ΣΥΦΩΕΛ: «ΟΧΙ» στην αύξηση ταρίφας-Ζητούν άμεσες αποζημιώσεις 100 εκατ. ευρώ για τα μικρά φωτοβολταϊκά
17/04/2026 - 14:48
Σανγκάη: Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξαγωγές οχημάτων στο πρώτο τρίμηνο του 2026
17/04/2026 - 14:24
Δήμος Θεσσαλονίκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια 2.600 κάδων απορριμμάτων
17/04/2026 - 13:50
Data4: Εγκαινίασε δεύτερο data center κοντά στη Βαρσοβία
17/04/2026 - 13:36
Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
17/04/2026 - 13:12
Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
17/04/2026 - 12:46
Με τον Βουλευτή Π.Ε Κοζάνης κ. Στάθη Κωνσταντινίδη συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
17/04/2026 - 12:04
Η Ελλάδα στο επίκεντρο των Ενεργειακών Εξελίξεων: Δυναμική Παρουσία στην EGYPES 2026
17/04/2026 - 11:50
ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για την επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη
17/04/2026 - 11:43
ΡΑΑΕΥ: Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Απρίλιο 2026
17/04/2026 - 10:09
Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ
17/04/2026 - 09:35
ΙΟΒΕ: Οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία
17/04/2026 - 09:01
Η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PEMEX παραδέχθηκε πως ευθύνεται για μόλυνση στον Κόλπο του Μεξικού
17/04/2026 - 08:43
Πιερρακάκης: Η προώθηση μιας Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ενέργεια και στην ανταγωνιστικότητα
17/04/2026 - 08:36
ΔΕΗ blue: 20% επιστροφή, για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργασία με τη Visa
17/04/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Διπλά χαμένος ο Μητσοτάκης - Σε θεσμικό και οικονομικό ναρκοπέδιο το «success story»
17/04/2026 - 08:04
Έρχονται αλλαγές στη λιανική αγορά ρεύματος- Προ των πυλών και τα υβριδικά τιμολόγια
17/04/2026 - 08:02
Αποθήκευση ενέργειας: Αλλάζει το πλαίσιο, ξεκινούν τα πρώτα έργα
17/04/2026 - 07:59
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την δεύτερη τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας
16/04/2026 - 15:45
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής σε φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος 23MW
16/04/2026 - 15:17
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα μέτρα ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία
16/04/2026 - 14:43
Οι ΗΠΑ δεν θα παρατείνουν την προσωρινή αναστολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
16/04/2026 - 14:09
Συμμετοχή της εταιρίας NAS στην 3η έκθεση Renewable EnergyTech στην Θεσσαλονίκη
16/04/2026 - 13:07
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Η ενέργεια στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας
16/04/2026 - 12:35
Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης
16/04/2026 - 11:42
Γιάννης Τριήρης: Εκρηκτικό μείγμα σκανδάλων και ακρίβειας
16/04/2026 - 11:08
Δυναμικό παρών της nvisionist στην κορυφαία διεθνή έκθεση Αιολικής Ενέργειας WindEurope 2026 για έκτη συνεχή χρονιά
16/04/2026 - 10:59
Η Grid Telecom εντάσσεται στη SubOptic και στην ICPC
16/04/2026 - 10:25
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ και τεσσάρων Μελών, καθώς και οι προτάσεις των αρμόδιων Υπουργών
16/04/2026 - 09:49
Η ElvalHalcor στο πλευρό της ομάδας καλαθοσφαίρισης «Κύδων Special Team» για παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού
16/04/2026 - 09:31

Παρασκευή, 17/04/2026 - 14:48

Σφοδρή αντίδραση στο σενάριο του ΥΠΕΝ – «Υπάρχουν λύσεις χωρίς κόστος για τον προϋπολογισμό» λένε οι επενδυτές

Κάθετα αντίθετος στο φημολογούμενο σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για προσωρινή αύξηση της ταρίφας εμφανίζεται ο νεοσύστατος Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών Ελλάδας (ΣΥΦΩΕΛ). Οι μικρομεσαίοι επενδυτές φωτοβολταϊκών κάνουν λόγο για λανθασμένη κατεύθυνση και ζητούν άμεσα, στοχευμένα μέτρα στήριξης, προειδοποιώντας για σοβαρό ζήτημα βιωσιμότητας στον κλάδο.

«Λάθος συνταγή» η αύξηση ταρίφας

Τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΥΦΩΕΛ απορρίπτουν κατηγορηματικά το σενάριο ταμειακής διευκόλυνσης μέσω αύξησης της ταρίφας, τονίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει τα πραγματικά προβλήματα της αγοράς.

Όπως υπογραμμίζουν, επιμένουν στις προτάσεις που έχουν ήδη καταθέσει στην ηγεσία του ΥΠΕΝ, ζητώντας άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις αντί για προσωρινές λύσεις.

Τα 5 μέτρα που προτείνει ο ΣΥΦΩΕΛ

Ο Σύνδεσμος καταθέτει συγκεκριμένο πακέτο παρεμβάσεων για τα φωτοβολταϊκά έργα ισχύος 400–500 kWp:

  • Έκτακτη οικονομική ενίσχυση που καλύπτει τις ετήσιες απώλειες
  • Μηχανισμό προστασίας από αρνητικές και μηδενικές τιμές
  • Παράταση των συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης κατά 7 έτη
  • Αύξηση των ωρών αποζημίωσης σε περιόδους μηδενικών τιμών (από 2 σε 6)
  • Προτεραιότητα και επιδότηση για εγκατάσταση αποθήκευσης (μπαταρίες)

Στόχος, όπως σημειώνουν, είναι η επιβίωση των μικρών και μεσαίων επενδύσεων που δέχονται ισχυρές πιέσεις.

«Υπάρχουν τα χρήματα – Δεν κοστίζει στον προϋπολογισμό»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόταση για έκτακτη ενίσχυση ύψους 100 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με τον ΣΥΦΩΕΛ, τα χρήματα μπορούν να εξασφαλιστούν:

  • από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ)
  • από τους προμηθευτές ενέργειας

Όπως επισημαίνουν, το ΤΕΜ έχει ακριβώς αυτόν τον ρόλο: να στηρίζει επιχειρήσεις και παραγωγούς απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, χωρίς να επιβαρύνει άμεσα τον κρατικό προϋπολογισμό.

«Δισεκατομμύρια κέρδη οι προμηθευτές – ζητάμε τα αυτονόητα»

Τα μέλη του Συνδέσμου επικαλούνται μελέτες που δείχνουν ότι οι προμηθευτές ενέργειας θα καταγράφουν καθαρά έσοδα άνω του 1 δισ. ευρώ ετησίως από το 2026 έως το 2031.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα 100 εκατ. ευρώ που ζητούν για τη στήριξη των μικρών φωτοβολταϊκών θεωρούνται – όπως τονίζουν – απολύτως διαχειρίσιμο ποσό.

Το διακύβευμα, σύμφωνα με τον ΣΥΦΩΕΛ, αφορά τη βιωσιμότητα περίπου 4.200 επενδυτών και οικογενειών σε όλη τη χώρα.

Προειδοποίηση για τον κλάδο των μικρών φωτοβολταϊκών

Ο Σύνδεσμος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι χωρίς άμεσα μέτρα, ο κλάδος των μικρών φωτοβολταϊκών οδηγείται σε αδιέξοδο.

Οι επενδυτές ζητούν ξεκάθαρες αποφάσεις και όχι προσωρινές λύσεις, τονίζοντας ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να προχωρήσει με την κατάρρευση των μικρομεσαίων παικτών της αγοράς.

Δυναμικό παρών της nvisionist στην κορυφαία διεθνή έκθεση Αιολικής Ενέργειας WindEurope 2026 για έκτη συνεχή χρονιά 16 Απριλίου 2026

Η Luxcara επενδύει στο πρώτο της ελληνικό φωτοβολταϊκό έργο Ισχύος 83 MWp στην Κοζάνη
Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
Έως 4 γιγαβάτ η υπερπαραγωγή ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το Πάσχα
Φωτοβολταϊκά: Εκτακτο μηχανισμό στήριξης ζητούν οι μικροί παραγωγοί- Καμπανάκι για απώλειες έως 50% από περικοπές και αρνητικές τιμές
GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση &amp; τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Μάρτιος 2026
Σήμα κινδύνου από ΣΥΦΩΕΛ: Ορατή η κατάρρευση για χιλιάδες μικρούς φωτοβολταϊκούς παραγωγούς
