περιορισμένος, σχεδιάστε τη διάταξη των συσκευών με τέτοιο τρόπο ώστε η καθεμία να λειτουργεί αποδοτικά χωρίς να επηρεάζει τη λειτουργία των υπολοίπων.

Πηγή: egypttoday.com

Τελευταία τροποποίηση στις 02/06/2026 - 06:32
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ειδικός αποκαλύπτει τον «χρυσό κανόνα» για το κλιματιστικό
Ειδικός αποκαλύπτει τον «χρυσό κανόνα» για το κλιματιστικό 02 Ιουνίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αλλάξτε αυτές τις 5 ρυθμίσεις στην τηλεόραση και μειώστε τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αλλάξτε αυτές τις 5 ρυθμίσεις στην τηλεόραση και μειώστε τον λογαριασμό ρεύματος

«Μήπως εννοούσατε» …στροφή σε εξοικονόμηση και ΑΠΕ;
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

«Μήπως εννοούσατε» …στροφή σε εξοικονόμηση και ΑΠΕ;