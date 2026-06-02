Κυριαρχία των ΑΠΕ και άλμα 175% στις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας τον Απρίλιο

Πάνω από το 54% της ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη στην Ελλάδα τον Απρίλιο προήλθε από ανανεώσιμες πηγές, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη κυριαρχία των ΑΠΕ στο εγχώριο ενεργειακό μείγμα. Η αυξημένη παραγωγή, σε συνδυασμό με τη σχεδόν στάσιμη ζήτηση, οδήγησε σε σημαντική ενίσχυση των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες κατέγραψαν άνοδο άνω του 175% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο ενέργειας του ΑΔΜΗΕ για τον Απρίλιο 2026, στο ενεργειακό οι ΑΠΕ κυριάρχησαν με 2.137 GWh και μερίδιο 54,18%, ενώ η θερμική παραγωγή (φυσικό αέριο και λιγνίτης) ήταν στο 36,5% με 1.422 GWh. Υψηλή ήταν και η συμμετοχή των μεγάλων υδροηλεκτρικών με 8,6% και 336 GWh, ενώ για πρώτη φορά καταγράφεται σε μηναία βάση η συμμετοχή της αποθήκευσης η οποία βεβαίως παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στο 0,1% του μείγματος η μόλις 3 GWh.

Η ζήτηση παρέμεινε σχεδόν στάσιμη και ανήλθε σε 3.722 GWh (+0,93%) ενώ η συνολική παραγωγή ήταν για ένα ακόμη μήνα αυξημένη κατά 19,78%. Ανήλθε σε 3.899 GWh και κατευθύνθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό σε εξαγωγές με δεδομένο ότι η εγχώρια ζήτηση ήταν οριακά αυξημένη. Έτσι οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε 451 GWh και αυξήθηκαν κατά 175,19 % ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 274 GWh και ήταν μειωμένες κατά 54,03%

Σε ότι αφορά τη λιανική αγορά ρεύματος το μερίδιο της ΔΕΗ μειώθηκε για έναν ακόμη μήνα και διαμορφώθηκε σε 47,89% έναντι 48,61% τον Μάρτιο.

Πάντως το μερίδιο της Metlen στο σύνολο της λιανικής αγοράς ρεύματος τον Απρίλιο αυξήθηκε εκ νέου και διαμορφώθηκε σε 22,59% έναντι 21,77% τον Μάρτιο.

Στη τρίτη θέση είναι η Ηρων με μερίδιο 9,74% επίσης αυξημένο σε σχέση με το 9,58 % του Μαρτίου. Μικρές διακυμάνσεις των μεριδίων τους παρουσιάζουν και οι υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου με την Enerwave (πρώην Elpedison) να κατέχει το 6,33% της αγοράς έναντι 5,98% τον προηγούμενο μήνα. Η NRG παρέμεινε σχεδόν σταθερή στο 3,94% και ακολουθεί η Φυσικό Αέριο, θυγατρική της ΔΕΠΑ με 3,33 %, η Ζενίθ με 2,82 %, η Volton με 1,13 % και οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 2,23 της αγοράς.

Στη Χαμηλή Τάση τα μερίδια των προμηθευτών παραμένουν σχεδόν στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα με τη ΔΕΗ στο 60,6%, τη Metlen στο 13,8 %, την Ήρων στο 6,7 %, την Enerwave στο 5,6 %, τη ΖΕΝΙΘ στο 4,3 %, την NRG στο 3,9 % και τις υπόλοιπες μικρότερες εταιρίες να μοιράζονται το 5,1 % της αγοράς.

Στη Μέση Τάση η ΔΕΗ ελέγχει το 33,4%, η Metlen καταγράφει άνοδο με 24,7 % έναντι 23,9% τον Μάρτιο, η Ήρων βρίσκεται στο 16,8 %, η Φυσικό Αέριο στο 9,2%, η NRG στο 6,4%, η Enerwave στο 5,3% και οι υπόλοιπες εταιρείες μοιράζονται το 4,2% της αγοράς.

Στην Υψηλή Τάση η πρώτη θέση ανήκει στη Metlen με ποσοστό 49,1%. Ακολουθούν η ΔΕΗ με 23,4% έχοντας αυξήσει το μερίδιο της σε σχέση με τον Μάρτιο που ήταν 19,8%. Το μερίδιο της Ήρων ήταν στο 11,1%, η Enerwave αύξησε το μερίδιο της στο 10% έναντι 8,5% τον προηγούμενο μήνα, η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ είναι στο 5,1% ενώ οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 1,2%.

Η ΔΕΗ συνεχίζει να κατέχει την πρώτη θέση στην παραγωγή με αυξημένο μερίδιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στο 51,02%. Το μερίδιο της Metlen αυξήθηκε σημαντικά και από 22,97% τον Μάρτιο έφθασε στο 27,37% τον Απρίλιο. Ακολουθεί η Enerwave το μερίδιο της οποία έχει αυξηθεί επίσης από 8,97% σε 9,83%. Σημαντικά αυξημένο είναι και το μερίδιο της Ήρων στο 8,61%, ενώ η μονάδα Κόρινθος Power συμμετείχε στην παραγωγή με μερίδιο 3,16%. Η θερμοηλεκτρική Κομοτηνής της Motor Oil και της ΤΕΡΝΑ, κατά τη διάρκεια του Μαρτίου είχε μηδενική παραγωγή.

Τέλος οι πέντε Φορείς Συλλογικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ με τη μεγαλύτερη παραγωγή τον Απρίλιο ήταν ο ΔΑΠΕΕΠ με 41,97%, η Optimus με 23,24%, η Metlen με 11,23%, η ΔΕΗ με 8,09% και η Motor Oil Renew με 4,79%.