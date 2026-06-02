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ΣΕΦ: Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2025

ΣΕΦ: Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2025
Newsroom
Τρίτη, 02/06/2026 - 11:43
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To 2025 η ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών εγκατέστησε για μια ακόμη χρονιά περισσότερα μεγαβάτ (MWp) από κάθε άλλη τεχνολογία, απόρροια του τεράστιου επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, τα φωτοβολταϊκά αποτελούσαν το 84,2% όλης της νέας εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ για τη χρονιά αυτή.

Διασυνδεδεμένα συστήματα

MWp

Νέα ισχύς διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών το 2025

1.840

Συνολική ισχύς διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών ως και το 2025

11.538

Το 2025 κατασκευάστηκαν τουλάχιστον 800 MW επιπλέον φωτοβολταϊκών σταθμών, τα οποία όμως δεν συνδέθηκαν στο Σύστημα εντός της χρονιάς και η σύνδεσή τους προγραμματίστηκε για το 2026. Παρόλο που δεν τα υπολογίσαμε στις συνδέσεις, οι σχετικές επενδύσεις και οι θέσεις απασχόλησης υπολογίστηκαν για το 2025 για να έχουμε μια πιο ρεαλιστική εικόνα της αγοράς.

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Από τα διασυνδεδεμένα συστήματα το 2025, ποσοστό 14,4% ήταν συστήματα αυτοκατανάλωσης. Το 2025, η αγορά των συστημάτων αυτοκατανάλωσης παρουσίασε σημαντική μείωση και κυμάνθηκε στα επίπεδα του 2023.

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Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση της αγοράς οικιακών συστημάτων αυτοκατανάλωσης καθώς έληξε το πρόγραμμα επιδοτήσεων “Φωτοβολταϊκά στη Στέγη”.

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Από τα 5.180 οικιακά συστήματα που διασυνδέθηκαν το 2025, τα 2.795 συνοδεύονταν και από μπαταρία (49,2%).

Τα μερίδια αγοράς (επί των συνολικά διασυνδεδεμένων έργων) φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα.

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Το 2025 τα φωτοβολταϊκά παρήγαγαν, για πρώτη φορά, περισσότερη ενέργεια από τα αιολικά, κατακτώντας την πρώτη θέση μεταξύ των ΑΠΕ.

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Τα φωτοβολταϊκά είναι μακράν η πιο δημοκρατική τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγής, με πάνω από 100.000 εγκατεστημένα συστήματα όλων των μεγεθών σε όλη τη χώρα ως τα τέλη του 2025, αριθμός που αυξάνει με γοργούς ρυθμούς.

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Μόνο το 2025, επενδύθηκαν στη χώρα μας 1,65 δις ευρώ σε νέα έργα φωτοβολταϊκών.

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Η ανάπτυξη αυτή συνοδεύτηκε από 26.600 ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης.

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Στα οικιακά και μικρά εμπορικά έργα υπολογίζεται ότι η απασχόληση μειώθηκε κατά περίπου 2.000 θέσεις εργασίας οι οποίες αναπληρώθηκαν από τα μεγαλύτερα έργα και τις πρώτες μπαταρίες που εγκαταστάθηκαν το 2025.

Χάρη στα φωτοβολταϊκά, το 2025 αποσοβήθηκε η έκλυση 6,3 εκατ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Αυτή είναι η ποσότητα CO2 που εκλύουν 5,4 εκατομμύρια νέα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης που το καθένα κάνει κατά μέσο όρο 10.000 χιλιόμετρα ετησίως. Το περιβαλλοντικό όφελος ισοδυναμεί με αυτό που θα είχαμε αν φυτεύαμε 163 εκατομμύρια κωνοφόρα ή αντίστοιχα 99,5 εκατομμύρια φυλλοβόλα δέντρα εντός του αστικού ιστού και τα αφήναμε να μεγαλώσουν για μια δεκαετία.

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